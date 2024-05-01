身体大约一半的体重是水。因此，如果您体重约 73 千克，则体内约有 36 千克或 38 升的水。
为了保持良好的健康状况，身体需要有适量的水。水分过多或过少都可能导致严重问题。
体内的水中含有电解质。电解质是钠、钾等矿物质，可帮助实现许多重要的身体功能。身体需要各种电解质保持适当平衡。
身体会努力使血液中的水和电解质含量保持稳定
出汗、呕吐和腹泻都会使人迅速流失大量的水和电解质
脱水是指体内水分太少
水过多是指体内水分太多
当身体需要更多的水时，脑会发出口渴信号
当体内水分过多时，肾脏会产生更多尿液，从而将水从小便中排出
大多数时候，足量饮水就可以弥补流失的液体
身体如何平衡水量？
身体会不断平衡水和电解质的含量。
当身体需要更多的水时：
脑会使您感到口渴，因此您会多喝水
脑还会发信号给肾脏，使其减少尿液生成，从而将水和电解质保留在体内
当身体对水的需要量减少时：
脑会发信号给肾脏，使其增加尿液生成
哪些因素会破坏身体的水平衡？
大多数时候，身体会自动实现这种平衡。您不必考虑这个问题。当您不口渴时，无需强迫自己喝水。
但如果你非常快速地流失大量水，并且没有办法补水，可能会对您造成影响。某些累及脑或肾脏的疾病也可能会破坏身体的水平衡和电解质平衡。