什么是登革热？
登革热是通过蚊子传播的病毒性感染 。更严重的疾病称为登革出血热，会导致出血并可致命。
登革热在热带和亚热带地区最常见，例如东南亚、中南美洲和加勒比海地区
如果被感染的蚊子叮咬，可能会患上登革热
症状包括发烧、头痛和身体疼痛
可以多次患登革热
如果到登革热地区旅行，则应采取措施防止蚊虫叮咬
什么会导致登革热？
登革热是由登革病毒引起的。该病毒存在于世界上大多数热带和亚热带地区。在东南亚和加勒比海地区最为常见。但是有一些人在美国南部和夏威夷州感染了登革热。
当蚊虫叮咬被感染的人时，它会吸收病毒并将其传给下一个被叮咬的人。
登革热的症状有哪些？
2至3天，感到虚弱疲惫，并有：
高热和寒战
严重的头痛。
移动眼睛时疼痛
背部、腿部和关节疼痛严重——这些疼痛很严重以至于登革热被称为“断骨热”
面部皮疹
出现这些症状后，可能会感觉好一天，然后发热和皮疹可能会恢复，这次是在胸部、背部、手臂和脸上。
在更严重的情况下，人们可能会在几周内感到虚弱，但死于登革热是罕见的。
什么是登革出血热？
登革出血热是一种更严重类型的登革热。它主要影响登革热常见地区的 10 岁以下儿童。
如果患登革出血热，除登革热症状外，还有：
鼻腔、口腔、直肠和穿刺伤口出血
肚子疼
呕血
血便或血尿
皮肤下的出血导致皮肤上出现紫斑
极度低血压（休克）
如果有登革出血热症状，马上去医院。
医生如何诊断登革热？
医生会根据症状以及是否曾经前往蚊子传播感染的地方怀疑登革热。确诊需要血液化验。
医生如何治疗登革热？
没有药物可以杀死登革病毒。医生将会：
使用对乙酰氨基酚等药物以减轻疼痛并缓解发热
静脉(IV)（静脉内）输液，特别是对登革出血热
不要服用阿司匹林或布洛芬，因为它们会导致出血或使其恶化。
生病的时候医生会让患者使用蚊帐，这样蚊子就不会从患者那里得到感染并传播给其他人。
如何预防登革热？
生活在或曾到过登革热流行地区的人，应采取措施预防蚊虫叮咬：
用 DEET（避蚊胺）杀虫喷雾剂喷洒皮肤
挂蚊帐
穿长褂长裤
放置纱窗并修理任何孔洞
消除蚊子繁殖的房屋内和附近的积水
在美国，登革热疫苗被批准用于以下儿童
9 至 16 岁
以前曾患登革热，并且
生活在登革热流行（经常或持续发生）的地区
在美国，流行区包括一些地区和自由邦，如波多黎各。该疫苗未获批用于在登革热常见地区旅行但不常住的旅行者。该疫苗也在墨西哥、巴西、泰国和其他一些国家提供。
另一种登革热疫苗正在美国进行评估，并已获准在印度尼西亚、欧盟和英国使用。该疫苗可用于既往有登革热感染的患者以及既往没有登革热感染的患者。其他几种登革热疫苗正在研究中。