脑膜炎是一种覆盖脑部和脊髓的薄层组织感染。这层组织叫做脑膜。在细菌性脑膜炎中，脑膜炎的感染是由细菌引起的。如果不治疗，脑膜炎会损害患者脑部并导致死亡。所以细菌性脑膜炎是一种急症。由病毒引起的脑膜炎(病毒性脑膜炎)通常没有那么危险。

年龄较大的儿童和成人脑膜炎患者通常会发热、头痛和颈部僵硬

婴儿和2岁以下的儿童通常发热，表现出烦躁，但可能没有颈部僵硬

随着脑膜炎恶化，患者会昏昏欲睡，然后陷入昏迷

为了诊断脑膜炎，医生会做脊椎穿刺

医生会尽快使用抗生素治疗细菌性脑膜炎

疫苗可以预防某些类型的脑膜炎

细菌性脑膜炎是危险病症，如果不治疗，会导致严重的并发症。如果您认为自己或其他人可能得了脑膜炎，应立即前往医院就诊。