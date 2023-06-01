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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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汉坦病毒感染

作者：Thomas M. Yuill, PhD, University of Wisconsin-Madison
已审核/已修订 6月 2023
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小知识

汉坦病毒感染是由啮齿类动物传播给人的一种病毒性疾病。该病毒可引起肺部（咳嗽和气短）或肾（腹痛，有时肾功能衰竭）的严重感染。

  • 汉坦病毒通过接触感染该病毒的啮齿类动物或其排泄物而传播。

  • 首发症状为突起发热、头痛、肌肉疼痛，有时伴有腹部症状，随之可出现咳嗽、气促或肾脏受累。

  • 识别病毒的血液学检测可确诊。

  • 如果肺部受累，给予吸氧及药物稳定血压，肾脏受累时可能需要进行透析治疗。

（也请参见虫媒病毒、沙粒病毒和线状病毒感染概述。）

全世界有多种啮齿类动物可感染该病毒。这种病毒存在于啮齿类动物的尿液和粪便内。人类可通过接触啮齿类动物或其排泄物，或吸入排泄物聚集地的病毒颗粒而感染。大多数汉坦病毒不会在人与人之间传播；在极少数情况下，南美洲南部的安第斯汉坦病毒会在身体密切接触的人之间直接传播。汉坦病毒感染目前越来越常见。

汉坦病毒有若干种。根据种类的不同，汉坦病毒可累及不同器官：

  • 肺脏，引起汉坦病毒心肺综合征 (HCPS)

  • 肾脏，引起出血热伴肾综合征(HFRS)

不过，这两种感染存在很多重叠重症。

首例心肺综合征于 1993 年在美国西南部发现。截至 2017年，美国已发生约 697 例病例，大部分发生在西部各州。在加拿大以及一些中美洲和南美洲国家也发生了病例。

肾综合征主要发生在欧洲、韩国、中国和俄罗斯的部分地区。肾综合征由首尔汉坦病毒导致。该病毒由褐色家鼠传播，已通过船上的老鼠传播至全世界。在美国、加拿大和欧洲，有几例由宠物大鼠或实验室大鼠传播的汉坦病毒感染病例。

汉坦病毒感染的症状

汉坦病毒感染的初始症状为突然发热、头痛和肌肉酸痛，通常是在接触啮齿类动物粪便或尿液后约 2 周出现。感染者也可出现腹痛、腹泻及呕吐。

这些症状会持续几天（通常约4天，但部分患者可高达15天）。

汉坦病毒心肺综合征

心肺综合征患者会出现咳嗽、气促，并在数小时内迅速加重。液体聚集在肺部周围，同时血压变低。

心肺综合征导致多达约 50% 的人死亡。在最初几天存活者可快速改善，然后在约 2 到 3 周后完全恢复。

肾综合征出血热

肾综合征出血热是由汉坦病毒引起的一组类似疾病。

在某些出血热合并肾综合征的患者中，感染很轻微且不导致症状。

在其他人中，模糊的症状（例如高热、肌肉疼痛、头痛和恶心）突然开始。症状轻微的患者可完全康复。

其他患者可出现重度症状。少数患者会出现血压严重下降（休克）。可出现肾功能衰竭及尿液生成停止（称为无尿）。患者可出现尿液和/或大便带血，皮肤可出现瘀青。死亡率达6至15%。幸存的患者大多在 3~6 周内康复，但也有长达 6 个月者。

汉坦病毒感染的诊断

  • 血液病毒检测

当可能接触过汉坦病毒的人有特征性症状时，怀疑是汉坦病毒感染。

识别病毒的血液学检测可确诊。

医生也会做其它血液检查，以评估肾脏及其它脏器的功能。如果怀疑心肺综合征，可做胸部 X 线检查。为排除肺周围积液的其它原因，通常要做超声心动图检查（心脏超声检查）。

汉坦病毒感染的治疗

  • 支持性治疗

  • 对于心肺综合征，吸氧和使用药物稳定血压。

  • 对于肾综合征，透析和利巴韦林治疗

汉坦病毒感染的治疗主要是支持性的。

对于心肺综合征，吸氧和使用药物稳定血压显然是最关键的康复举措。有时需要呼吸机帮助呼吸，或在非常严重的情况下可能需要血液氧合机治疗（体外膜肺氧合 [ECMO])。

对于肾综合征透析可能有必要并且可以挽救生命，静脉注射抗病毒药物利巴韦林可能有助于减轻症状的严重程度和死亡风险。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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