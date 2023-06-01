寨卡病毒感染是一种以蚊子作为媒介的病毒感染，通常不引起任何症状，但也可引起发烧、皮疹、关节疼痛或覆盖眼白的膜感染（结膜炎或红眼症）。孕妇寨卡病毒感染可导致小头畸形（严重出生缺陷）和婴儿眼部异常和其他异常。

寨卡病毒可以通过蚊子传播，但也可以通过性交、输血以及分娩前或分娩中母婴传播。

寨卡病毒感染的症状（如果出现）通常是轻微的。

医生可以基于患者的症状和最近的旅行史怀疑寨卡病毒感染，并根据血液或尿液化验结果确诊。

寨卡病毒感染尚无特效治疗方法，但是休息、多喝水和对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛都可以有帮助。

预防寨卡病毒感染的最佳方法是避免被蚊子叮咬，并避免与已感染或可能感染的伴侣发生无保护的性行为。

寨卡病毒，与引起登革热、黄热病和基孔肯雅病的病毒都属于虫媒病毒，由某种特定种属的蚊子（伊蚊）传播，这种蚊子在停滞的水域内繁殖。这些蚊子更喜欢叮咬人，并在室内和室外的人的附近生活。它们白天在室内和室外阴凉的地方肆无忌惮地叮咬人。它们在日出后和日落前的几个小时内最活跃。它们也在夜间叮咬。

1947 年，在乌干达寨卡森林的猴子中首次鉴定出寨卡病毒。在 2007 年南太平洋诸岛首次大规模疫情暴发前，它是相对未知的。2015年5月，南美洲、中美洲和加勒比地区报告了当地传播情况，并于2015年11月底前传播到了墨西哥。当地传播意味着人们在生活或工作的地方被感染的蚊子叮咬，而不是在旅行中被感染。

截至 2017年 5 月，佛罗里达州东南部的迈阿密戴德县和得克萨斯州布朗斯维尔报道了当地传播的寨卡病毒感染病例。截至2019年12月，美国大陆没有报告新的当地传播寨卡病毒病例。据报道，在前往该病毒在当地传播的国家旅行后返回美国的旅行者中，出现了寨卡病毒感染。

当疫情暴发时，美国疾病控制与预防中心 (CDC) 发布了旅行警示。截至 2019 年 12 月，没有寨卡疫情暴发的区域。

寨卡病毒感染的症状 大多数发生寨卡病毒感染的人没有症状，许多人不知道自己被感染。如果出现症状，通常是轻度的。足够严重的需要住院治疗的感染并不常见。寨卡病毒感染引起的死亡是罕见的。 你知道吗…… 寨卡病毒感染的症状包括发热、结膜炎（红眼症）、关节和肌肉疼痛、眼后疼痛、头痛和红色、隆起皮面的皮疹。症状持续4至7天。 罕见情况下，在寨卡病毒感染后会出现格林-巴利综合征。格林-巴利综合征是一种神经疾病，引起肌肉无力和针刺感或感觉丧失，症状通常持续有限的时间。 感染母亲的婴儿感染寨卡病毒 妊娠期间感染寨卡病毒可导致婴儿小头畸形或其他问题。小头畸形是指头异常小。头很小是因为脑很小，没能正常发育。 出生前感染的婴儿除了小头畸形之外还可能有许多问题，有时包括： 癫痫发作

发育迟缓（例如，儿童可能有语言障碍，坐、站、走可能比预期晚）

智力障碍

运动和平衡问题

喂养问题，如吞咽困难

听力损失

视力障碍 在美国，一些小头畸形病例与寨卡病毒有关。这些婴儿的母亲前往寨卡病毒很常见的国家旅行时可能被感染了。病例由 CDC 和 WHO 监测（参见 CDC：美国寨卡病例；WHO：当前或既往有寨卡病毒传播的国家和地区）。 小头畸形（头部大小比较） 图片 美国疾病控制与预防中心，国家出生缺陷与发育障碍中心供图。 寨卡病毒感染可导致脑部和眼睛（包括白内障）的其它异常。感染的婴儿可能会出现头皮上的过多皮肤，极少数情况下关节活动范围有限（如畸形足）。

寨卡病毒感染的诊断 血液和尿液检测 医生根据症状以及旅行的地点和日期怀疑寨卡病毒感染。然而，寨卡病毒感染的症状类似于许多热带病（如疟疾、登革热和其他蚊虫传播的病毒感染），并且与这些感染发生在相同的区域。因此，需要检测以确认寨卡病毒感染。 如果在症状开始后一周或两周内进行检查，血液或尿液检查可以检测到病毒。这些测试可能使用聚合酶链反应(PCR)技术，这会增加病毒的遗传物质的数量，从而使病毒更易于被检出。还进行化验以检测血液中是否存在寨卡病毒抗体。 对于没有症状的孕妇，不建议定期检查寨卡病毒感染。但是，对于处于寨卡病毒高水平地区或近期到寨卡病毒高水平地区旅居或与高暴露风险人群发生性关系的人，医生可能会建议进行检查。 目前，对于可能暴露于寨卡病毒的男性尚未进行检测以确定他们是否感染，因此存在通过性交传播病毒的风险。建议在可能接触到寨卡病毒的人性交时（包括阴道、肛交和口交）采取防止传播的措施（如安全套） 。

寨卡病毒感染的治疗 支持性治疗 没有针对寨卡病毒感染的特定抗病毒药物。 寨卡病毒感染的治疗是支持性的。它包括以下内容： 休息

补充液体防止脱水

对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛 除非已排除登革热，否则可能感染寨卡病毒的人不应服用阿司匹林和其它非甾体类抗炎药 (NSAID)。如果人们患有登革热并服用阿司匹林或另一种 NSAID，则出血（失血）过多的风险会增加。登革热会削弱血管，使其更容易破裂或渗漏，而 NSAID 会使血液凝结的可能性变小。另外，由于存在急性脑病综合征风险，儿童（18 岁及以下）不可使用阿司匹林。 如果孕妇中检测到寨卡病毒，医生可能建议每 3 至 4 周进行一次超声检查，以监测胎儿的发育情况。医生可能会将女性转诊给具有妊娠管理专门知识的母婴医学或传染病专家。 无论婴儿是否有症状，医生都会监测所有感染寨卡病毒的母亲所生婴儿的脑发育 ≥ 2 年。