结膜是衬在眼睑内并覆盖眼白的透明薄组织。结膜炎即结膜发炎（肿胀和刺激）。
什么是传染性结膜炎？
传染性结膜炎由各种细菌和病毒感染所致。这通常称为红眼，因为您的眼睛变为粉红色或红色。
传染性结膜炎可轻易在两眼之间相互传染，也可轻易在人与人之间传染
通常由病毒引起
病毒性结膜炎（由病毒引起）持续 1~2 周，可自行消失
如果您患有细菌性结膜炎，医生会给您使用抗生素滴眼液
为了避免将结膜炎传染给他人，要勤洗手，避免共用毛巾、洗脸巾和床上用品
如果新生儿的母亲患有衣原体病或淋病，则新生儿可能患有传染性结膜炎。该感染是在分娩时由母体传染给婴儿。如果未接受治疗，婴儿可能会失明，并需要立即看医生。
感染性结膜炎（病毒性）
图片
P. MARAZZI 博士／科学图片库
除感染外，还有其他原因可导致结膜炎。例如，一丝灰尘、隐形眼镜或化妆品可刺激结膜并使其发炎。过敏有时会引起过敏性结膜炎。
传染性结膜炎有什么症状？
医生如何判断我是否患有传染性结膜炎？
医生可以根据您的症状和眼科检查结果来判断。如果医生认为衣原体病、淋病或其他疾病可能导致眼部疾病，则他们将从您的眼睛取样并做检测。
医生如何治疗传染性结膜炎？
如果是由病毒引起的：
您的症状将在 1~2 周内自行消失
为了舒缓受到刺激的眼睛，应将温热或冰冷的毛巾放在眼睛上
如果您视物模糊或对光敏感，医生可能会给您使用皮质类固醇滴眼液
如果医生认为您的传染性结膜炎可能由细菌引起，他们会给您使用抗生素滴眼液或软膏。
对于新生儿，医生将进行如下处理：
如果婴儿的结膜炎是由淋病或衣原体病所致，给新生儿注射一针抗生素
还对婴儿的父母亲进行治疗
为了预防结膜炎，医生在出生后给新生儿使用滴眼液或软膏。
我如何防止传染性结膜炎传播？
如果您患有传染性结膜炎，请采取这些措施以避免传播：
用肥皂和清水清洗双手或经常使用洗手消毒液，尤其是在清洗眼睛或给眼睛上药前后
请勿触摸您的眼睛
请勿与他人共用毛巾、洗脸巾和床上用品
待在家几天，不去上学或上班