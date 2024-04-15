白喉-破伤风-百日咳疫苗 (DTaP) 是推荐用于儿童的常规疫苗接种计划的一部分（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。该联合疫苗分 5 次注射（分别在 2、4、6、12 至 18 月龄时以及 4 至 6 岁时），然后接种包含相同数量的破伤风疫苗但数量较少的白喉和百日咳疫苗的加强剂 (Tdap)。强化免疫在11～12岁间进行。由于针对百日咳的免疫力正在下降，因此 16 岁以上的人如果以前没有接受过 Tdap 强化免疫，就应该接种。

在11～12岁时Tdap强化免疫后，每隔10年加强接种破伤风-白喉(Td)或Tdap疫苗一次。此外，人在出现穿破皮肤的伤口后有时也需要注射该疫苗。

某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。