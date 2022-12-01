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小知识
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听力损失

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是听力损失？

听力损失 - 听声音的能力下降 - 导致日常生活和交流变难。你可能失去单耳或双耳的部分或全部听力。如你仅已失去部分听力，你可能仅会认为别人说话不清楚。或你可能仅注意到自己在嘈杂房间（如聚会或餐馆中）时难以理解别人说话。

  • 大部分听力损失是经过多年逐渐发生的

  • 突发性听力损失相对不常见，是在几小时内或一夜之间发生的

  • 耳垢蓄积、耳部感染、衰老和噪声暴露是听力损失最常见的原因

  • 因疾病、药物或脑肿瘤导致听力损失相对不常见

  • 儿童和老年人应进行听力损失筛查

  • 如你有听力损失和其它症状，如头晕、耳内铃声或面部麻木，你应去看医生检查有无其它健康问题

是什么导致听力损失？

最常见的听力损失原因包括：

  • 耳垢太多

  • 长时间噪音暴露，如使用电动工具或长时间大声听音乐

  • 衰老

  • 突然发生的极大噪音，如枪声或爆炸

  • 耳部感染，特别是儿童和青年

相对不常见的听力损失原因包括：

  • 自身免疫系统疾病（机体免疫系统攻击自身组织的疾病）

  • 出生缺陷

  • 某些有伤耳副作用的药物

  • 耳外伤

  • 你耳内或脑部某些结构的肿瘤

我应该什么时候因为听力损失而去看医生？

如果你出现听力损失和以下警示体征，马上去看医生

  • 只有一只耳朵产生听力损失

  • 咀嚼或说话困难

  • 面部麻木

  • 头晕

  • 失去平衡

如你没有这些警示体征和其它症状，你还是应该去看医生，但不必立刻去。

医师访视会发生什么？

医生将询问有关听力损失和其它症状的问题。他们会询问你的健康史和你所用的任何药物。他们将检查你的耳朵，并做听力检查，如：

  • 听力测定（你会戴上耳机，在你听到声音时举手；目标是测量你能听到的最安静声音）

  • 言语阈值测试（你将听到以不同音量说出的词语，以检测在你理解它们前需要多大音量）

  • 辨别测试（你会依次听到两个听起来很像的词，以检测你分辨它们的能力如何）

  • 鼓室声导抗测试（声波将被你的耳膜弹回，以检测声音通过耳朵的能力如何）

医生有时候会进行更复杂的检查，如测量你脑中的电信号，或进行 MRI（磁共振成像）或 CT（计算机断层）扫描

对于听力损失的儿童，医生将检查：

  • 他们的语言和理解能力是否与年龄相符

医生如何治疗听力损失？

如果可能的话，医生会针对听力损失的原因进行治疗。

很多类型的听力损失无法治愈，因此治疗就使用帮助你交流的设备和方法，比如：

能帮助听力损失的其它东西包括：

  • 报警系统，帮助你发现某个东西发出了声音，如门铃、烟雾探测器响起或婴儿啼哭

  • 视频字幕

  • 手语

  • 针对剧院、教堂或其它因噪音而难以听清的地方的特殊声音系统

  • 特殊电话系统

  • 植入耳蜗 （直接向帮助你听音的神经发送电信号的装置）

  • 脑干植入物，让你可以听到声音的神经损伤时使用

听力损失的儿童需要特殊帮助以学习使用语言。这可能包括手语和言语治疗。

我如何防止听力损失？

要防止听力损失，你可以：

  • 限制接触很大的噪音，包括噪音音量和时长

  • 当你在很大的噪音环境时使用护耳器，如耳塞或隔音耳罩，

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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