活检

有时进行对比淋巴管造影术

医生通常使用内镜（配备光源和照相机的可弯曲可视导管，通过该导管可插入小钳子）从小肠中取出组织（活检），进行诊断。取出的组织放在显微镜下观察。

有时，医生在足部淋巴管中注射能在 X 光片上显影的液体（造影剂），这项检查称为对比淋巴管造影术。该液体进入腹部和胸部，使异常肠淋巴管可见。

完成其他血液化验，检查是否存在疾病的并发症。患者血液中的蛋白质、胆固醇和白细胞水平可能较低。蛋白质水平低可导致组织肿胀。