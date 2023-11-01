医生们通常会为你提供药物治疗头晕、恶心和呕吐。他们会建议你不要参加任何跌倒风险高的活动。

为了减少发作次数，医生可能会建议你对饮食做出以下改变：

低盐

不饮酒

不摄入咖啡因

医生也可以：

为你提供利尿剂（让你小便[尿尿]更多的药物）

有时，给你皮质类固醇药丸或针剂

医生无法阻止你的听力随着时间的推移而变得更糟。你可能需要助听器。

如果你有严重头晕，并且药物无效，医生可以：