腹泻是儿童中非常普遍的问题（另见成人腹泻）。腹泻是指与儿童正常情况相比，排便 (BM) 频繁、大便稀薄或呈水样。有时腹泻带血或含有粘液。轻度腹泻的鉴别可能较困难，因为在健康儿童中排便次数和性状因年龄和饮食而异。例如，还未给予固体食物的母乳喂养婴儿通常排便频繁、大便稀薄，但视为正常。排便次数和稀薄度突然增加可能表明这些婴儿发生腹泻。另一方面，水样大便持续时间超过 24 小时绝非正常情况。

患腹泻的儿童可能会食欲不振、呕吐、体重减轻或发热。如果腹泻严重或持续很长时间，儿童可能会丢失大量体液（脱水）。婴儿和年幼儿童可能更快发生脱水，有时会在 1 天之内出现。严重脱水可能导致癫痫发作、脑损伤和死亡。

在世界范围内，腹泻每年导致 150 到 250 万人死亡。在美国，在住院的 5 岁以下儿童中，腹泻所占比例约为 9%。

儿童腹泻的评估 警示体征 某些症状需要引起注意。它们包括 脱水体征，如排尿减少、嗜睡或精神萎靡、无泪哭闹、极度干渴和口干

病态表现

高烧

血便

腹痛，触摸时有极度痛感

皮肤出血（观察到微小的红紫点 [瘀点] 或斑点 [紫癜]） 何时就医 儿童有任何警示体征，应立即由医生进行评估，腹泻发生次数超过 3 或 4 次且不饮水或饮水很少的儿童，也应立即由医生进行评估。 对于无警示体征且饮水和排尿正常的儿童，如果腹泻持续 2 天或更长时间，或者如果一天发生超过 6 到 8 次腹泻，应联系医生。如为轻度腹泻，没有必要看医生。如果儿童腹泻持续 14 天或更长时间，应看医生。 医生会怎么做 医生首先询问有关症状和病史的问题。医生接下来进行体检。医生在病史及体格检查中的发现往往表明病因及可能需要做的检查( see table 一些腹泻的病因和特征)。 医生会询问大便形状如何、排便频率、排便持续时间以及儿童是否有其他症状，如发热、呕吐或腹痛。 医生还会询问潜在原因，如饮食、抗生素的使用、食用可能受污染的食物、近期与动物接触及近期出行。 进行体检，进而检查是否有脱水和可能引起腹泻的疾病症状。检查腹部是否肿胀和压痛。医生还评估孩子的生长情况。 表格 一些腹泻的病因和特征 表格 检查 如果腹泻持续少于 2 周并且没有警示信号，则原因可能是病毒引起的胃肠炎，通常不需要进行检测。但如果医生怀疑另有原因，需进行相应的检查。 通常在儿童有警示信号时进行检查。如果有脱水迹象，将进行血液检查以测量电解质的水平（钠、钾、钙和其他维持体内水分平衡所需的矿物质）。如果存在其他警示体征，检查可能包括全面的血细胞计数、尿检、大便检查和分析、腹部 X 线检查或组合检查。

儿童腹泻的治疗 可以治疗腹泻的特定原因。例如，如果儿童患有乳糜泻，从饮食中除去麸质。如果医生建议，停止使用引起腹泻的抗生素。病毒引起的胃肠炎通常无需治疗即会消退。 不推荐婴儿和年幼儿童使用洛哌丁胺等用于止泻的药物。 脱水 因为儿童中主要顾虑是脱水，所以治疗重点是通过输液和使用电解质来补液 ( see also page 儿童脱水)。大多数腹泻儿童都可通过经口给予（口服）液体得到成功治疗。仅当儿童无法饮用、大量呕吐或严重脱水时，才通过静脉（静脉内）给予液体。使用含有均衡碳水化合物和钠的口服补液溶液。在美国，这些溶液无需处方即可从药房和大多数超市中购得。运动饮料、苏打水、果汁和类似饮料的钠含量过少而碳水化合物含量过多，因此不应饮用。 如果儿童还呕吐，首先频繁给予少量液体。通常，每 5 分钟给予 1 茶匙 (5mL)。如果儿童可饮下此量，后面逐渐增加液体摄入量。如果孩子不呕吐，则不需要限制液体的初始量。在耐心护理和鼓励下，大多数儿童可口服足量液体从而避免静脉补液。然而，严重脱水的儿童可能需要静脉补液。 饮食 儿童获得足量液体且不再呕吐后，应及时给予与年龄相符的饮食。婴儿可以继续母乳喂养或配方奶喂养。 对于患有慢性腹泻的儿童，治疗取决于病因，但是提供和维持足够的营养并监测可能的维生素或矿物质缺乏最重要。