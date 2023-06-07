什么是慢性静脉功能不全和血栓形成后综合征？
慢性静脉功能不全是指腿部静脉损伤阻碍血液正常流动。
静脉炎是指某条静脉发炎。它通常是由静脉内有血栓造成的。血栓形成后综合征是指静脉炎发生后出现的问题。
慢性静脉功能不全可能引起疼痛或持续隐痛、肿胀、皮疹、腿部溃疡和腿部皮肤外观变化
医生会做超声检查，了解您腿部静脉的血流情况，从而判断是否存在慢性静脉功能不全
治疗慢性静脉功能不全的方法是保持患腿抬高、穿上弹力袜并小心处理任何皮肤溃疡
是什么原因导致了慢性静脉功能不全？
慢性静脉功能不全的主要病因是：
腿部出现过血栓（深静脉血栓形成）
静脉血栓可能导致静脉内形成瘢痕和静脉瓣膜出现问题。静脉瓣膜是双瓣叶组织，其作用类似于单向门。瓣膜使血液只能沿着朝向心脏的方向流动。如果瓣膜受损，血液会聚集在腿部。静脉内形成血栓后引起的瓣膜损伤可导致腿部问题，称为血栓形成后综合征。
静脉中的单向瓣膜
单向瓣膜包括两个瓣叶，其边缘可合拢闭合。这些瓣膜有助于血液回流至心脏。当血液朝着心脏方向流动时，血液会推动瓣叶开放，就像打开两扇单向摆动门一样（见左图）。如果在重力作用下或者肌肉收缩瞬时推动血液回流，或者当血液在静脉中开始倒流时，瓣叶会立即关闭防止血液倒流（见右图）。
如果您存在以下情况，则发生慢性静脉功能的概率较高：
有腿部损伤
老年人
明显超重
慢性静脉功能不全的症状有哪些？
症状可能包括：
躺下几个小时后，腿部肿胀通常会好转
静脉曲张（腿部静脉肿胀，通常可看到皮肤下隆起）
脚踝内侧皮肤呈鳞状、发痒，并可能变为红棕色
医学博士Thomas Habif供图。
如果您有重度静脉功能不全：
小腿可能比正常情况更粗
皮肤溃疡（开口疮）不易愈合
医生如何判断我是否患有慢性静脉功能不全？
医生通常根据症状和体检结果判断您是否存在慢性静脉功能不全。
有时医生会做双腿超声检查。
医生如何治疗慢性静脉功能不全？
治疗包括：
让患腿休息并将其抬高至心脏位置之上——这种治疗每次持续半小时或更长时间，每天至少做 3 次
使用弹性绷带、特殊袜子或连接到机器（可不时挤压腿部）的充气绑腿压迫（挤压）患腿
小心护理任何皮肤溃疡
医生可能使用含药绷带来促进皮肤溃疡的愈合。
我如何预防慢性静脉功能不全？
改变生活方式会有帮助，例如：
体重减轻
每天坚持运动
少吃盐（钠）
如果您发生过深静脉血栓形成，医生可能会开一些抗凝血剂来预防血栓形成后综合征。