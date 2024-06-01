你的症状取决于穿孔的原因。

耳部感染若造成穿孔，实际上会缓解耳部感染的疼痛。耳部感染非常疼痛，因为液体或脓液积聚在鼓膜后面。当鼓膜上形成孔洞（穿孔）时，液体流出，缓解了疼痛。

如果压力变化或有东西戳进了耳朵里导致穿孔，你会有：

突然的剧烈疼痛

有时少量流血