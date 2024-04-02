儿童和成人的癫痫发作相同。当过多神经细胞发送信号时，您的孩子的大脑无法解读它们，并且发生异常。例如，您的孩子可能：

跌倒并开始全身震颤

失去意识或神志不清

通常在几分钟后，神经细胞开始正常工作，您的孩子恢复正常。