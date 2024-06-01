心律受以下物质控制：

心脏的起搏细胞

脑

血液中的激素、矿物质和其他物质

在心脏的窦房结（SA 结）有一些特殊的起搏细胞。

起搏细胞向心肌发送规则的电信号以使其收缩

起搏细胞的自然节律是每分钟发送 60 至 100 个信号。然而，脑部神经可以向起搏细胞发送信息，让它们加速或减慢。

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。

传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位

传导系统有一个门户，称为房室结（AV 结）。房室结控制信号如何从上部心腔（心房）向下部心腔（心室）传递。当传导系统正常工作时，信号会在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

激素（例如甲状腺生成的甲状腺激素）可影响心律。许多药物和化学物质也会影响心律。

心脏的心电传导系统 图片

血液内的各种矿物质（钠、钾等电解质）也需达到适当的平衡，只有这样，心脏才能正常搏动。