美尼尔氏病的症状包括突发性（急性）、无明显诱因的严重失能性眩晕、（通常情况下）恶心和呕吐。眩晕患者会有一种错觉，感觉他们、周围环境或两者都在移动或旋转。大部分人将这一不适感觉描述为“头晕”，但人们也常使用“晕”一词用于其它感觉，如头重脚轻。

这些症状通常持续20分钟至12小时。极少数情况下，可能持续24小时之久。在发作之前和期间，患者可能会感觉患耳中饱胀或有压力。有时，听到的声音似乎异常响亮或失真。

眩晕发作后，受累耳朵的听力可能会受损。较低的声音频率（元音的频率）更难听到。听力会趋于出现波动，但会在数年间逐步恶化。

耳鸣被某些人描述为“耳内铃声”，可以是恒定的或间歇性的，可能会在眩晕发作之前、之中或之后加重。

通常，仅单耳受到影响。

起初，非发作期间症状可能会消失。无症状期可持续1年。然而，随着疾病进展，听力障碍会逐渐恶化，耳鸣可能会持续。

在美尼尔氏病的一种发病形式中，听力损失和耳鸣会在首次眩晕发作之前存在数月或几年。眩晕开始发作后，听力可能会有所改善。