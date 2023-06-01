什么是贝尔氏麻痹？
贝尔氏麻痹是脸部一侧突然虚弱。它发生在脸部神经（称为面神经）受累的时候。
贝尔氏麻痹只影响一侧的脸
受影响的脸部一侧会虚弱、下垂
治疗通常包括称为皮质类固醇的药物
即使没有治疗，大多数贝尔氏麻痹患者也会在几个月内好转
什么会导致贝尔氏麻痹？
医生并不总是知道是什么原因导致贝尔氏麻痹。感染可能会导致神经肿胀。在某些情况下，它由某种病毒引起，例如引起带状疱疹、感冒疮、单核细胞增多症或流感的病毒。
贝尔氏麻痹的症状是什么？
症状通常在数小时内突然开始。在48到72小时内，症状会越来越严重。
贝尔氏麻痹会削弱脸部一侧的肌肉。有时在虚弱开始前，耳朵后面会有点痛。虚弱的范围可能从轻度虚弱到完全不能移动，称为瘫痪。在虚弱的一侧，可能会出现以下情况：
很难做出表情，例如皱起额头、眨眼或微笑
感觉麻木或沉重
闭上眼睛有困难，导致眼睛变干
口干或流涎
用舌头前部品尝有困难
声音听起来比平时更大
面部神经可能并不总是以正确的方式愈合。这可能会导致不寻常的面部运动或流泪。有时候，面部肌肉会保持紧绷。
医生如何判断是否患有贝尔氏麻痹？
如果开始注意到贝尔氏麻痹的迹象，应尽快就诊。其他一些情况，例如中风或莱姆病，比贝尔氏麻痹更严重，并可能导致类似的症状。
医生会通过检查来诊断贝尔氏麻痹。贝尔氏麻痹没有特定的测试。为了确认症状不是由其他原因引起的，医生可能会进行以下测试：
血液化验
脑部 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）
医生如何治疗贝尔氏麻痹？
大多数贝尔氏麻痹患者在几个月内完全康复，无需治疗
一些患有严重贝尔氏麻痹且一侧完全不能移动的患者可能无法完全康复
如果症状持续不到48小时，医生可能会使用一种叫做皮质类固醇的药物，这种药物可以增加完全康复的可能性
如果患者不能一直闭上眼睛，医生可能会使用滴眼药水或贴片来防止眼睛过度干燥