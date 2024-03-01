医生需要针对低血压的病因进行治疗。例如，如果您在出血，医生会做手术止血。如果您有感染，医生会给您使用抗生素。但无论病因如何，都需要升高血压。

主要的升血压疗法是：

静脉输液（用针头将一根细塑料管插入静脉以输注液体）

如果您大量失血，医生可能会给您：

输血

如果静脉注射足量液体并且血管充盈血液后血压仍然很低，医生可能会给您使用升血压药物。这些药物会使心脏更用力地泵血，并使血管更窄。由于这些药物会引起危险，因此在用药期间，医生会对您进行非常密切的监护。