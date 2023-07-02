什么是破伤风？
破伤风是一种由被称为破伤风杆菌的细菌引起的危及生命的疾病。
破伤风细菌产生影响神经和脑的毒物
切割伤、穿刺伤口、烧伤或任何使细菌渗入皮肤的伤害都可能导致破伤风
强烈肌肉痉挛症状首先出现在损伤后 5 至 10 天
可能出现吞咽和呼吸困难，这可能是致命的
接种破伤风疫苗有助于预防破伤风
如果认为可能感染破伤风，或者有刺伤伤口、深度切割伤或损伤难以清洁，请立即就医。
什么会导致破伤风？
引起破伤风的细菌存在于污垢和动物粪便中。当出现以下情况时，它们可以进入人体：
切割或穿刺伤口，尤其是很深或内有污垢
使用脏针头穿刺（如纹身针或用于注射街售药物的针头）
皮肤损伤，如烧伤或冻伤
在卫生条件差的地区，污垢会进入脐带残端，导致新生儿破伤风。
破伤风的症状有哪些？
症状在损伤后约5～10天开始，有时长达50天后出现。它们包括：
肌肉痉挛疼痛、肌肉紧绷和僵硬
肌肉痉挛通常从下颌开始。不能张开下颌，这就是为什么破伤风有时被称为“牙关紧闭症”。肌肉痉挛可能影响咽喉和呼吸，以及随后的颈部、肩部、面部、手臂、腿部、背部和腹部。破伤风患者有时会抬起眉毛、笑容凝结。他们还可能出现弓背和排尿（小便）或排便（大便）困难。
其他症状包括：
心跳快速
发热和出汗
医生如何诊断破伤风？
医生可以通过症状来诊断破伤风，并询问最近是否受伤。可能会采集受损组织样本以检测细菌。
医生如何治疗破伤风？
破伤风患者在医院接受护理。医生将清洁割伤或伤口，并去除坏死的皮肤组织。医生将通过以下方法治疗破伤风：
通过静脉(IV)输注抗生素
注射一种药物以缓解肌肉痉挛
破伤风疫苗，如果从未接种过或在过去10年内没有进行过加强注射
用于治疗疼痛和焦虑的药物
如果不能呼吸，医生会将呼吸管插入喉咙并使用呼吸机。如果不能吞咽，医生会通过静脉给予营养和输液。
如何预防破伤风？
可以通过接种破伤风疫苗（注射）预防破伤风。在幼儿中，破伤风疫苗与白喉和百日咳疫苗一起接种。医生给幼儿提供3次或更多次注射。成年人应该在此之后每10年接受一次加强注射。
如果出现割伤或损伤，请务必立即用肥皂和水清洁伤口。然后，致电或去看医生，看是否需要注射破伤风疫苗。如果您没有接受过破伤风疫苗注射或过去10年没有接受过强化，就需要接种。