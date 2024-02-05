登革热是由登革病毒引起的。该病毒存在于世界上大多数热带和亚热带地区。在东南亚和加勒比海地区最为常见。但是有一些人在美国南部和夏威夷州感染了登革热。

当蚊虫叮咬被感染的人时，它会吸收病毒并将其传给下一个被叮咬的人。