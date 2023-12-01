慢性静脉功能不全和血栓形成后综合征

慢性静脉功能不全是腿部静脉的损伤，会阻止血液正常流动。血栓形成后综合征是由于静脉内有血栓而引起慢性静脉功能不全并伴有症状。
慢性静脉功能不全可能引起腿部不适、肿胀、皮疹、皮肤变色和/或皮肤溃疡。
血栓形成后综合征是由于静脉内有血栓而引起的慢性静脉功能不全（深静脉血栓形成）。
医生用复式超声检查技术来诊断。
抬高腿部，穿压力袜和细心治疗任何伤口都是必要的治疗手段。
（也可参见静脉系统概述。）
美国慢性静脉功能不全患者的数量尚且不详。不同的研究给出了受累人数的估计值，但这些估计值差异很大。20% 至 50% 的深静脉血栓形成患者可能会出现血栓形成后综合征，通常在一至两年内发病。
慢性静脉功能不全的病因
动脉将血液与氧气和营养物质从心脏输送到身体其他部位。身体其他部位的血液通过静脉回流到心脏。腿部的血液通过浅静脉和深静脉回流。腿部肌肉收缩可推动血液流经深静脉。静脉瓣能使血液始终上行流向心脏并阻止血液倒流。
当某些因素使下肢静脉变宽和/或损伤静脉瓣膜时就会造成慢性静脉功能不全。这些改变使静脉血流量减少并使静脉压增高。血压增高和血流量减少使大量液体在腿部淤积并出现其它症状。
静脉中的单向瓣膜
单向瓣膜包括两个瓣叶，其边缘可合拢闭合。这些瓣膜有助于血液回流至心脏。当血液朝着心脏方向流动时，血液会推动瓣叶开放，就像打开两扇单向摆动门一样（见左图）。如果在重力作用下或者肌肉收缩瞬时推动血液回流，或者当血液在静脉中开始倒流时，瓣叶会立即关闭防止血液倒流（见右图）。
慢性静脉功能不全的最常见病因是
腿部以前有血栓（深静脉血栓形成）
血栓可引起慢性静脉功能不全是因为血栓上的瘢痕组织可能损伤静脉瓣。一些患者可能会出现血栓形成后综合征，即慢性静脉功能不全伴症状。
慢性静脉功能不全的其他风险因素包括
腿部损伤
衰老
久坐或久站
妊娠
血栓形成后综合征
并非所有腿部有血栓的人都会发生血栓形成后综合征。腿内有血栓导致静脉炎后综合征发病风险增加的人群包括有过以下状况的人
单侧下肢多次出现血栓
腿部和/或骨盆区的上部有血栓
肥胖症人群发生血栓形成后综合征的风险也会增加。
慢性静脉功能不全的症状
慢性静脉功能不全的患者会出现腿部肿胀（水肿），这通常在一天结束时加重，因为当人站立或坐着时血液必须克服重力作用才能向上回流。夜间水肿会消退，因为当人们躺下时，静脉容易排空。水肿可能不引起任何症状，但是有些人会感觉腿部发胀、腿沉重、酸痛、抽筋、疼痛、疲劳和有麻刺感。
可能出现静脉曲张。
此后，踝关节内侧皮肤变为鳞状、发痒并且可能变色。变色的原因是因为肿胀静脉内的红细胞从静脉逸出进入皮肤。变色的皮肤特别脆弱，甚至轻微的抓痒或刮碰都能引起破裂形成溃疡。在没有任何已知损伤的情况下也可能形成溃疡，通常在脚踝内侧。溃疡通常仅引起轻微不适。非常疼痛的溃疡可能存在感染。
慢性静脉功能不全可导致皮肤变色，并出现鱼鳞样变、渗出液体和结痂。在浅肤色（顶部）和深肤色（底部）人群中，这种改变都显而易见。
医学博士Thomas Habif供图。
静脉淤滞导致皮肤变硬、呈皮革样，颜色较周围皮肤更深。踝关节出现浅表溃疡。
© Springer Science+Business Media
在这张照片中，淤滞性皮炎患者的皮肤分裂，形成开放性溃疡（溃疡）。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这种大的静脉淤滞性溃疡周围是红褐色皮肤。
© Springer Science+Business Media
慢性静脉功能不全可导致皮肤变色，并出现鱼鳞样变、渗出液体和结痂。在浅肤色（顶部）和深肤色（底部）人群中，这种改变都显而易见。
医学博士Thomas Habif供图。
静脉淤滞导致皮肤变硬、呈皮革样，颜色较周围皮肤更深。踝关节出现浅表溃疡。
© Springer Science+Business Media
在这张照片中，淤滞性皮炎患者的皮肤分裂，形成开放性溃疡（溃疡）。
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
这种大的静脉淤滞性溃疡周围是红褐色皮肤。
© Springer Science+Business Media
如果水肿严重且持续，会形成瘢痕组织并阻碍组织中的液体回流。其结果是造成小腿永久性肿大、变硬。这种情况很容易出现溃疡，且不易愈合。
慢性静脉功能不全的诊断
医生评估
有时进行超声检查
医生一般可以通过症状和体征诊断慢性静脉功能不全。
有时医生会做腿部超声检查，明确水肿不是由于深静脉血栓而引起。
慢性静脉功能不全的治疗
治疗包括
腿部抬高
使用缠缚适当的绷带、压力梯度弹力袜和/或间歇充气加压装置进行压迫
处理伤口
抬高患腿使其高于心脏水平可降低静脉压，每天应该至少做三次，每次不少于 30 分钟。
压迫是有效果的，所有人均可使用这种方法来减轻肿胀和不适。弹性绷带是首选。一旦水肿减退并且溃疡开始愈合，患者就可购买压力梯度弹力袜穿上。这种弹力袜可以施加大小不同的压力（脚踝处的压力最大，腿部的压力较小）。弹力大的袜子对病情严重者更有效但也更不舒适。弹力袜应在患者睡醒后穿戴、在活动使腿部水肿加重之前穿戴，并且全天穿戴。许多病人按时使用弹力袜有困难。人们可能认为弹力袜不美观。较活跃的人会认为弹力袜令人厌烦或不自在。一些人可能穿戴有困难。
间歇气动压迫袜用一个气泵使塑料护腿反复充放气。反复挤压腓肠肌以排空静脉但有些笨重。当弹力袜无效或患者不能耐受时，可使用间歇充气加压治疗。
伤口护理对腿部溃疡的愈合很重要。各种敷料可滞留于压力袜下面几天到一周。Unna boot 压力绷带是一种用氧化锌加固的绷带。其他种类的敷料也能为伤口的愈合提供了一个湿润的环境并且促进新组织的生长。
药物和手术对慢性静脉功能不全没有帮助，尽管皮肤移植可以作为其它方法对皮肤溃疡无效时的最后选择。然而，移植的皮肤会再形成溃疡除非患者坚持将腿抬高和使用加压法治疗。
慢性静脉功能不全的预防
减肥、定期锻炼并减少饮食中的钠摄入量有助于将腿部静脉压保持在低水平。
有过深静脉血栓形成的人应该使用抗凝剂以预防血栓形成后综合征。弹力袜不能阻止慢性静脉功能不全的发展，但对治疗有用。
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Vascular Cures：慢性静脉功能不全 (CVI)：关于慢性静脉功能不全的危险因素、诊断和治疗的综合信息