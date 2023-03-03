什么是青光眼？
青光眼是一种会导致视力丧失的眼病。该疾病通常在因眼球内液体过多所产生的压力对眼部神经（视神经）造成损伤时发生。
视力丧失通常缓慢发生，因此并不会立刻察觉到
随着时间的推移，青光眼会恶化
如果不进行治疗，可导致视力持续损失并失明
专用滴眼液（由医生开具处方）可降低眼内压
每 1~2 年进行一次全面的眼科检查，以尽早发现青光眼，有助于防止视力损失
如果您有青光眼，医生要经常检查您的眼内压
青光眼的病因是什么？
如果眼内房水积聚，眼内压会增加，就会发生青光眼。
健康的眼睛是充满液体的。房水有助于眼睛保持正确的形状。房水一直在产生，随后排出。正常工作时，该系统像水龙头和水槽中的排水管一样运作。房水产生和排出之间的平衡—打开的水龙头和正常排水的水槽—保持房水自由流动，防止眼睛内部的压力聚集。
就青光眼来说，房水积聚是因为正常房水排出通路被阻塞。
在许多患者中，房水积聚的原因尚不清楚。
在部分患者中，房水排出通道因其他眼部疾病被阻塞，如感染或肿瘤
青光眼可发生在任何年龄，但老年人更为常见。
青光眼风险最高的人可能有以下历史：
青光眼有什么症状？
这些症状通常在数月或数年内逐渐出现。
一只眼或两只眼中出现盲点（看不到的区域块）
盲点通常先出现在侧边，然后扩展到中间
有时会出现眼红或不适、视物模糊或头痛
视力丧失得非常缓慢，以至于直到大部分视力丧失时才会察觉到。
有时症状突然发生。 青光眼突然发作可能是医疗紧急情况。你可能出现：
严重眼痛和头痛
突发眼红、视物模和视力损失
感觉想吐
看向灯光时感觉其周围有彩虹色光环
医生如何判断我是否患有青光眼？
医生会对您进行全面的眼科检查。他们将检查眼内压、检查是否存在盲点，并查看眼内以检查您的视神经是否存在损伤迹象。
医生如何治疗青光眼？
医生会给您药物（通常是滴眼液）以降低眼内压。有时医生会推荐进行手术治疗。
已经失去的视力无法恢复，但如果能控制眼内压，则可以阻止视力进一步损失。通常即使已经完成了手术，您仍需在以后的生活中每天接受青光眼治疗。
眼科医生需经常检查您的眼内压，以确保其维持在良好水平。如果未维持良好水平，您的医生可能需要改换您使用的药物类型。
我如何防止青光眼导致的视力损失？
如果您有青光眼的风险，则每 1~2 年进行一次全面的眼科检查。这样，如果您的医生检查出青光眼，即使您还没有任何症状，也可以开始治疗以降低眼内压。需要每日治疗以防止视力损失。