skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

心力衰竭

（充血性心力衰竭）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
浏览专业版
获得完整的细节

什么是心力衰竭？

心脏将含有氧气和营养素的血液泵送到身体其他部位。心力衰竭是指心脏的泵血能力低于正常水平。这并不意味着心脏停止搏动（心脏停止搏动被称为心脏骤停）。

  • 如果您有心力衰竭，心脏的泵血量会减少

  • 这会导致液体在肺部和身体其他部位堆积

  • 肺内的多余液体使呼吸困难

  • 腿部的多余液体会使其肿胀

  • 如果肾脏得不到充足血液，则会减少尿液生成，从而导致体内液量增加

  • 多余的液体使心脏的工作负荷明显加重

  • 然后，心力衰竭会明显恶化

体内液体过多被称为“充血”。这就是为什么心力衰竭有时被称为“充血性心力衰竭”。

心力衰竭会发生在哪些人群？

任何人都有可能发生心力衰竭，甚至幼儿也可能会发生心力衰竭（特别是出生时存在心脏缺陷的儿童）。然而，心力衰竭在老年人中明显更常见，这是因为：

  • 高龄患者更有可能存在引起心力衰竭的其他心脏问题

  • 老年人更容易患上可导致心力衰竭的高血压糖尿病

  • 心壁会随着年龄增长而僵硬

什么原因导致心力衰竭？

使心脏衰弱或僵硬的任何疾病都可导致心力衰竭。这类疾病的常见示例是：

其他导致心力衰竭的疾病包括心律不规则、红细胞计数低（贫血）、甲状腺问题和心肌感染。

大多数疾病在许多年后才会导致心力衰竭。但有些疾病（如严重心脏病发作）会迅速导致心力衰竭。

通常有不止一个原因导致某人发生心力衰竭。

心力衰竭的症状有哪些？

  • 感觉喘不过气来，平躺时加重

  • 感觉全身疲惫

  • 足部、脚踝和腿部肿胀

症状通常缓慢出现。起初，您可能只在爬楼梯时感觉上气不接下气，并仅在一天结束时发现小腿肿胀。随后，当您进行日常活动时，您也可能会感觉上气不接下气或疲倦。当心力衰竭严重时，您甚至在椅子上坐着时也会感觉上气不接下气，并且腿部总是明显肿胀。

心力衰竭可缩短寿命，尤其是病情严重时。接受治疗有助于延长生存期。

医生如何判断我是否有心力衰竭？

医生最初根据症状疑诊心力衰竭。为了明确诊断，医生会进行体格检查、胸部 X 光检查，并做检查了解心脏的工作情况。常见的心功能检查有：

  • 心电图 (ECG/EKG)：一种检测心脏电传导功能的快速、无痛且无害的检查

  • 超声心动图（也称为心回波图）：利用声波生成视频图像显示心脏泵血情况以及心脏瓣膜工作情况的一类超声检查

医生能否治疗心力衰竭？

有。尽管心力衰竭可能无法治愈，但通过治疗可以改善生活质量并延长生存期。治疗措施通常包括治疗引起心力衰竭的疾病、服用药物和改变生活方式。

哪些类型的药物可以治疗心力衰竭？

有许多不同类型的药物可帮助治疗心力衰竭。其中一些更为常见的药物类型是：

  • 血管紧张素转化酶抑制剂： 扩张血管以降低血压，从而减轻心脏的工作负荷，并帮助肾脏排出多余的水分

  • β-受体阻滞剂： 减慢心率，从而减轻心脏的工作负荷，并帮助僵硬的心脏松弛，使其更好地充盈血液

  • 利尿剂（水丸）： 通过增加排尿量，帮助肾脏排出多余的水分

如果心力衰竭严重并且药物治疗无效，医生可能建议进行心脏移植或采用辅助泵血的机械装置。

如果我有心力衰竭，该怎么办？

试着让身体更舒服一些

  • 坐下时抬起双腿

  • 睡觉时在头部下方垫几个枕头，这样可使呼吸更轻松

管理好您的药物

  • 记得吃药

  • 在服用任何新的药物之前，一定要咨询医生，即使是在药店买的非处方药也是如此

与您的医生或医疗团队保持联系

  • 每天称量体重（每天相同时间用同一台体重秤称体重，称重时应穿着相似数量的衣服）并记下体重值，这样您可了解体内液量是否过多

  • 每天留意自己的症状

  • 如果体重增加几磅以上或症状开始恶化，请告知您的医疗团队

保持健康的生活方式

  • 减少食盐摄入量，具体措施是不吃咸味食物和零食，不在装盘食物中或烹调过程中加盐

  • 即使不能运动至出汗，也要尽可能多活动

  • 如果超重，则减肥

  • 戒烟戒酒

  • 每年接种一次流感疫苗

我如何预防心力衰竭？

按照医生的建议，对可能引起但尚未引起心力衰竭的健康问题进行治疗。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS