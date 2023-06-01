登革热是一种由蚊虫传播的病毒感染，可引起发热和全身疼痛，严重情况下可导致外出血和内出血（称作登革出血热）。
全世界范围内发生的登革热感染例数约达5千万到1亿，死亡例数约达2万。
症状的严重程度不同，但可能包括发热、寒战、严重头痛、眼睛移动时疼痛、极度疲劳和严重全身疼痛。
更严重的形式称为登革出血热，可能导致鼻腔、口腔、胃肠道和穿刺伤口出血。
为了诊断登革热，医生会进行血液化验以检查病毒或病毒抗体。
登革热的治疗主要是缓解症状，以及对于登革出血热，给予液体和静脉输注血液制品。
登革热常见于全世界热带和亚热带地区。它在东南亚地区最常见，但近年来在中美和南美以及其它国家越来越多见。它已出现在加勒比海地区（包括波多黎各和美国维尔京群岛）、大洋洲以及印度次大陆。登革热流行区包括美国准州美属萨摩亚、波多黎各和美属维尔京群岛，以及自由邦密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳共和国。感染是由黄病毒引起，并经由蚊虫传播。
导致登革热传播的因素有很多：
气候变化使得更多地区适宜蚊虫生长
携带病毒的蚊虫的散播
有效疫苗的缺乏
全世界范围内每年发生的登革热感染例数约达5千万到1亿，死亡例数约达2万。但是，在美国每年仅发生约100到200例病例，几乎全部是由疫区返回的旅行者引入。如果这些旅行者居住在有伊蚊的美国地区，这些蚊子可能会叮咬他们，然后叮咬该地区的其他人。因此，登革病毒会传播给其他人（称为当地传播）。被感染的蚊子可能叮咬多人，使多人面临感染风险。在夏威夷州、佛罗里达州和德克萨斯州发生了少数当地传播的登革热病例。
虽然不常见，但孕妇可以在怀孕期间或分娩时将登革病毒传染给胎儿（见世界卫生组织 [WHO]：登革热和重度登革热）。曾有一则登革病毒通过母乳传播的报道。
登革热有四种类型（血清型）。感染其中一种血清型可为这种血清型提供长时间的保护力，但对其它血清型的保护能力有限且短暂。
登革热的症状
登革热的症状通常在被感染的蚊子叮咬后约 3 至 15 天开始。
登革热的严重程度不一。登革热通常起病突然，可导致发热、寒战、重度头痛、眼动时疼痛、极度疲倦以及重度全身性疼痛，尤其是在腰背部、腿部和关节部位。这些疼痛往往非常剧烈，以至于这种疾病曾被称作断骨热。
淋巴结肿大，可能短暂出现皮疹，使面部看起来充血且发红。
症状持续2-3天后消失。患者通常在大约 24 小时会好转。然后，发热可能会再次出现，并且可能首先出现斑点状的红色皮疹，并且可能首先出现在手背和脚面上，然后扩散到手臂、腿部和躯干。
重度患者可感到虚弱无力数周。死亡少见。
登革出血热
登革热的诊断
血液化验
医师在感染常见地区居住或旅行者出现典型症状时应怀疑登革热。
登革热常通过检测血液中的病毒抗体来确诊。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者，如登革病毒的攻击。）
登革热的治疗
止痛药
对于登革出血热，须补液
目前尚无有效的抗病毒药物可治疗登革热。治疗侧重于缓解症状。对乙酰氨基酚可用于减轻发热和缓解肌肉疼痛。但是，阿司匹林和其它非甾体类抗炎药 (NSAID) 不可使用，因为它们可能会增加出血风险。另外，阿司匹林也不可用于儿童，因其可增加急性脑病综合征的风险。
对于登革出血热，可进行静脉补液以提高和维持血压并防止休克。
登革热的预防
生活在登革热流行区的人应注意预防蚊虫叮咬。
为防止被蚊子叮咬，人们应采取以下预防措施：
穿长袖上衣和长裤。
留在装有空调或使用窗户和门纱窗来挡住蚊子的地方。
在没有纱窗或未安装空调的地方，在蚊帐里睡觉。
在裸露的皮肤表面上使用强力驱蚊剂（含有例如 DEET [避蚊胺] 成分或其它批准的活性成分的驱蚊剂）。
用氯菊酯杀虫剂处理服装和装备（不要直接涂抹在皮肤上）。
患登革热的人应待在蚊帐内，直至第二轮发热消退为止。这种措施有助于防止蚊子进一步传播感染。
对于儿童，建议采取以下预防措施：
不要对 2 个月以下的婴儿使用驱蚊剂。
不要在 3 岁以下的儿童身上使用含柠檬桉叶油（对位烷二醇）的产品。
对于年龄较大的儿童，成人应该给自己手上喷洒驱蚊剂，然后将其涂抹在儿童的皮肤上。
让儿童穿着覆盖胳膊和腿的衣服，或用蚊帐覆盖婴儿床、婴儿车或婴儿提篮。
请勿在儿童的手、眼、口或割伤或刺激的皮肤上使用驱虫剂。
登革热疫苗
在美国，登革热疫苗 CYD-TDV 被批准用于 9 至 16 岁的儿童和青少年，这些儿童和青少年有实验室检查确认的既往登革热病毒感染，并且居住在登革热流行的地区。该疫苗也在墨西哥、巴西、泰国和其他一些国家提供。
以前患有轻度登革热的人进行疫苗接种可以降低他们再次感染后患上严重疾病（登革出血热）的风险。但是，从未感染登革热的人接种疫苗后，如果以后感染登革热，似乎会增加患上更严重疾病的风险。因此，医生更喜欢仅在先前患有登革热的人群中使用疫苗。然而，在许多登革热很常见的国家，医生不一定总是在接种疫苗之前进行登革热血液检测。
另一种登革热疫苗 (TAK-003) 正在美国进行评估，并已获准在印度尼西亚、欧盟和英国使用。既往患过或未登革热感染的人都可使用该疫苗。其他几种登革热疫苗正在研究中。