腹泻是儿童中非常普遍的问题（另见成人腹泻）。腹泻是指与儿童正常情况相比，排便 (BM) 频繁、大便稀薄或呈水样。有时腹泻带血或含有粘液。轻度腹泻的鉴别可能较困难，因为在健康儿童中排便次数和性状因年龄和饮食而异。例如，还未给予固体食物的母乳喂养婴儿通常排便频繁、大便稀薄，但视为正常。排便次数和稀薄度突然增加可能表明这些婴儿发生腹泻。另一方面，水样大便持续时间超过 24 小时绝非正常情况。
患腹泻的儿童可能会食欲不振、呕吐、体重减轻或发热。如果腹泻严重或持续很长时间，儿童可能会丢失大量体液（脱水）。婴儿和年幼儿童可能更快发生脱水，有时会在 1 天之内出现。严重脱水可能导致癫痫发作、脑损伤和死亡。
在世界范围内，腹泻每年导致 150 到 250 万人死亡。在美国，在住院的 5 岁以下儿童中，腹泻所占比例约为 9%。
儿童腹泻的病因
腹泻的可能原因取决于持续时间小于 2 周（急性）还是超过 2 周（慢性）。大多数腹泻病例为急性。
常见原因
急性腹泻通常由以下原因引起
胃肠炎通常是由病毒引起，但也可能是由细菌或寄生虫引起。
食物中毒通常是指由于进食被某些细菌（例如葡萄球菌或梭状芽孢杆菌）产生的毒素污染的食物而引起的腹泻、呕吐或两者兼有。
某些抗生素可改变肠内细菌的种类和数量。因此可能发生腹泻。有时，使用抗生素可让特别危险的细菌，艰难梭菌（以前称为艰难梭状芽胞杆菌）数量成倍增加。艰难梭状芽胞杆菌会释放可引起大肠粘膜炎症（结肠炎— see page 艰难梭菌（以前称为艰难梭状芽胞杆菌）诱发性结肠炎）的毒素。
慢性腹泻通常由以下原因引起
不常见原因
儿童腹泻的评估
警示体征
某些症状需要引起注意。它们包括
脱水体征，如排尿减少、嗜睡或精神萎靡、无泪哭闹、极度干渴和口干
病态表现
高烧
血便
腹痛，触摸时有极度痛感
皮肤出血（观察到微小的红紫点 [瘀点] 或斑点 [紫癜]）
何时就医
儿童有任何警示体征，应立即由医生进行评估，腹泻发生次数超过 3 或 4 次且不饮水或饮水很少的儿童，也应立即由医生进行评估。
对于无警示体征且饮水和排尿正常的儿童，如果腹泻持续 2 天或更长时间，或者如果一天发生超过 6 到 8 次腹泻，应联系医生。如为轻度腹泻，没有必要看医生。如果儿童腹泻持续 14 天或更长时间，应看医生。
医生会怎么做
医生首先询问有关症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在病史及体格检查中的发现往往表明病因及可能需要做的检查( see table 一些腹泻的病因和特征)。
医生会询问大便形状如何、排便频率、排便持续时间以及儿童是否有其他症状，如发热、呕吐或腹痛。
医生还会询问潜在原因，如饮食、抗生素的使用、食用可能受污染的食物、近期与动物接触及近期出行。
进行体检，进而检查是否有脱水和可能引起腹泻的疾病症状。检查腹部是否肿胀和压痛。医生还评估孩子的生长情况。
一些腹泻的病因和特征
病因
临床特征*
检查
急性腹泻（持续不到 2 周）
抗生素使用
近期使用抗生素
通常无其他症状
医生的检查
有时做粪便艰难梭菌毒素检查
由病毒、细菌或寄生虫引起的胃肠炎†
经常伴有呕吐
常见脱水，尤其是在婴儿和年幼儿童中
有时发热和腹痛
少见便血
有时发生过以下情况：近期与感染者（如日托中心、训练营内的人员或出行人员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水
医生的检查
有时做大便检查
荨麻疹、唇肿胀、及进食后数分钟至数小时内呼吸困难
有时呕吐
通常是一种已鉴别出的食物过敏
医生的检查
腹痛、呕吐且通常发生数天带血腹泻，随后出现皮肤苍白和排尿减少
有时皮肤出血（观察到微小的红紫点或斑点）
血液化验
大便检查和化验
慢性腹泻（持续 2 周或更长时间）
呕吐
