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小知识
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脑瘫

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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什么是脑瘫 (CP)？

CP 是影响肌肉的大脑疾病。它使肌肉僵硬且难以移动。

  • CP 是由分娩前、分娩期间或分娩后不久发生的脑损伤引起的

  • 肌肉问题可能是轻度（僵硬或笨拙）或重度（根本不能走路或移动某些肌肉）

  • 大多数 CP 患儿都能活到成年

  • 目前尚无有效治疗方法

  • 治疗可以缓解症状

是什么原因导致 CP？

CP 是由大脑中控制肌肉的部分受损引起的。有时，婴儿大脑的其他部分也会受到损害。

有些婴儿生来就有脑损伤。这种损伤可能由以下原因造成：

  • 怀孕期间母亲感染

  • 婴儿的基因存在问题

一些婴儿的大脑在分娩过程中或刚出生后就受损。有时，造成损害的原因是：

  • 分娩时缺氧

  • 出生后宝宝感染

  • 婴儿出生后第一年的重度疾病

提早出生（早产）且出生体重低的婴儿更容易受脑损伤，从而导致 CP。

CP 的症状是什么？

儿童可能出现：

  • 手臂和腿僵硬无力

  • 行走问题或根本无法行走

  • 言语问题

  • 内斜视、弱视或眼睛漂移不定（称为斜视）和其他视力问题

  • 吞咽问题

  • 无法控制的抽搐动作

这些问题的程度可能从轻度到非常重。有轻度问题的孩子可能看起来笨拙。有重度问题的孩子可能无法走路甚至吞咽食物。

大脑其他部位受损害的儿童也可能会出现听力、学习或行为方面的问题。

医生如何知道我的孩子是否患有 CP？

如果您的孩子有以下情况，医生可能认为您的孩子患有 CP：

  • 学习走路延迟

  • 其他技能发展延迟

  • 2 岁以下，肌肉僵硬无力（称为痉挛）

医生通常会对孩子的大脑进行 MRI（磁共振成像）检查，以检查某些大脑异常。MRI 是显示详细图片的扫描。但是，没有可以确定您的孩子是否患有 CP 的检查。

医生如何治疗 CP？

CP 无法治愈。但是，您的医生和治疗师可能会建议许多事情来帮助您的孩子更好地活动，包括：

  • 胳膊或腿支具，以帮助进行肌肉控制和行走

  • 物理治疗，以帮助加强和放松肌肉

  • 职业疗法，学习如何进行日常活动，例如刷牙、用叉子或梳头

  • 言语治疗有助于使言语更清晰并学习如何更轻松地吞咽

  • 帮助肌肉放松的药物

您的孩子可能会通过口服药物帮助肌肉放松。有时，医生会肌肉注射保妥适使孩子的肌肉放松。如果肌肉太僵硬以至于无法让您的孩子活动手臂或腿，医生可能会进行手术。在手术中，医生会切断或延长将僵硬肌肉附着在骨骼上的肌腱。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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