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小知识
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汉坦病毒感染

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
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什么是汉坦病毒？

汉坦病毒是一种通过老鼠和大鼠的尿液和粪便传播的病毒性感染。汉坦病毒可导致危及生命的肺和肾脏感染。

  • 通过呼吸被感染的啮齿类动物（老鼠或大鼠）的尿或粪便污染的空气，可以感染汉坦病毒

  • 汉坦病毒引起发热、头痛、肌肉酸痛，以及肺部或肾脏问题

  • 严重的汉坦病毒感染可能是致命的

什么会导致汉坦病毒感染？

汉坦病毒可感染全世界的野生啮齿类动物。在世界的不同地区，有不同类型的汉坦病毒。

根据毒株的不同，汉坦病毒可累及不同的器官。

肺： 美国西部和中美洲和南美洲的汉坦病毒类型通常会引起肺部感染，导致咳嗽、呼吸困难和肺部积液。

肾： 韩国和欧洲的汉坦病毒类型通常会引起皮疹和腹部疼痛，并可能阻止您的肾脏工作。

汉坦病毒感染的症状有哪些？

汉坦病毒感染的早期症状：

  • 发热

  • 头痛和肌肉酸痛

  • 有时会出现腹部疼痛、呕吐或腹泻

这些早期症状持续约4天，有时甚至更长。然后，根据汉坦病毒的类型，可能会有其它症状。

当肺受到影响时：

  • 咳嗽和呼吸困难几个小时后会恶化

  • 低血压

影响肺部的汉坦病毒感染可能是致命的。

当出血热累及肾脏时：

  • 有时，患者可出现尿液或大便带血，或皮肤可出现瘀青

  • 有时身体停止产尿

  • 有时候，神智错乱导致昏迷

医生如何知道我是否患有汉坦病毒感染？

如果有症状，并且曾经在啮齿类动物及其粪便周围活动，医生会怀疑汉坦病毒感染。

医生如何治疗汉坦病毒感染？

医生会治疗您的症状。

如果感染的汉坦病毒类型影响肺部，医生会：

  • 用吸氧帮助呼吸

  • 有时需要使用呼吸机辅助呼吸

如果感染的汉坦病毒类型影响肾脏，医生会：

  • 服用抗病毒药物可以减轻症状

  • 有时候，肾透析（使用机器过滤掉血液中肾脏无法排出的废物）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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