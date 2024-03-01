什么是低血压？
如何测量血压？
医生使用袖带式血压计测量血压。测量血压时记录两个数值。例如，您的血压可能是 120/80，这是指“收缩压 120、舒张压 80”。
较大的数值表示动脉内的最高压力，出现在心脏向外泵血时
较小的数值表示动脉内的最低压力，出现在心脏在即将开始向外泵血前处于松弛状态时
是什么原因导致了低血压？
以下情况可引起低血压：
血管中的液体不足
心脏泵血的力度不够
血管松弛并变宽，这意味着没有足够的液体使其充满
导致低血压的问题很多，包括：
失血，如受伤时或手术中
腹泻、呕吐或大量出汗导致体液流失过多（引起脱水）
心脏问题，例如心脏病发作或异常心律
重度感染（脓毒症）
严重过敏性反应
某些药物
低血压的症状有哪些？
症状可能包括：
头晕，特别是站起时
虚弱和意识混乱
昏厥
皮肤湿冷、苍白
低血压若不治疗，则可能引起休克甚至死亡。
医生如何判断我是否有低血压？
血压 (BP) 测量
图片
JIM VARNEY/科学图片库
医生使用袖带式血压计测量血压。如果您病情严重且入住重症监护病房 (ICU)，医生可能会将一端接入机器的一根细塑料管插入您的一条动脉。这台机器会连续测量您的血压。
医生如何治疗低血压？
医生需要针对低血压的病因进行治疗。例如，如果您在出血，医生会做手术止血。如果您有感染，医生会给您使用抗生素。但无论病因如何，都需要升高血压。
主要的升血压疗法是：
静脉输液（用针头将一根细塑料管插入静脉以输注液体）
如果您大量失血，医生可能会给您：
输血
如果静脉注射足量液体并且血管充盈血液后血压仍然很低，医生可能会给您使用升血压药物。这些药物会使心脏更用力地泵血，并使血管更窄。由于这些药物会引起危险，因此在用药期间，医生会对您进行非常密切的监护。