什么是肌营养不良？
肌营养不良是一组从父母方传下来（遗传）的肌肉萎缩性疾病。
肌营养不良患者遗传得到的控制肌肉发育和功能的基因异常
各种类型的肌营养不良影响不同的肌肉
受累肌肉无力
有时，心肌或控制呼吸的肌肉无力，这样可能很危险
肌营养不良无法治愈，但物理治疗可能有助于缓解症状
肌营养不良的类型包括：
面肩肱型肌营养不良：最常见的肌营养不良类型——症状始于 7 至 20 岁之间，包括面部和肩部肌肉无力
杜兴型肌营养不良和贝克型肌营养不良：下一最常见和最严重的类型——肌无力发生在儿童或青少年时期，几乎总是发生在男孩中
埃-德型肌营养不良：这种类型影响上臂、小腿，通常影响心脏（心脏问题可能导致猝死）
肢带型肌营养不良：这种类型影响肩部和髋部肌肉
还有其他可导致无力的肌肉疾病，包括：
什么会导致肌营养不良？
肌营养不良是由父母遗传下来的异常基因引起的。这些异常基因影响肌肉的工作方式。
肌营养不良的症状是什么？
某些类型的肌营养不良从儿童期开始就会导致症状。其他类型的症状在青少年后期或成年后开始出现。
症状可能包括：
肌无力
瘫痪（无法移动部分或全部身体）
举臂困难
在儿童中，学习走路延迟或跑步、跳跃或爬楼梯有困难
医生如何判断我是否患有肌营养不良？
医生根据症状和家族史怀疑肌营养不良。为了确诊，医生将：
血液化验
肌肉活检（医生取一小块肌肉在显微镜下观察）
医生如何治疗肌营养不良？
目前尚无有效治疗方法。医生使用以下方法治疗肌营养不良：
物理疗法
踝关节或腿支具
药物
有时，肌营养不良患者需要起搏器来控制异常心律。