莱姆病是由疏螺旋体属引起的一种蜱传播的感染，在美国主要由伯氏疏螺旋体引起，有时由梅奥疏螺旋体引起。这些螺旋形细菌被称为螺旋体（）。

多数人在户外进入莱姆病常见的林区时，被感染 疏螺旋体 属细菌的蜱叮咬而被感染。

典型病变为被咬处出现大的红点并慢慢增大，周围常伴数个红圈。

如不治疗，莱姆病会引起发热、肌肉疼痛、关节肿胀、心脏电传导系统异常，最终还会导致大脑相关问题和神经功能障碍。

诊断依据典型皮疹和症状、蜱暴露机会、血液中检测出细菌抗体。

服用抗生素通常可以治愈，但一些症状，如关节疼痛可能持续存在。

（另见细菌概述。）

莱姆病源于 1976 年康涅狄格州莱姆镇，因当时该镇出现多宗病例而被发现和命名。它现已成为美国最常见的蜱传播感染。已有 49 个州发现此病。超过 90% 的病例发生于从迈阿密到弗吉尼亚州的东北海岸沿线，以及威斯康辛州、明尼苏达州和密歇根州。在西部海岸，大多数病例发生于加利福尼亚州北部和俄勒冈州。莱姆病也见于欧洲、中国、日本和前苏联地区。

你知道吗……

通常本病多发于夏季和早秋季节。林区的儿童和青年是最常见受感染者。

莱姆病病原菌由鹿蜱（硬蜱属）传播，该昆虫得名源于其成虫依靠吸食鹿血生存。鹿蜱的幼虫吸食啮齿类动物的血，特别是白足鼠的血，而在美国，白足鼠是莱姆病细菌的携带者。鹿蜱通常在淋巴期感染人类。鹿并不携带或传播莱姆病。它们仅仅是鹿蜱成虫的食物源。在欧洲，大型哺乳动物如绵羊是蜱成虫的宿主。

肩突硬蜱 图片 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。

你知道吗……

其他感染（如巴贝虫病和无形体病）也可由鹿蜱传播，同时可能有几种感染。这些感染主要发生在美国与莱姆病好发区域相同的地方，即东北和上中西部。所以，蜱在传播莱姆病的同时，也传播其他感染，所以人可能会同时患上不止一种感染。

当带菌的蜱虫叮咬和附着超过36小时后，即会将莱姆病的致病细菌传播给人。短暂附着于人体则很少能传播本病。

病原菌最初在叮咬处繁殖。3～32天后，细菌会从叮咬部位迁移至周围皮肤，形成皮疹（称为游走性红斑）。细菌可进入淋巴系统并感染淋巴结。或者细菌可以进入血流扩散至其它器官，如身体其它部位的皮肤以及心脏、神经系统和关节。

莱姆病的症状 莱姆病分为三期： 早期局限性

早期弥漫性（广泛播散性）

晚期 莱姆病的早期与晚期之间通常有一段无症状期。 早期局限性莱姆病 典型症状为蜱叮咬部位出现大的红斑（游走性红斑），常见于大腿、臀部、躯干或腋窝。大约 75% 的人会出现红斑，通常在蜱叮咬后 3 至 32 天出现。然而，由于鹿蜱虫非常小，大多数人并不知道自己被咬了。 通常，红斑区缓慢扩大，直径可达50厘米（20英寸），中央区常清晰。但外观可能有所不同。例如，中心可能保持红色，或者红色中心周围可能出现几个环形（看起来像牛眼或靶标）。虽然游走性红斑不痒或痛，也可能是温暖的触感。红斑通常在大约3～4周后消失。 约25%的感染者从不出现特征性红斑，或至少没注意到红斑。 莱姆病皮疹的图片 莱姆病引起的皮疹（游走性红斑） 通常，在莱姆病中，红斑（游走性红斑）会出现在蜱虫叮咬部位。斑点缓慢扩大，中心慢慢消失。 图片由Thomas Habif医学博士提供。 莱姆病皮疹的变异（游走性红斑） 有时，在莱姆病中，红色斑点会扩张，但中心并不消失。最终形成一个红色斑点，周围有白色的环。 LARRY MULVEHILL/科学图库 莱姆病引起的牛眼皮疹（游走性红斑） 有时，在莱姆病中，皮疹（游走性红斑）类似于牛眼。牛眼的中心为红色斑点，周围有白色环，白色环被一个红色环环绕。 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 莱姆病引起的皮疹（游走性红斑） 通常，在莱姆病中，红斑（游走性红斑）会出现在蜱虫叮咬部位。斑点缓慢扩大，中心慢慢消失。 图片由Thomas Habif医学博士提供。 莱姆病皮疹的变异（游走性红斑） 有时，在莱姆病中，红色斑点会扩张，但中心并不消失。最终形成一个红色斑点，周围有白色的环。 LARRY MULVEHILL/科学图库 莱姆病引起的牛眼皮疹（游走性红斑） 有时，在莱姆病中，皮疹（游走性红斑）类似于牛眼。牛眼的中心为红色斑点，周围有白色环，白色环被一个红色环环绕。 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。 早期弥漫性莱姆病 第二期始于感染从最初蜱叮咬部位扩散至全身。这个阶段可在首次出现斑点后数天到数周开始。 此期患者多有疲乏、寒战、发热、头痛、颈项强直和肌肉关节肿痛。莱姆病的这些症状可持续数周。在未接受治疗的患者中，近半数会在身体其它部位出现稍小的游走性红斑。较少见症状包括腰背痛、恶心、呕吐、咽喉肿痛、脾和淋巴结长大。 大部分症状呈一过性，但疲乏不适可持续数周。这些症状常被误认为流感或其它病毒感染，尤其是当患者无明显游走性红斑时。 有时还会出现更严重的症状。约15%的患者出现神经系统受累。常见问题为脑膜炎（导致头痛和颈部僵硬）和贝尔麻痹（导致一侧或偶尔双侧面部肌力减弱）。 这些问题可持续数月。神经痛和无力可出现于其它部位并持续较长时间。 高达8%的感染者出现心脏问题。这些问题包括 心脏电信号延迟运动，导致称为心脏传导阻滞的心律异常（心律失常）

