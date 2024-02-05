什么是寨卡病毒感染？
寨卡病毒感染几乎不会使儿童或成人患重病。但寨卡病毒对未出生的婴儿（胎儿）是非常危险的。
寨卡病毒可通过蚊子、性或输血传播
感染寨卡病毒的孕妇可将其传给婴儿
大多数人没有症状，或只有轻微的症状，如发烧、皮疹、关节疼痛和红眼
感染寨卡病毒的母亲所生的婴儿可能有脑的出生缺陷，包括头部异常小（小头畸形）
寨卡病毒感染没有有效的治疗方法，但休息和对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛可以提供帮助
人们如何感染寨卡病毒？
寨卡病毒主要通过以下途径传播：
蚊
寨卡病毒还可以通过以下途径传播：
性别
输血
孕妇在分娩前传播给其胎儿
如果感染了寨卡病毒，可以在性行为时将其传播给伴侣：
即使没有症状
症状出现之前
虽然有症状
症状消失后几个星期甚至几个月——寨卡病毒可以留在男性的精液中长达6个月
传播寨卡病毒的蚊子生活在温暖的气候中。因此，大多数寨卡病毒感染发生在南美洲和加勒比海地区。然而，来自世界其它地区的访问这些地区的人们可能会感染寨卡病毒而返回家中。
寨卡病毒感染的症状是什么？
可能没有症状或症状轻微。症状通常持续4到7天，包括：
发热
红疹疙瘩
关节和肌肉疼痛
眼睛发红、刺激感
头痛
寨卡病毒如何影响婴儿？
美国疾病控制与预防中心，国家出生缺陷与发育障碍中心供图。
孕期寨卡病毒感染可导致婴儿脑出生缺陷，包括头部异常小（小头畸形）。小头畸形的婴儿可能有以下问题：
癫痫发作
发育滞后（例如，他们可能比平时会晚一些学会坐下、站立、走路）
智力下降
运动和平衡问题
饮食或吞咽问题
听力或视力问题
医生如何诊断寨卡病毒感染？
医生基于以下检查结果诊断寨卡病毒感染：
血液化验
尿液化验
医生如何治疗寨卡病毒感染？
目前，没有药物可以治愈寨卡病毒感染。
医生会让你：
休息
喝流体，以确保身体有足够的水分
使用对乙酰氨基酚帮助减轻疼痛和发热
除非已经看医生并知道患有寨卡病毒感染，否则请勿服用阿司匹林或布洛芬。如果患有登革热，登革热可能与寨卡病毒感染有类似的症状，服用阿司匹林或布洛芬可能是危险的并会导致出血。
如果怀孕，医生可能会：
每3或4周进行一次超声检查以检查胎儿的发育情况
如何预防寨卡病毒感染？
预防寨卡病毒感染的最佳方法是：
避免被蚊子叮咬
避免与已经感染或可能感染的伴侣进行无保护的性行为
为了避免蚊虫叮咬：
穿长褂长裤
留在有空调或纱窗和门帘的地方，以防止蚊子飞入，或使用蚊帐
在未遮盖的皮肤上使用含DEET（避蚊胺）的驱虫剂——但不要在2个月以下的婴儿身上使用驱虫剂
用氯菊酯杀虫剂处理服装和装备（不要直接用在皮肤上）
孕妇应避免前往寨卡病毒常见的地区旅行（参见当前寨卡旅行须知）。
如果怀孕并且性伴侣住在或到寨卡病毒感染常见的地方旅行，应该在怀孕期间进行下列其中一项：
不要有性行为（阴道、肛门或口腔）
在性生活时始终使用屏障节育措施（如避孕套或橡皮障）
如果女性性伴侣被诊断为患有寨卡病毒感染或有寨卡病毒感染症状，应该执行以下操作之一：
至少8周没有性生活
在性行为期间使用避孕套或橡皮障
如果男性性伴侣被诊断为患有寨卡病毒感染或有寨卡病毒感染症状，应该执行以下操作之一：
至少6个月没有性生活
在性行为中使用安全套
寨卡病毒在男性精液中的存留时间要长于其它体液。