单核细胞增多症的症状有哪些？

单核细胞增多症的症状有哪些？

单核细胞增多症的症状包括：

单核细胞增多症患者可能没有所有这些症状。

约半数单核细胞增多症患者脾脏肿大。脾脏是位于腹腔左侧胸廓正下方的器官。大约拳头大小。脾脏生成血细胞以帮助免疫系统，也可以清除陈旧或异常的血细胞。脾脏肿大时，如果腹部受伤，则更容易发生脾破裂。

如果单核细胞增多症非常严重，可能导致血细胞计数偏低，肝脏、心脏和神经出现问题。