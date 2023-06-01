贝尔氏麻痹的症状是什么？

贝尔氏麻痹的症状是什么？

症状通常在数小时内突然开始。在48到72小时内，症状会越来越严重。

贝尔氏麻痹会削弱脸部一侧的肌肉。有时在虚弱开始前，耳朵后面会有点痛。虚弱的范围可能从轻度虚弱到完全不能移动，称为瘫痪。在虚弱的一侧，可能会出现以下情况：

很难做出表情，例如皱起额头、眨眼或微笑

感觉麻木或沉重

闭上眼睛有困难，导致眼睛变干

口干或流涎

用舌头前部品尝有困难

声音听起来比平时更大

面部神经可能并不总是以正确的方式愈合。这可能会导致不寻常的面部运动或流泪。有时候，面部肌肉会保持紧绷。