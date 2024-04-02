传染性结膜炎由各种细菌和病毒感染所致。这通常称为红眼，因为您的眼睛变为粉红色或红色。

传染性结膜炎可轻易在两眼之间相互传染，也可轻易在人与人之间传染

通常由病毒引起

病毒性结膜炎（由病毒引起）持续 1~2 周，可自行消失

如果您患有细菌性结膜炎，医生会给您使用抗生素滴眼液

为了避免将结膜炎传染给他人，要勤洗手，避免共用毛巾、洗脸巾和床上用品

如果新生儿的母亲患有衣原体病或淋病，则新生儿可能患有传染性结膜炎。该感染是在分娩时由母体传染给婴儿。如果未接受治疗，婴儿可能会失明，并需要立即看医生。

感染性结膜炎（病毒性） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

除感染外，还有其他原因可导致结膜炎。例如，一丝灰尘、隐形眼镜或化妆品可刺激结膜并使其发炎。过敏有时会引起过敏性结膜炎。