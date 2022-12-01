什么是心力衰竭？
心脏将含有氧气和营养素的血液泵送到身体其他部位。心力衰竭是指心脏的泵血能力低于正常水平。这并不意味着心脏停止搏动（心脏停止搏动被称为心脏骤停）。
如果您有心力衰竭，心脏的泵血量会减少
这会导致液体在肺部和身体其他部位堆积
肺内的多余液体使呼吸困难
腿部的多余液体会使其肿胀
如果肾脏得不到充足血液，则会减少尿液生成，从而导致体内液量增加
多余的液体使心脏的工作负荷明显加重
然后，心力衰竭会明显恶化
体内液体过多被称为“充血”。这就是为什么心力衰竭有时被称为“充血性心力衰竭”。
心力衰竭会发生在哪些人群？
什么原因导致心力衰竭？
心力衰竭的症状有哪些？
感觉喘不过气来，平躺时加重
感觉全身疲惫
足部、脚踝和腿部肿胀
症状通常缓慢出现。起初，您可能只在爬楼梯时感觉上气不接下气，并仅在一天结束时发现小腿肿胀。随后，当您进行日常活动时，您也可能会感觉上气不接下气或疲倦。当心力衰竭严重时，您甚至在椅子上坐着时也会感觉上气不接下气，并且腿部总是明显肿胀。
心力衰竭可缩短寿命，尤其是病情严重时。接受治疗有助于延长生存期。
医生如何判断我是否有心力衰竭？
医生能否治疗心力衰竭？
有。尽管心力衰竭可能无法治愈，但通过治疗可以改善生活质量并延长生存期。治疗措施通常包括治疗引起心力衰竭的疾病、服用药物和改变生活方式。
哪些类型的药物可以治疗心力衰竭？
有许多不同类型的药物可帮助治疗心力衰竭。其中一些更为常见的药物类型是：
血管紧张素转化酶抑制剂： 扩张血管以降低血压，从而减轻心脏的工作负荷，并帮助肾脏排出多余的水分
β-受体阻滞剂： 减慢心率，从而减轻心脏的工作负荷，并帮助僵硬的心脏松弛，使其更好地充盈血液
利尿剂（水丸）： 通过增加排尿量，帮助肾脏排出多余的水分
如果心力衰竭严重并且药物治疗无效，医生可能建议进行心脏移植或采用辅助泵血的机械装置。
如果我有心力衰竭，该怎么办？
试着让身体更舒服一些
坐下时抬起双腿
睡觉时在头部下方垫几个枕头，这样可使呼吸更轻松
管理好您的药物
记得吃药
在服用任何新的药物之前，一定要咨询医生，即使是在药店买的非处方药也是如此
与您的医生或医疗团队保持联系
每天称量体重（每天相同时间用同一台体重秤称体重，称重时应穿着相似数量的衣服）并记下体重值，这样您可了解体内液量是否过多
每天留意自己的症状
如果体重增加几磅以上或症状开始恶化，请告知您的医疗团队
保持健康的生活方式
减少食盐摄入量，具体措施是不吃咸味食物和零食，不在装盘食物中或烹调过程中加盐
即使不能运动至出汗，也要尽可能多活动
如果超重，则减肥
戒烟戒酒
每年接种一次流感疫苗
我如何预防心力衰竭？
按照医生的建议，对可能引起但尚未引起心力衰竭的健康问题进行治疗。