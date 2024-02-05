什么是传染性单核细胞增多症？
传染性单核细胞增多症，通常称为单核细胞增多症，是一种在青少年和年轻人中最常见的病毒性感染。
单核细胞增多症通过与受感染的人亲密接触，如亲吻而传播
症状包括咽喉非常痛、极度疲倦和颈部淋巴结肿大
单核细胞增多症患者通常在大约 2周后感觉好转，但有些人可能会在数周甚至数个月内感到非常疲倦
对乙酰氨基酚或布洛芬可以退烧和减轻疼痛
什么导致单核细胞增多症？
单核细胞增多症是由埃-巴二氏病毒（一种疱疹病毒）引起的。埃-巴二氏病毒(EBV)感染很常见，但并非每个感染者都会发生单核细胞增多症。许多 EBV感染患者没有症状或症状非常轻微。
单核细胞增多症的症状有哪些？
单核细胞增多症的症状包括：
极度疲倦——在最初的2到3周内通常最为严重
发热，高达约103°F (39.4°C)
严重咽喉痛——咽喉后面可能有脓液
淋巴结肿大，尤其是在颈部（淋巴结是免疫系统中微小的豆状部分，有助于抵抗感染）
单核细胞增多症患者可能没有所有这些症状。
约半数单核细胞增多症患者脾脏肿大。脾脏是位于腹腔左侧胸廓正下方的器官。大约拳头大小。脾脏生成血细胞以帮助免疫系统，也可以清除陈旧或异常的血细胞。脾脏肿大时，如果腹部受伤，则更容易发生脾破裂。
如果单核细胞增多症非常严重，可能导致血细胞计数偏低，肝脏、心脏和神经出现问题。
医生如何知道我是否患有单核细胞增多症？
医生根据症状怀疑单核细胞增多症，特别是颈部出现淋巴结肿大时。确诊需要做血液化验。
医生如何治疗单核细胞增多症？
没有药物可以治愈单核细胞增多症。抗病毒药物没有帮助。医生将会：
最疲惫和虚弱时，建议休息一到两周
对乙酰氨基酚和布洛芬减轻发热和疼痛
如果扁桃体肿大而疼痛以致吞咽或呼吸困难，服用皮质类固醇
2周后，开始感觉好转时，可以更加活跃——在医生告知脾脏恢复正常大小之前，不要举重或参加接触体育运动（比如足球）。