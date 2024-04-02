CP 是由大脑中控制肌肉的部分受损引起的。有时，婴儿大脑的其他部分也会受到损害。

有些婴儿生来就有脑损伤。这种损伤可能由以下原因造成：

怀孕期间母亲感染

婴儿的基因存在问题

一些婴儿的大脑在分娩过程中或刚出生后就受损。有时，造成损害的原因是：

分娩时缺氧

出生后宝宝感染

婴儿出生后第一年的重度疾病

提早出生（早产）且出生体重低的婴儿更容易受脑损伤，从而导致 CP。