寨卡病毒感染是一种以蚊子作为媒介的病毒感染，通常不引起任何症状，但也可引起发烧、皮疹、关节疼痛或覆盖眼白的膜感染（结膜炎或红眼症）。孕妇寨卡病毒感染可导致小头畸形（严重出生缺陷）和婴儿眼部异常和其他异常。
寨卡病毒可以通过蚊子传播，但也可以通过性交、输血以及分娩前或分娩中母婴传播。
寨卡病毒感染的症状（如果出现）通常是轻微的。
医生可以基于患者的症状和最近的旅行史怀疑寨卡病毒感染，并根据血液或尿液化验结果确诊。
寨卡病毒感染尚无特效治疗方法，但是休息、多喝水和对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛都可以有帮助。
预防寨卡病毒感染的最佳方法是避免被蚊子叮咬，并避免与已感染或可能感染的伴侣发生无保护的性行为。
寨卡病毒，与引起登革热、黄热病和基孔肯雅病的病毒都属于虫媒病毒，由某种特定种属的蚊子（伊蚊）传播，这种蚊子在停滞的水域内繁殖。这些蚊子更喜欢叮咬人，并在室内和室外的人的附近生活。它们白天在室内和室外阴凉的地方肆无忌惮地叮咬人。它们在日出后和日落前的几个小时内最活跃。它们也在夜间叮咬。
1947 年，在乌干达寨卡森林的猴子中首次鉴定出寨卡病毒。在 2007 年南太平洋诸岛首次大规模疫情暴发前，它是相对未知的。2015年5月，南美洲、中美洲和加勒比地区报告了当地传播情况，并于2015年11月底前传播到了墨西哥。当地传播意味着人们在生活或工作的地方被感染的蚊子叮咬，而不是在旅行中被感染。
截至 2017年 5 月，佛罗里达州东南部的迈阿密戴德县和得克萨斯州布朗斯维尔报道了当地传播的寨卡病毒感染病例。截至2019年12月，美国大陆没有报告新的当地传播寨卡病毒病例。据报道，在前往该病毒在当地传播的国家旅行后返回美国的旅行者中，出现了寨卡病毒感染。
当疫情暴发时，美国疾病控制与预防中心 (CDC) 发布了旅行警示。截至 2019 年 12 月，没有寨卡疫情暴发的区域。
寨卡病毒的传播
在感染的第一周内，寨卡病毒存在于血液中。当蚊子叮咬感染者时，摄入含有该病毒的血液。病毒在蚊子中复制，在几天后，蚊子叮咬另一个人，从而将病毒传播给那个人。
曾经到过寨卡病毒感染常见地区旅行的人回到家后其血液中可能存在寨卡病毒。如果他们住在有伊蚊的地区，蚊子可能会叮咬他们，然后将病毒传播给生活在该地区的其他人，导致寨卡病毒的本地传播。
虽然寨卡病毒通常由蚊子传播，但也可能以其它方式传播：
性交（阴道、肛交或口交）和分享性工具
在出生前或出生时从感染的孕妇传播给婴儿
输血或器官移植
寨卡病毒感染者在许多情况下可通过性交传播病毒：
如果感染从未引起任何症状
症状开始出现之前
有症状期间
症状结束后
寨卡病毒在精液中的保留时间比在血液和其它体液中的保留时间长得多。可通过无保护（无避孕套）性交由感染男性传播给性伴侣（男性或女性），包括阴道、肛交和口交（也请参见寨卡病毒：性传播和预防）。
寨卡病毒在从血液和尿液中消失后也残留在阴道液中。受感染的女性可以在性交过程中将病毒传播给男性伴侣。
巴西已报告输血传播。但是，美国没有确认输血传播的病例。
寨卡病毒可以在怀孕期间或出生前后从母亲传播到婴儿。
目前还没有关于婴儿通过哺乳感染寨卡病毒的报道。尽管在母乳中发现了寨卡病毒的遗传物质，但母乳对婴儿的营养益处超过了母乳传播的风险。（参见美国疾病控制与预防中心 [CDC]：寨卡传播和世界卫生组织 [WHO] 指南：寨卡病毒传播地区的婴儿喂养，第二版。）
