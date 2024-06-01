什么是小肠淋巴管扩张症？
淋巴系统是一个遍布全身的脉管网络。这些脉管可排出过多液体、死细胞和病原菌。小肠淋巴管有助于吸收饮食中的脂肪和蛋白质。
小肠淋巴管扩张症是指小肠中的淋巴管异常肿大。淋巴管肿大是由于阻塞所致。淋巴管阻塞会阻止小肠正常吸收脂肪和蛋白质。无法吸收营养素被称为吸收不良。
您可能出生时即存在小肠淋巴管扩张症，也可能是在成年期由于其他疾病的并发症而引起
症状包括腹泻且大便油腻难闻以及腿部肿胀
出生时即存在小肠淋巴管扩张症的儿童不能正常生长，并且身材矮小、体重过轻
如果可能，医生会针对病因治疗
为了缓解症状，您需少吃脂肪、多吃蛋白质，并服用补充剂
是什么原因导致了小肠淋巴管扩张症？
婴儿和儿童的主要病因是：
出生时淋巴管未正确形成
如果成人存在以下情况，可能发生小肠淋巴管扩张症：
癌症或其他导致腹内淋巴管阻塞的疾病
小肠淋巴管扩张症的症状有哪些？
症状包括：
单腿或双腿肿胀
腹泻
感觉胃部不适，呕吐
脂肪便
腹痛
儿童生长缓慢
医生如何判断我是否患有小肠淋巴管扩张症？
医生会做检查，包括：
小肠活检
有时进行对比淋巴管造影术
小肠活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本。然后，医生会在显微镜下观察样本。
进行对比淋巴管造影时，医生会将一种液体造影剂注射至您足内的淋巴管内，然后对所有淋巴管进行 X 光检查。造影剂会使您的所有淋巴管都显示在 X 光光上。
医生也会做血液检查，明确有无并发症。
医生如何治疗小肠淋巴管扩张症？
如果可能，医生会针对小肠淋巴管扩张症的病因进行治疗。
以下方法可使您的症状好转：
采用低脂肪、高蛋白饮食
服用钙补充剂和维生素
服用某些被称为中链甘油三酯 (MCT) 的脂肪，这些脂肪足够小，可直接通过肠道吸收，不进入淋巴系统
有时进行肠道或受阻淋巴管手术可以提供帮助。