您的耳膜是耳内的一层薄膜（类似于皮肤）。它像鼓一样被拉紧，在接触声音时振动。此振动进入你的中耳和内耳，被转换为神经信号。神经信号到达你的脑，这样你就会听到声音。你的鼓膜还可以阻挡水和灰尘，从而保护你耳内的微小骨骼。
什么是耳膜穿孔？
耳内
鼓膜穿孔
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供图：Piet van Hasselt, MD.
鼓膜穿孔是你鼓膜上的孔洞。它还被称为鼓膜破裂。
耳部感染是鼓膜穿孔的最常见原因
症状包括突发性耳痛，有时有耳部出血、听力损失或耳内杂音
你的医生可以通过耳镜检查你的耳朵发现鼓膜穿孔
通常，你的鼓膜可以自愈
是什么导致鼓膜穿孔？
鼓膜穿孔的原因包括：
压力突然变化（如因为爆炸、耳光、潜水或坐飞机飞行）
把东西戳到耳朵里（如棉签或铅笔）
人们有时会尝试用棉签或其他物体（例如发夹或铅笔）清除耳垢。不要这么做，因为这只会把耳垢推向耳朵深处，并可能伤到你的鼓膜。
鼓膜穿孔有哪些症状？
你的症状取决于穿孔的原因。
耳部感染若造成穿孔，实际上会缓解耳部感染的疼痛。耳部感染非常疼痛，因为液体或脓液积聚在鼓膜后面。当鼓膜上形成孔洞（穿孔）时，液体流出，缓解了疼痛。
如果压力变化或有东西戳进了耳朵里导致穿孔，你会有：
突然的剧烈疼痛
有时少量流血
鼓膜穿孔有什么并发症？
你在鼓膜穿孔后可能没有任何并发症或症状。但有些人有：
听力损失
耳内噪音（耳鸣）
感觉自己在旋转或移动（眩晕）
如果水或灰尘通过穿孔，你可能发生耳部感染。
我的医生如何分辨我是否有鼓膜穿孔？
医生可以通过耳镜检查你的耳朵发现鼓膜穿孔。有时候，医生会做听力测试来看穿孔是否影响你的听力。
医生如何治疗鼓膜穿孔？
你需要保持耳道干燥，但你可能不需要任何其它治疗。很多穿孔可以自愈。
如果你的鼓膜没有在2个月内自愈，或如果你有严重的耳朵损伤，你可能需要手术修复鼓膜。