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
便检
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
过量饮用果汁（尤其是苹果汁、梨汁和李子汁）
一天饮用超过 4-6 盎司（120-180 毫升）的果汁
除腹泻外，通常无其他症状
医生的检查
减少果汁摄入量后腹泻消退
炎症性肠病，如
便血、腹部痉挛性疼痛、体重减轻、食欲不振和生长缓慢
有时出现关节炎、疹子、口疮和直肠穿孔
结肠镜检查
有时 CT 或直肠充钡后进行 X-线检查（钡餐）
乳糖不耐症（无法消化乳糖，即牛奶和乳制品中的糖）
腹胀、肛门排气（肠胃胀气）和暴发性腹泻
摄入奶和乳制品后腹泻
医生的检查
有时进行呼吸试验以检测氢（可指示未消化的碳水化合物）
大便检查和分析以检测未吸收的碳水化合物
吸收不良疾病，例如
色淡、软、大量和异常恶臭粪便，可见油性便
腹部气胀和肠胃气胀
体重增长不良
伴发囊性纤维化，频繁呼吸道感染
伴发肠病性肢端皮炎、皮疹和口角皲裂
大便检查和化验
如果怀疑乳糜泻，进行血检以检测麸质（小麦中的一种蛋白）抗体并进行小肠活检
如果怀疑囊性纤维化，进行发汗试验并可能进行基因检测
如果怀疑肠病性肢端皮炎，进行血检以确定是否缺锌
以下原因引起的免疫系统减弱
频发感染
体重减轻或体重增长不良
有时已经确诊的 HIV 感染
HIV 血检
全面的血细胞计数和其他血检，以评估免疫系统
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 细菌、寄生虫或病毒感染也可能引起慢性腹泻。
CT =计算机断层摄影术；HIV =人类免疫缺陷病毒。
检查
如果腹泻持续少于 2 周并且没有警示信号，则原因可能是病毒引起的胃肠炎，通常不需要进行检测。但如果医生怀疑另有原因，需进行相应的检查。
通常在儿童有警示信号时进行检查。如果有脱水迹象，将进行血液检查以测量电解质的水平（钠、钾、钙和其他维持体内水分平衡所需的矿物质）。如果存在其他警示体征，检查可能包括全面的血细胞计数、尿检、大便检查和分析、腹部 X 线检查或组合检查。
儿童腹泻的治疗
可以治疗腹泻的特定原因。例如，如果儿童患有乳糜泻，从饮食中除去麸质。如果医生建议，停止使用引起腹泻的抗生素。病毒引起的胃肠炎通常无需治疗即会消退。
不推荐婴儿和年幼儿童使用洛哌丁胺等用于止泻的药物。
脱水
因为儿童中主要顾虑是脱水，所以治疗重点是通过输液和使用电解质来补液 ( see also page 儿童脱水)。大多数腹泻儿童都可通过经口给予（口服）液体得到成功治疗。仅当儿童无法饮用、大量呕吐或严重脱水时，才通过静脉（静脉内）给予液体。使用含有均衡碳水化合物和钠的口服补液溶液。在美国，这些溶液无需处方即可从药房和大多数超市中购得。运动饮料、苏打水、果汁和类似饮料的钠含量过少而碳水化合物含量过多，因此不应饮用。
如果儿童还呕吐，首先频繁给予少量液体。通常，每 5 分钟给予 1 茶匙 (5mL)。如果儿童可饮下此量，后面逐渐增加液体摄入量。如果孩子不呕吐，则不需要限制液体的初始量。在耐心护理和鼓励下，大多数儿童可口服足量液体从而避免静脉补液。然而，严重脱水的儿童可能需要静脉补液。
饮食
儿童获得足量液体且不再呕吐后，应及时给予与年龄相符的饮食。婴儿可以继续母乳喂养或配方奶喂养。
对于患有慢性腹泻的儿童，治疗取决于病因，但是提供和维持足够的营养并监测可能的维生素或矿物质缺乏最重要。
关键点
腹泻在儿童中很常见。
胃肠炎（通常由病毒引起）是最常见的原因。
如果儿童有任何警示体征（如脱水体征、严重腹痛、发热或便中带血或含脓液），应由医生进行评估。
如果腹泻持续时间小于 2 周，很少需要检查。
如果腹泻严重或持续较长时间，可能发生脱水。
经口给予液体可有效治疗大多数儿童脱水。
不推荐婴儿和年幼儿童使用洛哌丁胺等用于止泻的药物。