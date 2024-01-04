必要时使用抗生素

有时需要进行手术

应保持耳部干燥。嘱咐患者在沐浴或淋浴时，将一个经凡士林润滑的棉球放在耳内，以防止水进入耳内。应避免游泳。

鼓膜穿孔一般不需要特殊处理，除非损伤是由脏物体引起或者污染物可能已通过穿孔深入。在这种情况下，医生会给予抗生素滴耳剂。如果耳朵被感染也可能使用抗生素。

通常，鼓膜会愈合，无需进一步治疗。但若 2 个月内没有愈合，则需要通过手术来修补鼓膜（鼓室成形术）。有严重外伤，特别是伴有明显的听力下降、眩晕或两者皆有时，需要立即手术。若不修补穿孔，患者可能会发生隐袭型中耳感染—慢性化脓性中耳炎。

鼓膜穿孔后发生的持续性传导性听力损失提示听骨受到破坏或不能活动，可手术修复。若受伤后有感音神经性听力损失或眩晕持续数小时以上，提示有东西损伤或穿透内耳。