寨卡病毒感染的症状
大多数发生寨卡病毒感染的人没有症状，许多人不知道自己被感染。如果出现症状，通常是轻度的。足够严重的需要住院治疗的感染并不常见。寨卡病毒感染引起的死亡是罕见的。
你知道吗……
寨卡病毒感染的症状包括发热、结膜炎（红眼症）、关节和肌肉疼痛、眼后疼痛、头痛和红色、隆起皮面的皮疹。症状持续4至7天。
罕见情况下，在寨卡病毒感染后会出现格林-巴利综合征。格林-巴利综合征是一种神经疾病，引起肌肉无力和针刺感或感觉丧失，症状通常持续有限的时间。
感染母亲的婴儿感染寨卡病毒
妊娠期间感染寨卡病毒可导致婴儿小头畸形或其他问题。小头畸形是指头异常小。头很小是因为脑很小，没能正常发育。
出生前感染的婴儿除了小头畸形之外还可能有许多问题，有时包括：
发育迟缓（例如，儿童可能有语言障碍，坐、站、走可能比预期晚）
智力障碍
运动和平衡问题
喂养问题，如吞咽困难
听力损失
视力障碍
在美国，一些小头畸形病例与寨卡病毒有关。这些婴儿的母亲前往寨卡病毒很常见的国家旅行时可能被感染了。病例由 CDC 和 WHO 监测（参见 CDC：美国寨卡病例；WHO：当前或既往有寨卡病毒传播的国家和地区）。
美国疾病控制与预防中心，国家出生缺陷与发育障碍中心供图。
寨卡病毒感染可导致脑部和眼睛（包括白内障）的其它异常。感染的婴儿可能会出现头皮上的过多皮肤，极少数情况下关节活动范围有限（如畸形足）。
寨卡病毒感染的诊断
血液和尿液检测
医生根据症状以及旅行的地点和日期怀疑寨卡病毒感染。然而，寨卡病毒感染的症状类似于许多热带病（如疟疾、登革热和其他蚊虫传播的病毒感染），并且与这些感染发生在相同的区域。因此，需要检测以确认寨卡病毒感染。
如果在症状开始后一周或两周内进行检查，血液或尿液检查可以检测到病毒。这些测试可能使用聚合酶链反应(PCR)技术，这会增加病毒的遗传物质的数量，从而使病毒更易于被检出。还进行化验以检测血液中是否存在寨卡病毒抗体。
对于没有症状的孕妇，不建议定期检查寨卡病毒感染。但是，对于处于寨卡病毒高水平地区或近期到寨卡病毒高水平地区旅居或与高暴露风险人群发生性关系的人，医生可能会建议进行检查。
目前，对于可能暴露于寨卡病毒的男性尚未进行检测以确定他们是否感染，因此存在通过性交传播病毒的风险。建议在可能接触到寨卡病毒的人性交时（包括阴道、肛交和口交）采取防止传播的措施（如安全套） 。
寨卡病毒感染的治疗
支持性治疗
没有针对寨卡病毒感染的特定抗病毒药物。
寨卡病毒感染的治疗是支持性的。它包括以下内容：
休息
补充液体防止脱水
对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛
除非已排除登革热，否则可能感染寨卡病毒的人不应服用阿司匹林和其它非甾体类抗炎药 (NSAID)。如果人们患有登革热并服用阿司匹林或另一种 NSAID，则出血（失血）过多的风险会增加。登革热会削弱血管，使其更容易破裂或渗漏，而 NSAID 会使血液凝结的可能性变小。另外，由于存在急性脑病综合征风险，儿童（18 岁及以下）不可使用阿司匹林。
如果孕妇中检测到寨卡病毒，医生可能建议每 3 至 4 周进行一次超声检查，以监测胎儿的发育情况。医生可能会将女性转诊给具有妊娠管理专门知识的母婴医学或传染病专家。
