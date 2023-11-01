什么是美尼尔病
美尼尔氏病是一种内耳问题，会导致严重头晕、听力损失和一只耳朵耳鸣。
症状突然出现，你可能会感到胃部不适并呕吐
头晕发作通常持续1至6小时，但有时持续长达24小时
美尼尔氏病只影响单耳
美尼尔氏病通常发生在20至50岁的人群中
通常反复发作
最终，你受影响的耳朵可能会失去部分或全部听力
是什么导致美尼尔氏病？
有时候美尼尔氏病呈家族性发病。有些医生认为这可能是由于血液循环不良或免疫系统问题引起的。
美尼尔氏病有哪些症状？
最常见的症状包括：
突然出现严重头晕，原因不明，持续数小时
感觉胃部不适，呕吐
只在一个耳朵有铃声（耳鸣）
同一只耳朵听力损失
当你四处走动时，头晕并没有变得更糟或更好。
您可能还出现：
耳朵饱胀感或压力感，有时在头晕之前感受到
医生如何分辨我是否有美尼尔氏病？
医生基于症状怀疑病人可能有美尼尔氏病。
没有测试可以肯定地说你有美尼尔氏病。但医生有时会做MRI（磁共振成像）检查，以确定没有其它情况导致了你的症状。你通常会进行听力测试。
医生如何治疗美尼尔氏病？
医生们通常会为你提供药物治疗头晕、恶心和呕吐。他们会建议你不要参加任何跌倒风险高的活动。
为了减少发作次数，医生可能会建议你对饮食做出以下改变：
低盐
不饮酒
不摄入咖啡因
医生也可以：
为你提供利尿剂（让你小便[尿尿]更多的药物）
有时，给你皮质类固醇药丸或针剂
医生无法阻止你的听力随着时间的推移而变得更糟。你可能需要助听器。
如果你有严重头晕，并且药物无效，医生可以：
做手术去除内耳中的一些液体
通过鼓膜注射药物
最后的手段是切断你耳中控制平衡的神经