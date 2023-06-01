汉坦病毒感染是由啮齿类动物传播给人的一种病毒性疾病。该病毒可引起肺部（咳嗽和气短）或肾（腹痛，有时肾功能衰竭）的严重感染。

汉坦病毒通过接触感染该病毒的啮齿类动物或其排泄物而传播。

首发症状为突起发热、头痛、肌肉疼痛，有时伴有腹部症状，随之可出现咳嗽、气促或肾脏受累。

识别病毒的血液学检测可确诊。

如果肺部受累，给予吸氧及药物稳定血压，肾脏受累时可能需要进行透析治疗。

（也请参见虫媒病毒、沙粒病毒和线状病毒感染概述。）

全世界有多种啮齿类动物可感染该病毒。这种病毒存在于啮齿类动物的尿液和粪便内。人类可通过接触啮齿类动物或其排泄物，或吸入排泄物聚集地的病毒颗粒而感染。大多数汉坦病毒不会在人与人之间传播；在极少数情况下，南美洲南部的安第斯汉坦病毒会在身体密切接触的人之间直接传播。汉坦病毒感染目前越来越常见。

汉坦病毒有若干种。根据种类的不同，汉坦病毒可累及不同器官：

肺脏，引起汉坦病毒心肺综合征 (HCPS)

肾脏，引起出血热伴肾综合征(HFRS)

不过，这两种感染存在很多重叠重症。

首例心肺综合征于 1993 年在美国西南部发现。截至 2017年，美国已发生约 697 例病例，大部分发生在西部各州。在加拿大以及一些中美洲和南美洲国家也发生了病例。

肾综合征主要发生在欧洲、韩国、中国和俄罗斯的部分地区。肾综合征由首尔汉坦病毒导致。该病毒由褐色家鼠传播，已通过船上的老鼠传播至全世界。在美国、加拿大和欧洲，有几例由宠物大鼠或实验室大鼠传播的汉坦病毒感染病例。

汉坦病毒感染的症状 汉坦病毒感染的初始症状为突然发热、头痛和肌肉酸痛，通常是在接触啮齿类动物粪便或尿液后约 2 周出现。感染者也可出现腹痛、腹泻及呕吐。 这些症状会持续几天（通常约4天，但部分患者可高达15天）。 汉坦病毒心肺综合征 心肺综合征患者会出现咳嗽、气促，并在数小时内迅速加重。液体聚集在肺部周围，同时血压变低。 心肺综合征导致多达约 50% 的人死亡。在最初几天存活者可快速改善，然后在约 2 到 3 周后完全恢复。 肾综合征出血热 肾综合征出血热是由汉坦病毒引起的一组类似疾病。 在某些出血热合并肾综合征的患者中，感染很轻微且不导致症状。 在其他人中，模糊的症状（例如高热、肌肉疼痛、头痛和恶心）突然开始。症状轻微的患者可完全康复。 其他患者可出现重度症状。少数患者会出现血压严重下降（休克）。可出现肾功能衰竭及尿液生成停止（称为无尿）。患者可出现尿液和/或大便带血，皮肤可出现瘀青。死亡率达6至15%。幸存的患者大多在 3~6 周内康复，但也有长达 6 个月者。

汉坦病毒感染的诊断 血液病毒检测 当可能接触过汉坦病毒的人有特征性症状时，怀疑是汉坦病毒感染。 识别病毒的血液学检测可确诊。 医生也会做其它血液检查，以评估肾脏及其它脏器的功能。如果怀疑心肺综合征，可做胸部 X 线检查。为排除肺周围积液的其它原因，通常要做超声心动图检查（心脏超声检查）。