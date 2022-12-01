什么是听力损失？
听力损失 - 听声音的能力下降 - 导致日常生活和交流变难。你可能失去单耳或双耳的部分或全部听力。如你仅已失去部分听力，你可能仅会认为别人说话不清楚。或你可能仅注意到自己在嘈杂房间（如聚会或餐馆中）时难以理解别人说话。
大部分听力损失是经过多年逐渐发生的
突发性听力损失相对不常见，是在几小时内或一夜之间发生的
耳垢蓄积、耳部感染、衰老和噪声暴露是听力损失最常见的原因
因疾病、药物或脑肿瘤导致听力损失相对不常见
儿童和老年人应进行听力损失筛查
如你有听力损失和其它症状，如头晕、耳内铃声或面部麻木，你应去看医生检查有无其它健康问题
是什么导致听力损失？
我应该什么时候因为听力损失而去看医生？
如果你出现听力损失和以下警示体征，马上去看医生 ：
只有一只耳朵产生听力损失
咀嚼或说话困难
面部麻木
头晕
失去平衡
如你没有这些警示体征和其它症状，你还是应该去看医生，但不必立刻去。
医师访视会发生什么？
医生将询问有关听力损失和其它症状的问题。他们会询问你的健康史和你所用的任何药物。他们将检查你的耳朵，并做听力检查，如：
听力测定（你会戴上耳机，在你听到声音时举手；目标是测量你能听到的最安静声音）
言语阈值测试（你将听到以不同音量说出的词语，以检测在你理解它们前需要多大音量）
辨别测试（你会依次听到两个听起来很像的词，以检测你分辨它们的能力如何）
鼓室声导抗测试（声波将被你的耳膜弹回，以检测声音通过耳朵的能力如何）
医生有时候会进行更复杂的检查，如测量你脑中的电信号，或进行 MRI（磁共振成像）或 CT（计算机断层）扫描。
对于听力损失的儿童，医生将检查：
他们的语言和理解能力是否与年龄相符
医生如何治疗听力损失？
如果可能的话，医生会针对听力损失的原因进行治疗。
很多类型的听力损失无法治愈，因此治疗就使用帮助你交流的设备和方法，比如：
能帮助听力损失的其它东西包括：
报警系统，帮助你发现某个东西发出了声音，如门铃、烟雾探测器响起或婴儿啼哭
视频字幕
手语
针对剧院、教堂或其它因噪音而难以听清的地方的特殊声音系统
特殊电话系统
植入耳蜗 （直接向帮助你听音的神经发送电信号的装置）
脑干植入物，让你可以听到声音的神经损伤时使用
听力损失的儿童需要特殊帮助以学习使用语言。这可能包括手语和言语治疗。
我如何防止听力损失？
要防止听力损失，你可以：
限制接触很大的噪音，包括噪音音量和时长
当你在很大的噪音环境时使用护耳器，如耳塞或隔音耳罩，