无论婴儿是否有症状，医生都会监测所有感染寨卡病毒的母亲所生婴儿的脑发育 ≥ 2 年。
寨卡病毒感染的预防
如果可能，孕妇不应前往寨卡病毒暴发持续的地区旅居（另见 CDC：孕妇与寨卡病毒）。如果前往这类地区旅居，孕妇应与医生讨论该病毒感染的风险以及在旅途中应采取的预防措施，以免被蚊子叮咬。
目前，没有疫苗可以预防寨卡病毒感染，但开发疫苗的研究正在进行中。
预防蚊子传播寨卡病毒
预防寨卡病毒感染取决于在寨卡病毒感染常见的地区控制蚊虫，以及在这些地区旅行时预防蚊虫叮咬。
为防止被蚊子叮咬，人们应采取以下预防措施：
穿长袖上衣和长裤。
留在装有空调或使用窗户和门纱窗来挡住蚊子的地方。
在没有纱窗或未安装空调的地方，在蚊帐里睡觉。
在裸露的皮肤表面上使用环境保护局注册的驱蚊剂（含有例如 DEET [避蚊胺] 成分或其它批准的活性成分的驱蚊剂）。
用氯菊酯杀虫剂处理服装和装备（不要直接涂抹在皮肤上）。
对于儿童，建议采取以下预防措施：
不要对 2 个月以下的婴儿使用驱蚊剂。
不要在 3 岁以下的儿童身上使用含柠檬桉叶油（对位烷二醇）的产品。
对于年龄较大的儿童，成人应该给自己手上喷洒驱蚊剂，然后将其涂抹在儿童的皮肤上。
让儿童穿着覆盖胳膊和腿的衣服，或用蚊帐覆盖婴儿床、婴儿车或婴儿提篮。
请勿在儿童的手、眼、口或割伤或刺激的皮肤上使用驱虫剂。
预防寨卡病毒的性传播
寨卡病毒可以通过性传播由男性传给他们的性伴侣（男性或女性）和从女性传给男性。CDC提出了有关预防性交期间传播寨卡病毒的建议（CDC：寨卡病毒：性传播和预防）。
对于孕妇，预防寨卡病毒性传播的措施尤其重要。如果她们的伴侣（男性或女性）居住在寨卡病毒感染常见地区或到过那里旅行，则在整个妊娠期间夫妻双方应该使用预防措施。夫妻双方应该做以下事情：
避免性交（阴道、肛交或口腔）
在性行为（阴道、肛交或口腔）期间始终如一地正确使用屏障避孕法
无论伴侣是否有症状，该建议均适用，因为大多数寨卡病毒感染都不会引起症状，而且当症状出现时通常是轻度的。
当没有怀孕时，CDC 也提供建议。男性和女性的时间段有所不同，因为寨卡病毒在精液中的残留时间要长于在其它体液中的时间。
已经去过当前或既往寨卡病毒传播区域的男性应该
在返回后，或自症状开始或者自被诊断患有寨卡病毒感染的日期开始，使用避孕套或禁止性行为至少3个月。
已经去过当前或既往寨卡病毒传播区域的女性应该
在返回后，或自症状开始或者自被诊断患有寨卡病毒感染的日期开始，使用避孕套或禁止性行为至少 2 个月。
双方均已去过当前或既往寨卡病毒传播区域的伴侣应该
在稍后旅行者返回后，或自症状开始或者自伴侣中的任何一位被诊断患有寨卡病毒感染的日期开始，使用避孕套或禁止性行为至少 3个月。
屏障法包括避孕套（男性和女性）和橡皮障（在口交过程中使用）。这些屏障可降低在性交期间感染寨卡病毒的风险。为确保有效，必须正确使用避孕套和橡皮障。应在性活动开始之前将其戴好并保持至性活动结束（参见避孕套）。每次在阴道、肛交和口交时都应使用。
不共享性工具也可以减少性传播的风险。
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CDC：寨卡病毒：有关寨卡病毒的全面信息，包括预防、旅行信息、通过症状、测试和治疗控制蚊虫