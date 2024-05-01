身体大约一半的体重是水。因此，如果您体重约 73 千克，则体内约有 36 千克或 38 升的水。

为了保持良好的健康状况，身体需要有适量的水。水分过多或过少都可能导致严重问题。

体内的水中含有电解质。电解质是钠、钾等矿物质，可帮助实现许多重要的身体功能。身体需要各种电解质保持适当平衡。

身体会努力使血液中的水和电解质含量保持稳定

出汗、呕吐和腹泻都会使人迅速流失大量的水和电解质

脱水是指体内水分太少

水过多是指体内水分太多

当身体需要更多的水时，脑会发出口渴信号

当体内水分过多时，肾脏会产生更多尿液，从而将水从小便中排出

大多数时候，足量饮水就可以弥补流失的液体