登革热是一种由蚊虫传播的病毒感染，可引起发热和全身疼痛，严重情况下可导致外出血和内出血（称作登革出血热）。

全世界范围内发生的登革热感染例数约达5千万到1亿，死亡例数约达2万。

症状的严重程度不同，但可能包括发热、寒战、严重头痛、眼睛移动时疼痛、极度疲劳和严重全身疼痛。

更严重的形式称为登革出血热，可能导致鼻腔、口腔、胃肠道和穿刺伤口出血。

为了诊断登革热，医生会进行血液化验以检查病毒或病毒抗体。

登革热的治疗主要是缓解症状，以及对于登革出血热，给予液体和静脉输注血液制品。

登革热常见于全世界热带和亚热带地区。它在东南亚地区最常见，但近年来在中美和南美以及其它国家越来越多见。它已出现在加勒比海地区（包括波多黎各和美国维尔京群岛）、大洋洲以及印度次大陆。登革热流行区包括美国准州美属萨摩亚、波多黎各和美属维尔京群岛，以及自由邦密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛共和国和帕劳共和国。感染是由黄病毒引起，并经由蚊虫传播。

导致登革热传播的因素有很多：

气候变化使得更多地区适宜蚊虫生长

携带病毒的蚊虫的散播

有效疫苗的缺乏

全世界范围内每年发生的登革热感染例数约达5千万到1亿，死亡例数约达2万。但是，在美国每年仅发生约100到200例病例，几乎全部是由疫区返回的旅行者引入。如果这些旅行者居住在有伊蚊的美国地区，这些蚊子可能会叮咬他们，然后叮咬该地区的其他人。因此，登革病毒会传播给其他人（称为当地传播）。被感染的蚊子可能叮咬多人，使多人面临感染风险。在夏威夷州、佛罗里达州和德克萨斯州发生了少数当地传播的登革热病例。

虽然不常见，但孕妇可以在怀孕期间或分娩时将登革病毒传染给胎儿（见世界卫生组织 [WHO]：登革热和重度登革热）。曾有一则登革病毒通过母乳传播的报道。

登革热有四种类型（血清型）。感染其中一种血清型可为这种血清型提供长时间的保护力，但对其它血清型的保护能力有限且短暂。

登革热的症状 登革热的症状通常在被感染的蚊子叮咬后约 3 至 15 天开始。 登革热的严重程度不一。登革热通常起病突然，可导致发热、寒战、重度头痛、眼动时疼痛、极度疲倦以及重度全身性疼痛，尤其是在腰背部、腿部和关节部位。这些疼痛往往非常剧烈，以至于这种疾病曾被称作断骨热。 淋巴结肿大，可能短暂出现皮疹，使面部看起来充血且发红。 症状持续2-3天后消失。患者通常在大约 24 小时会好转。然后，发热可能会再次出现，并且可能首先出现斑点状的红色皮疹，并且可能首先出现在手背和脚面上，然后扩散到手臂、腿部和躯干。 重度患者可感到虚弱无力数周。死亡少见。 登革出血热 登革出血热是一种更严重类型的登革热。该病主要见于生活在登革热流行区的 10 岁以下儿童。登革出血热是由登革病毒的二次感染导致。患者的免疫系统对二次感染反应剧烈。这种反应可破坏血管，导致液体和/或血液渗漏。有时血管内的液体漏入肺内，引起呼吸困难。 鼻腔、口腔、消化道和穿刺伤口可能会出血。患者可能会呕血或便血。出血可发生于皮下，表现为紫点或紫斑。 不治疗的话，病情可快速加重，血压会严重下降，导致休克。在有经验的医生的治疗下，登革出血热的死亡率不足1%。不过，如果得不到这种治疗的话，死亡率可高达30%。

登革热的诊断 血液化验 医师在感染常见地区居住或旅行者出现典型症状时应怀疑登革热。 登革热常通过检测血液中的病毒抗体来确诊。（抗体是免疫系统产生的蛋白质，有助于保护身体免受特定攻击者，如登革病毒的攻击。）

登革热的治疗 止痛药

对于登革出血热，须补液 目前尚无有效的抗病毒药物可治疗登革热。治疗侧重于缓解症状。对乙酰氨基酚可用于减轻发热和缓解肌肉疼痛。但是，阿司匹林和其它非甾体类抗炎药 (NSAID) 不可使用，因为它们可能会增加出血风险。另外，阿司匹林也不可用于儿童，因其可增加急性脑病综合征的风险。 对于登革出血热，可进行静脉补液以提高和维持血压并防止休克。