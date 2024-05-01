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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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水过多

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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每个人需要水和电解质（钠、钾等矿物质，可帮助实现许多身体功能）才能保持健康。正常情况下，身体会自动平衡水和电解质的水平。喝水使身体获得需要的水分，而口渴则告诉您需要喝水了。肾脏会通过尿液自动排出多余的水。

什么是水过多？

水过多是指体内水分太多。当身体摄水量超过排水量时，会发生这种情况。

  • 在健康人中，过量喝水不太可能导致水过多，因为不需要的水会通过尿液排出

  • 通常，当肾脏无法排出多余的水时，会出现水过多

  • 过多的体液可能会使您的腿部肿胀或呼吸困难

  • 水过多会影响体内电解质的平衡，进而引起意识模糊或癫痫发作等症状

什么原因会导致水过多？

正常情况下，身体会自动平衡体内水分和电解质的含量。如果水分过多，脑会发信号给肾脏，使其增加尿液生成。

引起水过多的两大原因是：

  • 阻止肾脏排出多余水分的疾病

  • 饮水量超过肾脏的处理量

阻止肾脏排出多余水分的疾病包括：

人们通常不会过量喝水，但这会在以下情况下发生：

  • 运动员的饮水量超过需要量，因为他们不想脱水

  • 患者有心理问题，导致过量喝水

水过多有哪些症状？

患者通常没有症状。

如果您有心脏、肾脏或肝脏问题，可能出现以下症状：

  • 小腿积液肿胀

  • 肺内积液导致呼吸困难

如果您喝水过多，则可能会：

  • 感觉疲倦、虚弱和意识模糊

  • 大量排尿

医生如何判断我是否有水过多？

医生通常根据症状和体格检查结果进行判断。有时，医生会做血液和尿液检查。

医生如何治疗水过多？

如果可能，医生会针对引起水过多的原因进行治疗。医生可能会让您：

  • 限制液体饮用量，通常每天少于 4 杯，持续数天

  • 有时服用增加排尿的药物（利尿剂，也称为水丸）

  • 住院治疗，以便在发生严重失衡时，为您调整液体和电解质平衡

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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