什么是莱姆病？
莱姆病是通过被感染的蜱咬伤而获得的一种疾病。因其在康涅狄格州莱姆市首次发现而被称为莱姆病。
一种称为鹿蜱的蜱传播莱姆病。鹿蜱以感染的老鼠为食从而获得引起莱姆病的细菌。（它被称为鹿蜱，因为这些蜱也以鹿为食）。
如果在森林地区居住或旅行，更可能患上莱姆病
通常情况下，在蜱叮咬的部位会出现一个大的红色斑点
斑点缓慢增长，并在其周围形成像标靶或牛眼一样的红色环
莱姆病也可引起发热、肌肉酸痛和关节肿胀
如果未经治疗，脑、神经和关节会出现长期问题
医生用抗生素治疗莱姆病
什么会导致莱姆病？
细菌伯氏疏螺旋体引起莱姆病。如果被鹿蜱叮咬，不会马上发生莱姆病。鹿蜱通常需要附着人体至少 1 天半时间才能传播细菌。
鹿蜱比经常在宠物身上找到的犬蜱小得多。
鹿蜱
莱姆病的症状有哪些？
莱姆病的症状取决于所处的疾病阶段。
早期症状包括：
通常在蜱咬伤处出现一个大的凸起的红斑
红斑变大，中心变得清晰并在其周围出现红环（牛眼疹）
红斑不痒不痛，但可能是温暖的
红斑通常在大约3～4周后消失
某些莱姆病人从未出现过红斑或皮疹。
然后细菌开始通过身体传播，可能会出现以下症状：
如果不治疗，会出现晚期症状。感染几个月或几年后，可能会出现以下症状：
伴随肿胀、疼痛和僵硬的关节炎，特别是膝关节
有时背部、腿和手臂的麻木或电击样痛
有时出现情绪、言语、记忆和睡眠问题
CDC／科学图片库
医生如何诊断莱姆病？
医生根据以下情况诊断莱姆病：
您的症状
是否在莱姆病流行区生活或旅行过
血液化验
生病初期，血液化验通常不会对莱姆病呈阳性。几周后，医生经常需要重复化验。
医生如何治疗莱姆病？
尽可能早治疗莱姆病以预防更多问题。医生将使用：
抗生素
如果有关节疼痛，可以使用非处方药，如布洛芬或阿司匹林
如何预防莱姆病？
可以通过防止蜱叮咬来预防莱姆病：
在树木繁茂的地区行走在小径和小路上，不要趟灌木和杂草
不要坐在地上或石墙上
穿浅色长袖衬衫和长裤，裤子塞入靴子或袜子内
在皮肤和衣服上使用驱虫喷雾剂
在树木繁茂地区逗留后，请仔细检查整个身体，尤其是多毛的部位
马上去除任何在身体上爬行的蜱
如果鹿蜱叮咬：
用镊子夹住它的头部或嘴部而不是其身体（不要挤压其身体），直接将其拉下
请勿使用凡士林油、酒精或火柴来去除蜱
医生可能马上开始给予一种抗生素，或者可以观察咬伤部位，看看是否出现莱姆病症状