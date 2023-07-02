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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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破伤风

（牙关紧闭症）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是破伤风？

破伤风是一种由被称为破伤风杆菌的细菌引起的危及生命的疾病。

  • 破伤风细菌产生影响神经和脑的毒物

  • 切割伤、穿刺伤口、烧伤或任何使细菌渗入皮肤的伤害都可能导致破伤风

  • 强烈肌肉痉挛症状首先出现在损伤后 5 至 10 天

  • 可能出现吞咽和呼吸困难，这可能是致命的

  • 接种破伤风疫苗有助于预防破伤风

如果认为可能感染破伤风，或者有刺伤伤口、深度切割伤或损伤难以清洁，请立即就医

什么会导致破伤风？

引起破伤风的细菌存在于污垢和动物粪便中。当出现以下情况时，它们可以进入人体：

  • 切割或穿刺伤口，尤其是很深或内有污垢

  • 使用脏针头穿刺（如纹身针或用于注射街售药物的针头）

  • 皮肤损伤，如烧伤或冻伤

在卫生条件差的地区，污垢会进入脐带残端，导致新生儿破伤风。

破伤风的症状有哪些？

症状在损伤后约5～10天开始，有时长达50天后出现。它们包括：

  • 肌肉痉挛疼痛、肌肉紧绷和僵硬

肌肉痉挛通常从下颌开始。不能张开下颌，这就是为什么破伤风有时被称为“牙关紧闭症”。肌肉痉挛可能影响咽喉和呼吸，以及随后的颈部、肩部、面部、手臂、腿部、背部和腹部。破伤风患者有时会抬起眉毛、笑容凝结。他们还可能出现弓背和排尿（小便）或排便（大便）困难。

其他症状包括：

  • 心跳快速

  • 发热和出汗

医生如何诊断破伤风？

医生可以通过症状来诊断破伤风，并询问最近是否受伤。可能会采集受损组织样本以检测细菌。

医生如何治疗破伤风？

破伤风患者在医院接受护理。医生将清洁割伤或伤口，并去除坏死的皮肤组织。医生将通过以下方法治疗破伤风：

  • 通过静脉(IV)输注抗生素

  • 注射一种药物以缓解肌肉痉挛

  • 破伤风疫苗，如果从未接种过或在过去10年内没有进行过加强注射

  • 用于治疗疼痛和焦虑的药物

如果不能呼吸，医生会将呼吸管插入喉咙并使用呼吸机。如果不能吞咽，医生会通过静脉给予营养和输液。

如何预防破伤风？

可以通过接种破伤风疫苗（注射）预防破伤风。在幼儿中，破伤风疫苗与白喉和百日咳疫苗一起接种。医生给幼儿提供3次或更多次注射。成年人应该在此之后每10年接受一次加强注射。

如果出现割伤或损伤，请务必立即用肥皂和水清洁伤口。然后，致电或去看医生，看是否需要注射破伤风疫苗。如果您没有接受过破伤风疫苗注射或过去10年没有接受过强化，就需要接种。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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