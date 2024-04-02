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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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感染性结膜炎

（红眼病；红眼病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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结膜是衬在眼睑内并覆盖眼白的透明薄组织。结膜炎即结膜发炎（肿胀和刺激）。

什么是传染性结膜炎？

传染性结膜炎由各种细菌和病毒感染所致。这通常称为红眼，因为您的眼睛变为粉红色或红色。

  • 传染性结膜炎可轻易在两眼之间相互传染，也可轻易在人与人之间传染

  • 通常由病毒引起

  • 病毒性结膜炎（由病毒引起）持续 1~2 周，可自行消失

  • 如果您患有细菌性结膜炎，医生会给您使用抗生素滴眼液

  • 为了避免将结膜炎传染给他人，要勤洗手，避免共用毛巾、洗脸巾和床上用品

如果新生儿的母亲患有衣原体病淋病，则新生儿可能患有传染性结膜炎。该感染是在分娩时由母体传染给婴儿。如果未接受治疗，婴儿可能会失明，并需要立即看医生。

除感染外，还有其他原因可导致结膜炎。例如，一丝灰尘、隐形眼镜或化妆品可刺激结膜并使其发炎。过敏有时会引起过敏性结膜炎

传染性结膜炎有什么症状？

症状通常从一只眼开始，之后传染至另一只眼。有时感染在感冒时会发生。

典型症状包括：

  • 眼睛变成粉红色或红色

  • 眼睛受刺激

  • 眼睛流泪

有时，您的眼睛分泌的液体呈白色或黄色，像脓液一般。它可能较浓稠，而不是水样。您醒来时可能眼睛会粘住睁不开。用温水清洗眼睛后就能轻松睁开了。

有时您还可能会注意到：

  • 光线会让眼睛不舒服

  • 您视物模糊，因为您眼中充满液体

如果是由细菌引起，则可能出现：

  • 您眼睛的分泌物会浓稠、有粘性、呈白色或黄色（脓液）

  • 早晨醒来时您的眼睛可能会粘住睁不开

婴儿的眼睛感染衣原体病淋病会出现：

  • 眼睛分泌脓液

  • 眼睑肿胀

医生如何判断我是否患有传染性结膜炎？

医生可以根据您的症状和眼科检查结果来判断。如果医生认为衣原体病、淋病或其他疾病可能导致眼部疾病，则他们将从您的眼睛取样并做检测。

医生如何治疗传染性结膜炎？

如果是由病毒引起的：

  • 您的症状将在 1~2 周内自行消失

  • 为了舒缓受到刺激的眼睛，应将温热或冰冷的毛巾放在眼睛上

  • 如果您视物模糊或对光敏感，医生可能会给您使用皮质类固醇滴眼液

如果医生认为您的传染性结膜炎可能由细菌引起，他们会给您使用抗生素滴眼液或软膏。

对于新生儿，医生将进行如下处理：

  • 如果婴儿的结膜炎是由淋病或衣原体病所致，给新生儿注射一针抗生素

  • 还对婴儿的父母亲进行治疗

为了预防结膜炎，医生在出生后给新生儿使用滴眼液或软膏。

我如何防止传染性结膜炎传播？

如果您患有传染性结膜炎，请采取这些措施以避免传播：

  • 用肥皂和清水清洗双手或经常使用洗手消毒液，尤其是在清洗眼睛或给眼睛上药前后

  • 请勿触摸您的眼睛

  • 请勿与他人共用毛巾、洗脸巾和床上用品

  • 待在家几天，不去上学或上班

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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