什么是脑瘫 (CP)？
CP 是影响肌肉的大脑疾病。它使肌肉僵硬且难以移动。
CP 是由分娩前、分娩期间或分娩后不久发生的脑损伤引起的
肌肉问题可能是轻度（僵硬或笨拙）或重度（根本不能走路或移动某些肌肉）
大多数 CP 患儿都能活到成年
目前尚无有效治疗方法
治疗可以缓解症状
是什么原因导致 CP？
CP 是由大脑中控制肌肉的部分受损引起的。有时，婴儿大脑的其他部分也会受到损害。
有些婴儿生来就有脑损伤。这种损伤可能由以下原因造成：
怀孕期间母亲感染
婴儿的基因存在问题
一些婴儿的大脑在分娩过程中或刚出生后就受损。有时，造成损害的原因是：
分娩时缺氧
出生后宝宝感染
婴儿出生后第一年的重度疾病
提早出生（早产）且出生体重低的婴儿更容易受脑损伤，从而导致 CP。
CP 的症状是什么？
儿童可能出现：
手臂和腿僵硬无力
行走问题或根本无法行走
言语问题
内斜视、弱视或眼睛漂移不定（称为斜视）和其他视力问题
吞咽问题
无法控制的抽搐动作
这些问题的程度可能从轻度到非常重。有轻度问题的孩子可能看起来笨拙。有重度问题的孩子可能无法走路甚至吞咽食物。
大脑其他部位受损害的儿童也可能会出现听力、学习或行为方面的问题。
医生如何知道我的孩子是否患有 CP？
如果您的孩子有以下情况，医生可能认为您的孩子患有 CP：
学习走路延迟
其他技能发展延迟
2 岁以下，肌肉僵硬无力（称为痉挛）
医生通常会对孩子的大脑进行 MRI（磁共振成像）检查，以检查某些大脑异常。MRI 是显示详细图片的扫描。但是，没有可以确定您的孩子是否患有 CP 的检查。
医生如何治疗 CP？
CP 无法治愈。但是，您的医生和治疗师可能会建议许多事情来帮助您的孩子更好地活动，包括：
胳膊或腿支具，以帮助进行肌肉控制和行走
物理治疗，以帮助加强和放松肌肉
职业疗法，学习如何进行日常活动，例如刷牙、用叉子或梳头
言语治疗有助于使言语更清晰并学习如何更轻松地吞咽
帮助肌肉放松的药物
您的孩子可能会通过口服药物帮助肌肉放松。有时，医生会肌肉注射保妥适使孩子的肌肉放松。如果肌肉太僵硬以至于无法让您的孩子活动手臂或腿，医生可能会进行手术。在手术中，医生会切断或延长将僵硬肌肉附着在骨骼上的肌腱。