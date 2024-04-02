什么是结节性硬化症？
什么导致结节性硬化症？
结节性硬化症是由异常基因引起的。
有时，婴儿会从父母那里遗传到异常基因。在其他时候，婴儿是家族中第一个有异常基因的人。
结节性硬化症有哪些症状？
症状各异，在一些儿童中，症状比其他儿童更严重。
肿瘤引起的症状根据肿瘤的生长部位而异：
脑肿瘤可引起头痛、癫痫发作或智力障碍，并可能减慢儿童的生长发育
肾脏肿瘤可导致高血压、胃痛和尿液中有血
肺部肿瘤（通常在十几岁女孩中）会引起呼吸问题
心脏肿瘤在出生前形成，并且没有症状
这张照片显示灰色落叶状斑。这些斑块出现在许多结节性硬化症患者身上。
经出版商允许。摘自 Puduvalli V：癌症图集。M Markman 和 R Gilbert 编辑。费城，《当代医学》，2002年。
这张照片显示结节性硬化症患者面中的红色肿块，包含血管和纤维组织（血管纤维瘤）。
供图：Karen McKoy,医学博士。
这张照片显示一个中度棕色的扁平斑块，是咖啡加牛奶的颜色（咖啡牛奶色斑）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示结节性硬化症患者趾甲和指甲周围和下方的小肉质肿块（纤维瘤）（Koenen 瘤）。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示灰色落叶状斑。这些斑块出现在许多结节性硬化症患者身上。
经出版商允许。摘自 Puduvalli V：癌症图集。M Markman 和 R Gilbert 编辑。费城，《当代医学》，2002年。
这张照片显示结节性硬化症患者面中的红色肿块，包含血管和纤维组织（血管纤维瘤）。
供图：Karen McKoy,医学博士。
这张照片显示一个中度棕色的扁平斑块，是咖啡加牛奶的颜色（咖啡牛奶色斑）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片显示结节性硬化症患者趾甲和指甲周围和下方的小肉质肿块（纤维瘤）（Koenen 瘤）。
© Springer Science+Business Media
医生如何知道我的宝宝患有结节性硬化症？
医生如何治疗结节性硬化症？
结节性硬化症无法治愈。
医生建议使用以下方法治疗孩子的症状：
治疗痫性发作或高血压的药物
有时，手术切除肿瘤
有时，使用一种药物缩小肿瘤
特殊教育和物理疗法、职业疗法以及针对发育困难的言语和语言疗法
切除皮肤赘生物的操作
我该如何预防婴儿的结节性硬化症？
无法预防结节性硬化症。
但是，如果您的家人中有人患结节性硬化症，并且您打算生孩子，您可以进行基因检测，看您是否携带可能导致结节性硬化症的基因。遗传咨询可以帮助您确定孩子患这种疾病的风险。