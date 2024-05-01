正常情况下，身体会自动平衡体内水分和电解质的含量。如果水分过多，脑会发信号给肾脏，使其增加尿液生成。

引起水过多的两大原因是：

阻止肾脏排出多余水分的疾病

饮水量超过肾脏的处理量

阻止肾脏排出多余水分的疾病包括：

心力衰竭

某些肾脏问题，如肾衰竭和肾病综合征

肝脏问题，如肝硬化

人们通常不会过量喝水，但这会在以下情况下发生：