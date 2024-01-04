耳膜穿孔是耳膜上出现一个洞。
鼓膜穿孔的原因是中耳感染和外伤。
穿孔可导致耳痛，有时有出血、听力下降或耳鸣。
医师可通过耳镜观察到穿孔。
穿孔可以自愈，有时需要手术修补。
病因
伸入耳道内的物体（如棉签）或意外进入耳道的物体（如低垂的小树枝或扔出的铅笔）会穿破（刺穿）鼓膜。刺入鼓膜的物体会造成听骨（连接鼓膜与内耳）链的脱位或骨折。破裂的听骨碎片或物体本身可能会刺入内耳。连接中耳和鼻后部的咽鼓管阻塞可能导致鼓膜穿孔，因为鼓膜两侧的气压差异很大（气压伤）。
鼓膜外压力突然变化也可导致穿孔：
压力增加，例如由爆炸、扇巴掌或潜水所引起的压力增加
压力下降，例如空中飞行时或耳道时受到强吸力作用时
当医生冲洗耳道或移除异物时候可能会发生穿孔。
严重的头部外伤可能导致穿孔，特别是耳附近的颅底骨折时。
中耳感染（中耳炎）是鼓膜穿孔最常见的与外伤无关的原因。
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供图：Piet van Hasselt, MD.
鼓膜穿孔的症状
由于感染液体（脓液）的积聚，中耳感染（中耳炎）严重到导致鼓膜穿孔通常是相当痛苦的。但是，当鼓膜穿孔时，脓液会从耳内流出，缓解耳内压力和疼痛。
创伤导致鼓膜穿孔后可产生突然的剧烈疼痛，有时之后有耳道流血、听力损失（传导性听力损失或感音神经性听力损失）和耳内声响（耳鸣）。传导性听力损失发生时，声音无法到达内耳的感觉结构（例如，听骨破裂）。感音神经性听力损失发生时，声音可以传到内耳，但声音不能转化为神经冲动（例如，由于内耳损伤）或神经冲动不能传递到脑部。若听骨链中断或内耳受损，则听力损失更严重。
内耳损伤也可导致眩晕（移动或旋转的错觉）。24～48 小时后可能会有脓液从耳朵流出，尤其是有水和其他异物进入中耳时更易发生。
鼓膜穿孔的诊断
医师的评估
鼓膜穿孔可通过耳镜（手持灯）检查鼓膜做出诊断。如果可能的话，在治疗前后进行正式的听力测试。
如果听力损失或眩晕严重或如果耳膜穿孔较大，则应由耳鼻喉科医生（耳鼻喉疾病专家）尽快对患者进行评估。
鼓膜穿孔的治疗
必要时使用抗生素
有时需要进行手术
应保持耳部干燥。嘱咐患者在沐浴或淋浴时，将一个经凡士林润滑的棉球放在耳内，以防止水进入耳内。应避免游泳。
鼓膜穿孔一般不需要特殊处理，除非损伤是由脏物体引起或者污染物可能已通过穿孔深入。在这种情况下，医生会给予抗生素滴耳剂。如果耳朵被感染也可能使用抗生素。
通常，鼓膜会愈合，无需进一步治疗。但若 2 个月内没有愈合，则需要通过手术来修补鼓膜（鼓室成形术）。有严重外伤，特别是伴有明显的听力下降、眩晕或两者皆有时，需要立即手术。若不修补穿孔，患者可能会发生隐袭型中耳感染—慢性化脓性中耳炎。
鼓膜穿孔后发生的持续性传导性听力损失提示听骨受到破坏或不能活动，可手术修复。若受伤后有感音神经性听力损失或眩晕持续数小时以上，提示有东西损伤或穿透内耳。