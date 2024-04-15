破伤风-白喉 (Td) 疫苗预防由破伤风和白喉杆菌产生的毒素，而非细菌本身。还有一种联合疫苗可以强化对百日咳的预防（即白喉-破伤风-百日咳疫苗）。
通常情况下，破伤风杆菌经伤口进入人体，开始扩增并产生毒素。这种毒素产生严重的肌肉抽搐并可以致命。因此，疫苗的接种是十分重要的。
白喉常引起喉及口腔黏膜的炎症反应。不仅如此，白喉的致病菌所分泌的毒素还会损害心脏、肾以及神经损伤。在疫苗接种普及之前，白喉曾是儿童死亡的第一杀手。
更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的 Td（破伤风、白喉）疫苗信息声明。
（也请参见免疫接种概述。）
破伤风-白喉疫苗的接种
白喉-破伤风-百日咳疫苗 (DTaP) 是推荐用于儿童的常规疫苗接种计划的一部分（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。该联合疫苗分 5 次注射（分别在 2、4、6、12 至 18 月龄时以及 4 至 6 岁时），然后接种包含相同数量的破伤风疫苗但数量较少的白喉和百日咳疫苗的加强剂 (Tdap)。强化免疫在11～12岁间进行。由于针对百日咳的免疫力正在下降，因此 16 岁以上的人如果以前没有接受过 Tdap 强化免疫，就应该接种。
在11～12岁时Tdap强化免疫后，每隔10年加强接种破伤风-白喉(Td)或Tdap疫苗一次。此外，人在出现穿破皮肤的伤口后有时也需要注射该疫苗。
某些病症可能会影响人们是否以及何时接种疫苗（也请参见 CDC：哪些人不应接种这些疫苗？）。如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗。
破伤风-白喉疫苗的副作用
接种部位有时会出现红肿、疼痛。严重的不良反应包括过敏反应十分罕见。
如果在接种破伤风疫苗后 6 周内出现格林巴利综合征，患者应咨询医生未来是否还能再接种疫苗。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：Td（破伤风、白喉）疫苗信息声明
CDC：哪些人不应接种这些疫苗？
欧洲疾病预防控制中心 (ECDC)：白喉：推荐的疫苗接种
ECDC：破伤风：推荐的疫苗接种