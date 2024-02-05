汉坦病毒可感染全世界的野生啮齿类动物。在世界的不同地区，有不同类型的汉坦病毒。

根据毒株的不同，汉坦病毒可累及不同的器官。

肺： 美国西部和中美洲和南美洲的汉坦病毒类型通常会引起肺部感染，导致咳嗽、呼吸困难和肺部积液。

肾： 韩国和欧洲的汉坦病毒类型通常会引起皮疹和腹部疼痛，并可能阻止您的肾脏工作。