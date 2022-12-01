听力损失 - 听声音的能力下降 - 导致日常生活和交流变难。你可能失去单耳或双耳的部分或全部听力。如你仅已失去部分听力，你可能仅会认为别人说话不清楚。或你可能仅注意到自己在嘈杂房间（如聚会或餐馆中）时难以理解别人说话。

大部分听力损失是经过多年逐渐发生的

突发性听力损失相对不常见，是在几小时内或一夜之间发生的

耳垢蓄积、耳部感染、衰老和噪声暴露是听力损失最常见的原因

因疾病、药物或脑肿瘤导致听力损失相对不常见

儿童和老年人应进行听力损失筛查

如你有听力损失和其它症状，如头晕、耳内铃声或面部麻木，你应去看医生检查有无其它健康问题