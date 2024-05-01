每个人需要水和电解质（钠、钾等矿物质，可帮助实现许多身体功能）才能保持健康。正常情况下，身体会自动平衡水和电解质的水平。喝水使身体获得需要的水分，而口渴则告诉您需要喝水了。肾脏会通过尿液自动排出多余的水。
什么是水过多？
水过多是指体内水分太多。当身体摄水量超过排水量时，会发生这种情况。
在健康人中，过量喝水不太可能导致水过多，因为不需要的水会通过尿液排出
通常，当肾脏无法排出多余的水时，会出现水过多
过多的体液可能会使您的腿部肿胀或呼吸困难
水过多会影响体内电解质的平衡，进而引起意识模糊或癫痫发作等症状
什么原因会导致水过多？
水过多有哪些症状？
患者通常没有症状。
如果您有心脏、肾脏或肝脏问题，可能出现以下症状：
小腿积液肿胀
肺内积液导致呼吸困难
如果您喝水过多，则可能会：
感觉疲倦、虚弱和意识模糊
大量排尿
医生如何判断我是否有水过多？
医生通常根据症状和体格检查结果进行判断。有时，医生会做血液和尿液检查。
医生如何治疗水过多？
如果可能，医生会针对引起水过多的原因进行治疗。医生可能会让您：
限制液体饮用量，通常每天少于 4 杯，持续数天
有时服用增加排尿的药物（利尿剂，也称为水丸）
住院治疗，以便在发生严重失衡时，为您调整液体和电解质平衡