深静脉血栓形成 (DVT)

抗凝药有时称为血液稀释剂。它们会降低血液的凝固能力，从而防止形成新的血栓，并阻止现有血栓变大。它们无法分解或溶解已经形成的血栓。所有深静脉血栓形成患者都需接受抗凝剂治疗。

医生通常使用注射用肝素（普通肝素或低分子量肝素）或磺达肝癸钠，也可通过皮肤下注射（皮下）给药，随后可口服抗凝药进行长期治疗。注射药物可立即起效，但如果要使用华法林，则需要数天才能完全起效，并且患者必须在接受可注射抗凝药的同时开始服用。一旦华法林起效，患者应停用注射药物。直接口服抗凝剂 (DOAC) 是华法林的替代药物。利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班和达比加群都是 DOAC。这些药物的抗凝效果比华法林更快，治疗血栓的效果与华法林相同。但是，在开始服用一些 DOAC 之前，需要接受几天的注射治疗。

对于血栓被认为与癌症相关的人，许多医生更倾向于使用可注射药物或 DOAC，而不是华法林。然而，华法林是此类病例合理的替代治疗。

抗凝剂（华法林或可注射药物）治疗时间的长短取决于患者的危险程度。对于由特定的暂时性原因（如手术或停止用药）导致深静脉血栓形成的患者，通常应继续接受抗凝剂治疗 3 到 6 个月。一般而言，对于原因不明确的患者应至少使用抗凝剂 6 个月。如果病因不是暂时性的（如凝血障碍），或患者曾经发生过两次或以上深静脉血栓形成，则应无限期地继续使用抗凝药。

使用抗凝剂会增加内出血和外出血的风险。为将此风险降到最低，服用华法林的病人必须定期进行血液检查，以查看血液的凝血指标。根据化验结果调整华法林剂量。血液检查通常每周做一至两次，持续一个月或两个月，之后每 4 至 6 周进行一次。

华法林在体内的分解情况受到许多药物和食物的影响（也可参见药物相互作用）。有些药物和食物可增强华法林的分解，使一剂药物的效果减弱并增加了血栓再次形成的风险。另一些药物和食物可减慢华法林的分解，使一剂药物的效果增强，更有可能引起出血。有些人对华法林也更为敏感，因此可能需要进行华法林敏感性测试，以帮助医生调整剂量水平。

比起华法林，DOAC 对人血液的影响更容易预测。因此，与服用华法林的患者不同，服用 DOAC 的患者不需要频繁进行血液检查来调整剂量。此外，DOAC 引起的严重出血往往比华法林少。但是，由于 DOAC 的解毒剂不如华法林的解毒剂使用广泛，因此其引起的出血可能更难停止。

可能危及生命的过度出血是抗凝剂最常见的并发症。过度出血的风险因素包括年龄 65 岁或以上，或者

近期出现过心脏病发作、中风或消化道出血

糖尿病

肾衰竭

对于正在服用华法林的患者，医生可给予维生素 K、血浆输注品（含有凝血因子）或凝血酶原复合物浓缩液来逆转华法林的抗凝作用并止血。对于服用肝素的患者，医生可给予鱼精蛋白来部分逆转抗凝作用。

对于服用某些 DOAC 的患者，医生可以给予 andexanet alfa 或凝血酶原复合物浓缩剂来逆转 DOAC 的抗凝作用并止血。