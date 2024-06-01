心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。
什么是异常心律？
异常心律是指心跳出现以下情况：
不规则
太快（心动过速）
太慢（心动过缓）
异常心律也被称为心律失常。
大多数常见的心律失常不引起症状、无害，不需治疗
心脏疾病是引起异常心律的最常见原因
您可能感觉良好，但有时也会感觉到心律异常（您感觉到的异常心律被称为心悸）
有些异常心律使您感到虚弱或头晕
为了诊断某种异常心律，医生会做心电图 (ECG/EKG) 检查
许多异常心律并不严重，大多数可以治疗
有些异常心律比较危险，可能致命
心律受什么控制？
心律受以下物质控制：
心脏的起搏细胞
脑
血液中的激素、矿物质和其他物质
在心脏的窦房结（SA 结）有一些特殊的起搏细胞。
起搏细胞向心肌发送规则的电信号以使其收缩
起搏细胞的自然节律是每分钟发送 60 至 100 个信号。然而，脑部神经可以向起搏细胞发送信息，让它们加速或减慢。
心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。
传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位
传导系统有一个门户，称为房室结（AV 结）。房室结控制信号如何从上部心腔（心房）向下部心腔（心室）传递。当传导系统正常工作时，信号会在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
激素（例如甲状腺生成的甲状腺激素）可影响心律。许多药物和化学物质也会影响心律。
血液内的各种矿物质（钠、钾等电解质）也需达到适当的平衡，只有这样，心脏才能正常搏动。
什么原因引起异常心律？
异常心律的症状有哪些？
症状主要取决于心脏符合以下哪种情况：
泵血量充足
泵血量不足
如果心脏泵血量充足，您可能感觉正常。或者，您可能感觉心脏跳过一些搏动（称为心悸）。有些人说，强烈的心悸就像有一条鱼在胸腔里弹跳。
如果心脏泵血量不足，您可能出现：
虚弱
锻炼问题
气短
头重脚轻感或头晕
胸痛
昏厥
若出现任何这类症状，请就医。
医生如何判断我是否有异常心律？
医生会摸您的脉搏，并进行：
心电图是一种快速、无痛的检查，使用放置在胸部、手臂和腿部的粘性电极片和电缆检测心脏的电活动。
如果心电图显示异常心律，医生通常会根据您的症状进行其他检查，包括：
如果心电图未显示异常，可能是因为您在接受检查时心律没有异常。然后，医生可能会让您：
在您的衣服下面穿戴一个小型仪器，用来记录一天或更长时间的心脏电活动（事件监测仪或 Holter 监护仪）
如果医生认为您有危险的心脏问题，则会将您收治入院。您将住在一间配有仪器可记录心率和心律并且便于医护人员监测的病房内。
如果医生需要了解有关异常心律的更多信息，则可能会做以下检查：
电生理检查如同心导管检查术。医生将一根细而软的管子（导管）插入大血管（如腿部某血管）并使其上行进入心脏。导管尖端有电极，可从心脏内部记录电活动。导管还可对心脏施加电刺激，看看它如何应答。
医生如何治疗异常心律？
有些异常心律无害，无需治疗。
有时，改变生活方式会有帮助，例如：
调整或停用您正在服用的药物之一
不饮酒、不摄入咖啡因
不吸烟
不剧烈运动（如果是在运动过程中发生异常心律）
不同的异常节律需要采取不同的治疗。医生可能会通过：
药物
人工心脏起搏器（医生在您的胸部或腹部植入的一种小型电子装置，可向心脏发送信号告诉其何时搏动）
实施电击以恢复正常心律（称为心脏电复律、除颤或电复律）
通过消融治疗破坏异常的心脏组织
人工心脏起搏器有时包括除颤器，这时该仪器不但能触发正常心搏，也可通过电击停止异常节律。这种联合装置被称为 ICD（植入式心脏复律除颤器）。
如果医生发现有一小块心脏组织正在引起异常心律，医生会实施消融术。去除该组织后，相应的心律问题通常会消除。通常在电生理检查过程中实施消融术。医生会使用导管发放高频电流以破坏一小部分心脏。
您可能需要停止开车一段时间，直到医生确定治疗是否起效为止。