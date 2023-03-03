青光眼的病因是什么？

青光眼的病因是什么？

如果眼内房水积聚，眼内压会增加，就会发生青光眼。

健康的眼睛是充满液体的。房水有助于眼睛保持正确的形状。房水一直在产生，随后排出。正常工作时，该系统像水龙头和水槽中的排水管一样运作。房水产生和排出之间的平衡—打开的水龙头和正常排水的水槽—保持房水自由流动，防止眼睛内部的压力聚集。

就青光眼来说，房水积聚是因为正常房水排出通路被阻塞。

在许多患者中，房水积聚的原因尚不清楚。

在部分患者中，房水排出通道因其他眼部疾病被阻塞，如感染或肿瘤

青光眼可发生在任何年龄，但老年人更为常见。

青光眼风险最高的人可能有以下历史：