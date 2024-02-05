寨卡病毒主要通过以下途径传播：

蚊

寨卡病毒还可以通过以下途径传播：

性别

输血

孕妇在分娩前传播给其胎儿

如果感染了寨卡病毒，可以在性行为时将其传播给伴侣：

即使没有症状

症状出现之前

虽然有症状

症状消失后几个星期甚至几个月——寨卡病毒可以留在男性的精液中长达6个月

传播寨卡病毒的蚊子生活在温暖的气候中。因此，大多数寨卡病毒感染发生在南美洲和加勒比海地区。然而，来自世界其它地区的访问这些地区的人们可能会感染寨卡病毒而返回家中。