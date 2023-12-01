慢性静脉功能不全和血栓形成后综合征

慢性静脉功能不全的病因

慢性静脉功能不全的病因

动脉将血液与氧气和营养物质从心脏输送到身体其他部位。身体其他部位的血液通过静脉回流到心脏。腿部的血液通过浅静脉和深静脉回流。腿部肌肉收缩可推动血液流经深静脉。静脉瓣能使血液始终上行流向心脏并阻止血液倒流。

当某些因素使下肢静脉变宽和/或损伤静脉瓣膜时就会造成慢性静脉功能不全。这些改变使静脉血流量减少并使静脉压增高。血压增高和血流量减少使大量液体在腿部淤积并出现其它症状。

静脉中的单向瓣膜

慢性静脉功能不全的最常见病因是

血栓可引起慢性静脉功能不全是因为血栓上的瘢痕组织可能损伤静脉瓣。一些患者可能会出现血栓形成后综合征，即慢性静脉功能不全伴症状。

慢性静脉功能不全的其他风险因素包括

腿部损伤

衰老

肥胖

久坐或久站

妊娠