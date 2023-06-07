是什么原因导致了慢性静脉功能不全？

是什么原因导致了慢性静脉功能不全？

慢性静脉功能不全的主要病因是：

静脉血栓可能导致静脉内形成瘢痕和静脉瓣膜出现问题。静脉瓣膜是双瓣叶组织，其作用类似于单向门。瓣膜使血液只能沿着朝向心脏的方向流动。如果瓣膜受损，血液会聚集在腿部。静脉内形成血栓后引起的瓣膜损伤可导致腿部问题，称为血栓形成后综合征。

静脉中的单向瓣膜

如果您存在以下情况，则发生慢性静脉功能的概率较高：