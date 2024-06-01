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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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鼓膜穿孔

（耳膜穿孔；耳膜穿刺；耳膜破裂）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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您的耳膜是耳内的一层薄膜（类似于皮肤）。它像鼓一样被拉紧，在接触声音时振动。此振动进入你的中耳和内耳，被转换为神经信号。神经信号到达你的脑，这样你就会听到声音。你的鼓膜还可以阻挡水和灰尘，从而保护你耳内的微小骨骼。

什么是耳膜穿孔？

耳内

鼓膜穿孔是你鼓膜上的孔洞。它还被称为鼓膜破裂。

  • 耳部感染是鼓膜穿孔的最常见原因

  • 症状包括突发性耳痛，有时有耳部出血、听力损失或耳内杂音

  • 你的医生可以通过耳镜检查你的耳朵发现鼓膜穿孔

  • 通常，你的鼓膜可以自愈

是什么导致鼓膜穿孔？

鼓膜穿孔的原因包括：

  • 耳部感染

  • 压力突然变化（如因为爆炸、耳光、潜水或坐飞机飞行）

  • 把东西戳到耳朵里（如棉签或铅笔）

人们有时会尝试用棉签或其他物体（例如发夹或铅笔）清除耳垢。不要这么做，因为这只会把耳垢推向耳朵深处，并可能伤到你的鼓膜。

鼓膜穿孔有哪些症状？

你的症状取决于穿孔的原因。

耳部感染若造成穿孔，实际上会缓解耳部感染的疼痛。耳部感染非常疼痛，因为液体或脓液积聚在鼓膜后面。当鼓膜上形成孔洞（穿孔）时，液体流出，缓解了疼痛。

如果压力变化有东西戳进了耳朵里导致穿孔，你会有：

  • 突然的剧烈疼痛

  • 有时少量流血

鼓膜穿孔有什么并发症？

你在鼓膜穿孔后可能没有任何并发症或症状。但有些人有：

  • 听力损失

  • 耳内噪音（耳鸣

  • 感觉自己在旋转或移动（眩晕）

如果水或灰尘通过穿孔，你可能发生耳部感染。

我的医生如何分辨我是否有鼓膜穿孔？

医生可以通过耳镜检查你的耳朵发现鼓膜穿孔。有时候，医生会做听力测试来看穿孔是否影响你的听力。

医生如何治疗鼓膜穿孔？

你需要保持耳道干燥，但你可能不需要任何其它治疗。很多穿孔可以自愈。

如果你的鼓膜没有在2个月内自愈，或如果你有严重的耳朵损伤，你可能需要手术修复鼓膜。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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