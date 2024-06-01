医生会做检查，包括：

小肠活检

有时进行对比淋巴管造影术

小肠活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本。然后，医生会在显微镜下观察样本。

进行对比淋巴管造影时，医生会将一种液体造影剂注射至您足内的淋巴管内，然后对所有淋巴管进行 X 光检查。造影剂会使您的所有淋巴管都显示在 X 光光上。

医生也会做血液检查，明确有无并发症。