心脏组织（心肌炎）和心脏周围的囊腔（心包炎）的炎症并伴胸痛 心律失常可能导致心悸、头晕或昏厥。 晚期莱姆病 如果最初感染未经治疗，数月至数年后会出现其它问题。 超过半数患者数月内会发生关节炎。某些大关节特别是膝关节出现肿痛并在数年内复发。膝关节损害肿胀较疼痛更为突出，触之发热，极少数病人关节呈现红肿。部分病人膝关节后形成囊肿，如破裂可出现突然加剧的疼痛。10％的莱姆病患者出现关节炎，且膝关节损害持续超过6个月，甚至更久。 少数患者出现脑部方面的异常和神经功能障碍。情绪、言语、记忆和睡眠可能会受影响。有些患者出现腰背部、腿和手臂的麻木或放射痛。

莱姆病的诊断 血液化验

有时需要采集关节液或脑脊液（通过脊椎穿刺获得）样本送检 莱姆病的诊断通常基于以下所有因素： 典型的症状，包括皮疹（特别是游走性红斑）

感染机会（生活在莱姆病流行区或到这些地方游览）

化验结果 医生常进行检测血液中细菌抗体的检查。（抗体是由免疫系统产生的蛋白质，有助于身体抵御特定的攻击，比如伯氏疏螺旋体或梅奥疏螺旋体的攻击。） 但如果是在细菌感染最初几周期间进行抗体检测或在抗体形成前已给予抗生素治疗，则结果常呈阴性。 在感染至少一个月的患者中，超过95％的人会产生抗体，尤其是在没有服用过抗生素的人。一旦抗体出现，就会持续多年。因此，莱姆病消退后或者没有引起症状的感染者可能存在抗体。 血液化验结果的判读是一件很难的事情。结果的不确定性可导致若干问题。例如，在莱姆病流行地区，有关节疼痛、注意力难以集中或慢性疲劳的人群常关切自身是否患有晚期莱姆病，即便他们从未出现皮疹或其它早期莱姆病症状。通常，莱姆病并不是病因。但是它们可能具有针对细菌的抗体，因为它们早在几年前就已被感染并且抗体可以持续很长时间。如果医生完全依靠抗体检测结果作为诊断依据，很多非莱姆病患者会被给予长期的、无效的抗生素治疗。 细菌培养对于诊断帮助不大，因为伯氏疏螺旋体在实验室很难生长。 有时，医生会进行关节腔穿刺抽取关节液或者进行脊椎穿刺（腰穿）抽取脑脊液。可能存在细菌遗传物质片段并通过聚合酶链反应 (PCR) 技术进行检测。这种技术可产生许多基因拷贝，使医生能够快速识别伯氏疏螺旋体细菌。

莱姆病的预防 患者应采取防范措施，避免被蜱叮咬。如果人们可能暴露于蜱虫，应在每次可能的暴露后仔细检查整个身体，并去除发现的任何蜱。仔细检查身体是有效的预防措施，因为蜱通常必须在身体上附着一天半以上才可能传播莱姆病。 防止蜱叮咬 如果被蜱叮咬，医生有时会让患者口服一剂强力霉素以预防莱姆病发生。或者，医生会让患者观察叮咬区域，仅当出现典型的皮疹或其它早期莱姆病症状时，才给予抗生素治疗。