什么是细菌性脑膜炎？
脑膜炎是一种覆盖脑部和脊髓的薄层组织感染。这层组织叫做脑膜。在细菌性脑膜炎中，脑膜炎的感染是由细菌引起的。如果不治疗，脑膜炎会损害患者脑部并导致死亡。所以细菌性脑膜炎是一种急症。由病毒引起的脑膜炎(病毒性脑膜炎)通常没有那么危险。
年龄较大的儿童和成人脑膜炎患者通常会发热、头痛和颈部僵硬
婴儿和2岁以下的儿童通常发热，表现出烦躁，但可能没有颈部僵硬
随着脑膜炎恶化，患者会昏昏欲睡，然后陷入昏迷
为了诊断脑膜炎，医生会做脊椎穿刺
医生会尽快使用抗生素治疗细菌性脑膜炎
疫苗可以预防某些类型的脑膜炎
细菌性脑膜炎是危险病症，如果不治疗，会导致严重的并发症。如果您认为自己或其他人可能得了脑膜炎，应立即前往医院就诊。
覆盖脑的组织
在颅骨内，大脑被称为脑膜的 3 层组织覆盖。
什么会导致细菌性脑膜炎？
细菌性脑膜炎的症状是什么？
症状因患者的年龄而异。在任何年龄，症状都会很快恶化。所以如果您认为某人出现脑膜炎症状，应立即带其就诊。
婴幼儿脑膜炎的症状
起初，婴儿可能只是发热，看起来并不十分虚弱。然而，婴儿可能会很快出现其他迹象，例如：
皮疹
拒绝进食
奇怪地暴躁或者困倦
与大一点的儿童不同，2岁以下的婴儿通常不会出现颈部僵硬。
大龄儿童和成人脑膜炎的症状
年龄较大的儿童和成人通常从类似感冒或其他病毒感染的轻微症状开始。此后不久，他们会：
发热
持续性头痛
颈部僵硬
有时会出现一连串微小的紫色斑点或斑块
随着脑膜炎恶化，年龄较大的儿童和成人可能：
变得神智错乱或缺乏警觉性
癫痫发作
陷入昏迷
细菌性脑膜炎的并发症是什么？
曾患细菌性脑膜炎的儿童有时会出现永久性脑和神经并发症，例如：
耳聋
癫痫发作
学习障碍
脑内液体量增加（脑积水）
医生如何判断是否患有细菌性脑膜炎？
医生会进行测试，寻找脑部和脊髓（脊髓液）周围液体中的细菌。为了获取脊髓液，医生会进行：
脊椎抽液（腰椎穿刺）
在脊椎抽液中，医生会在患者下背部插入一根又长又细的针。他们会取出一点脊髓液进行测试。在进行脊椎穿刺之前，医生有时会进行 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）。
如何进行脊椎穿刺
脊髓液流经覆盖大脑和脊髓的中层和内层组织(脑膜)之间的通道。为了取出这种液体的样本，医生在下脊柱的两块骨头(椎骨)之间插入一根小的空心针，位于脊髓末端以下。腰穿时，患者取侧卧位，屈曲双膝至胸。这个体位可充分增宽椎间隙，以避免穿刺针插入时碰及椎骨。
医生在试管中收集脊髓液，并将其送到实验室进行测试。
医生如何治疗细菌性脑膜炎？
如果医生怀疑细菌性脑膜炎，他们会让患者：
静脉注射(IV)一种或多种抗生素
因为细菌性脑膜炎会很快恶化，所以，他们会尽快为患者使用抗生素，有时甚至在他们完成测试之前。因为细菌性脑膜炎可能会引起许多严重的问题，所以患者需住院治疗，也许是重症监护室(ICU)。
除了抗生素，医生还可能会让患者使用皮质类固醇。皮质类固醇可以减轻脑部和神经的炎症和肿胀，从而有助于预防并发症。
如果立即接受治疗，大多数人会从细菌性脑膜炎中完全康复。等待治疗时间过长可能很危险，甚至会致命。