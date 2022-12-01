什么是心力衰竭？

什么是心力衰竭？

心脏将含有氧气和营养素的血液泵送到身体其他部位。心力衰竭是指心脏的泵血能力低于正常水平。这并不意味着心脏停止搏动（心脏停止搏动被称为心脏骤停）。

如果您有心力衰竭，心脏的泵血量会减少

这会导致液体在肺部和身体其他部位堆积

肺内的多余液体使呼吸困难

腿部的多余液体会使其肿胀

如果肾脏得不到充足血液，则会减少尿液生成，从而导致体内液量增加

多余的液体使心脏的工作负荷明显加重

然后，心力衰竭会明显恶化

体内液体过多被称为“充血”。这就是为什么心力衰竭有时被称为“充血性心力衰竭”。