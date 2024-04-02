什么是癫痫发作？
癫痫发作是大脑电信号的变化。
大脑由神经细胞组成
神经细胞通过电信号互相交流
如果过多的神经细胞一次发出信号，就会发生癫痫发作
癫痫发作期间孩子会怎样？
儿童和成人的癫痫发作相同。当过多神经细胞发送信号时，您的孩子的大脑无法解读它们，并且发生异常。例如，您的孩子可能：
跌倒并开始全身震颤
失去意识或神志不清
通常在几分钟后，神经细胞开始正常工作，您的孩子恢复正常。
什么是癫痫？
癫痫是指某人长时间出现癫痫发作。
一些癫痫发作的孩子再也不会出现癫痫发作。患有癫痫的儿童有很多次癫痫发作，但是癫痫发作次数各不相同。有些孩子一年仅发作 1 或 2 次。有些孩子每天都有癫痫发作。
什么原因导致儿童癫痫发作？
癫痫发作是什么样的？
癫痫发作的新生儿可能：
舔嘴唇或做咀嚼动作
两只眼看向不同方向
跛行
新生儿通常不会像较大孩子那样癫痫发作时浑身颤抖。
癫痫发作的年龄较大婴儿或幼儿可能：
跌倒并抽搐（手臂和腿的抽搐动作）
背部拱起，看起来很僵硬
茫然地凝视或神志不清
有时，抽搐只影响身体的一部分，例如一侧手臂和腿。
癫痫发作期间，孩子不知道发生了什么事，也无法对您说话或作出回应。但是，孩子仍在呼吸。癫痫发作后，孩子通常会有些神志不清。神志不清可能持续一两小时。
癫痫发作会损害大脑吗？
除非持续很长时间（通常是一小时或更长时间），否则癫痫发作不会伤害孩子的大脑。大多数癫痫发作仅持续几分钟。
如果我的孩子癫痫发作该怎么办？
让您的孩子侧躺下。
让您的孩子远离可能造成伤害的物品（例如楼梯或锋利物体）
孩子完全清醒之前，不要给孩子吃东西或喝东西
尽管您可能听说过，但仍在此强调：
不要把任何东西放在孩子嘴里
不要试图扯住孩子的舌头
在以下情况下，请呼叫救护车：
癫痫发作持续超过 5 分钟
您的孩子在癫痫发作中受伤
您的孩子癫痫发作后呼吸困难
立即发生另一次癫痫发作
这是您的孩子的第一次癫痫发作
如果您的孩子癫痫发作，您应与医生讨论如果您的孩子又有一次癫痫发作，应何时、何地以及如何紧急就医。
孩子癫痫发作后医生会怎么做？
医生采取的措施取决于：
这是您的孩子的第一次癫痫发作
您的孩子以前曾有癫痫发作，并进行了检查以查明原因
这是我孩子的第一次癫痫发作
我的孩子以前有过癫痫发作
如果您的孩子以前曾经有癫痫发作，并且已经接受过检查，那么医生通常不会担心，除非以下情况：
癫痫发作与平时不同，或
癫痫发作的频率更高
在这种情况下，您的孩子应该去看医生，医生可能会重复一些检查。如果您的孩子正在服用药物以预防癫痫发作，医生通常会进行血液检查以确保孩子血液中有足够的药物。
如果您的孩子的癫痫发作与过去的癫痫发作没有不同，则可能不需要看医生。事先与您的医生谈谈，如果您的孩子再次癫痫发作该怎么办。
医生如何治疗癫痫发作？
停止癫痫发作
大多数儿童在癫痫发作期间不需要治疗即可停止发作。
一些癫痫发作持续超过 15 分钟。对于这些癫痫发作，医生会通过静脉注射 (IV) 给您的孩子提供药物以停止癫痫发作。
预防癫痫发作
仅一次癫痫发作，且仅持续几分钟的孩子通常不需要治疗来预防癫痫发作
医生通常会给出现很多次或长时间癫痫发作的儿童服用预防癫痫发作的药物（抗癫痫药）
一些非常严重的癫痫病例无法通过药物控制。然后，孩子可能会进行脑部手术或其他医疗操作以帮助避免将来癫痫发作。