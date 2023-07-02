可以通过接种破伤风疫苗（注射）预防破伤风。在幼儿中，破伤风疫苗与白喉和百日咳疫苗一起接种。医生给幼儿提供3次或更多次注射。成年人应该在此之后每10年接受一次加强注射。

如果出现割伤或损伤，请务必立即用肥皂和水清洁伤口。然后，致电或去看医生，看是否需要注射破伤风疫苗。如果您没有接受过破伤风疫苗注射或过去10年没有接受过强化，就需要接种。