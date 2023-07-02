莱姆病是通过被感染的蜱咬伤而获得的一种疾病。因其在康涅狄格州莱姆市首次发现而被称为莱姆病。

一种称为鹿蜱的蜱传播莱姆病。鹿蜱以感染的老鼠为食从而获得引起莱姆病的细菌。（它被称为鹿蜱，因为这些蜱也以鹿为食）。