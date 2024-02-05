什么是汉坦病毒？
汉坦病毒是一种通过老鼠和大鼠的尿液和粪便传播的病毒性感染。汉坦病毒可导致危及生命的肺和肾脏感染。
通过呼吸被感染的啮齿类动物（老鼠或大鼠）的尿或粪便污染的空气，可以感染汉坦病毒
汉坦病毒引起发热、头痛、肌肉酸痛，以及肺部或肾脏问题
严重的汉坦病毒感染可能是致命的
什么会导致汉坦病毒感染？
汉坦病毒可感染全世界的野生啮齿类动物。在世界的不同地区，有不同类型的汉坦病毒。
根据毒株的不同，汉坦病毒可累及不同的器官。
肺： 美国西部和中美洲和南美洲的汉坦病毒类型通常会引起肺部感染，导致咳嗽、呼吸困难和肺部积液。
肾： 韩国和欧洲的汉坦病毒类型通常会引起皮疹和腹部疼痛，并可能阻止您的肾脏工作。
汉坦病毒感染的症状有哪些？
汉坦病毒感染的早期症状：
发热
头痛和肌肉酸痛
有时会出现腹部疼痛、呕吐或腹泻
这些早期症状持续约4天，有时甚至更长。然后，根据汉坦病毒的类型，可能会有其它症状。
当肺受到影响时：
咳嗽和呼吸困难几个小时后会恶化
低血压
影响肺部的汉坦病毒感染可能是致命的。
当出血热累及肾脏时：
有时，患者可出现尿液或大便带血，或皮肤可出现瘀青
有时身体停止产尿
有时候，神智错乱导致昏迷
医生如何知道我是否患有汉坦病毒感染？
医生如何治疗汉坦病毒感染？
医生会治疗您的症状。
如果感染的汉坦病毒类型影响肺部，医生会：
用吸氧帮助呼吸
有时需要使用呼吸机辅助呼吸
如果感染的汉坦病毒类型影响肾脏，医生会：
服用抗病毒药物可以减轻症状
有时候，肾透析（使用机器过滤掉血液中肾脏无法排出的废物）