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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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低血压

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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什么是低血压？

每次心跳都会推动血液流过动脉。动脉是将血液从心脏运送到全身的血管。动脉血管内的压力是血压。正常的血压可使血液在体内不断流动。高血压会使心脏劳损，并损伤动脉和其他器官。低血压也是危险的。

  • 低血压意味着器官得不到充足血液

  • 低血压可能由于失血或脱水所致

  • 低血压会使人虚弱、头晕，并可能昏倒

  • 医生会给您静脉输液，有时也会给予升血压的药物

  • 如果大量失血，则可能需要输血

如何测量血压？

医生使用袖带式血压计测量血压。测量血压时记录两个数值。例如，您的血压可能是 120/80，这是指“收缩压 120、舒张压 80”。

  • 较大的数值表示动脉内的最高压力，出现在心脏向外泵血时

  • 较小的数值表示动脉内的最低压力，出现在心脏在即将开始向外泵血前处于松弛状态时

是什么原因导致了低血压？

以下情况可引起低血压：

  • 血管中的液体不足

  • 心脏泵血的力度不够

  • 血管松弛并变宽，这意味着没有足够的液体使其充满

导致低血压的问题很多，包括：

  • 失血，如受伤时或手术中

  • 腹泻、呕吐或大量出汗导致体液流失过多（引起脱水）

  • 心脏问题，例如心脏病发作或异常心律

  • 重度感染（脓毒症

  • 严重过敏性反应

  • 某些药物

低血压的症状有哪些？

症状可能包括：

  • 头晕，特别是站起时

  • 虚弱和意识混乱

  • 昏厥

  • 皮肤湿冷、苍白

低血压若不治疗，则可能引起休克甚至死亡。

医生如何判断我是否有低血压？

医生使用袖带式血压计测量血压。如果您病情严重且入住重症监护病房 (ICU)，医生可能会将一端接入机器的一根细塑料管插入您的一条动脉。这台机器会连续测量您的血压。

医生如何治疗低血压？

医生需要针对低血压的病因进行治疗。例如，如果您在出血，医生会做手术止血。如果您有感染，医生会给您使用抗生素。但无论病因如何，都需要升高血压。

主要的升血压疗法是：

  • 静脉输液（用针头将一根细塑料管插入静脉以输注液体）

如果您大量失血，医生可能会给您：

  • 输血

如果静脉注射足量液体并且血管充盈血液后血压仍然很低，医生可能会给您使用升血压药物。这些药物会使心脏更用力地泵血，并使血管更窄。由于这些药物会引起危险，因此在用药期间，医生会对您进行非常密切的监护。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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