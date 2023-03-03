肠淋巴管扩张症是一种罕见疾病，可使流向小肠黏膜的淋巴管阻塞，导致吸收不良。
病因是不正常肠淋巴管形成或小肠的淋巴流阻塞。
腹泻和腿部肿胀是主要症状。
诊断基于活检病理结果。
一旦治疗该病特异性病因，需用低脂、高蛋白饮食以及服用补充剂控制症状。
消化道内淋巴管（见淋巴系统疾病概述）用于转运被小肠吸收的已消化脂肪。有时，儿童的肠壁淋巴管天生形成不正常，导致淋巴液流动受阻。这些儿童一般在 3 岁之前确诊。
消化道内淋巴液流动受阻可能是后天形成的，但较为少见，由于胰腺的炎症（胰腺炎）、肿瘤或者包裹心脏的囊僵硬（缩窄性心包炎）所致。淋巴流动受阻导致淋巴液渗漏回肠道，使脂肪和蛋白质不能被吸收。
肠淋巴管扩张症的症状
肠淋巴管扩张患者会出现单腿或双腿肿胀和腹泻。
肠道淋巴管扩张症患者会出现腹泻，还会出现恶心、呕吐、脂肪便和腹痛。
儿童发育迟缓。
肠淋巴管扩张症的诊断
活检
有时进行对比淋巴管造影术
医生通常使用内镜（配备光源和照相机的可弯曲可视导管，通过该导管可插入小钳子）从小肠中取出组织（活检），进行诊断。取出的组织放在显微镜下观察。
有时，医生在足部淋巴管中注射能在 X 光片上显影的液体（造影剂），这项检查称为对比淋巴管造影术。该液体进入腹部和胸部，使异常肠淋巴管可见。
完成其他血液化验，检查是否存在疾病的并发症。患者血液中的蛋白质、胆固醇和白细胞水平可能较低。蛋白质水平低可导致组织肿胀。
肠淋巴管扩张症的治疗
病因的治疗
补充剂和改变饮食
有时需要进行手术
如果肠道淋巴管扩张症由特定疾病所致，应治疗基础疾病。
一些患者通过进食低脂高蛋白饮食和补充钙剂、维生素和特定的甘油三酯（中链甘油三酯）改善症状，这些可以直接吸收到血液中而不通过淋巴管。
有时进行肠道或受阻淋巴管手术可以提供帮助。