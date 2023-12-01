传染性单核细胞增多症

E-B病毒可引起多种疾病，包括传染性单核细胞增多症。

E-B病毒（EBV）感染很常见。E-B病毒是疱疹病毒的一种，称为疱疹病毒4型。在美国，约 50% 的 5 岁以上儿童和 95% 的成人已感染过 E-B 病毒。

大多数 E-B病毒感染没有症状。传染性单核细胞增多症通常发生于感染 E-B病毒的青少年和年轻成人。传染性单核细胞增多症因血液中出现大量的特定类型的白细胞（单核细胞）而得名。青少年和年轻成人常通过与E-B病毒感染者接吻而感染传染性单核细胞增多症。

在初始感染后，E-B病毒像其它疱疹病毒一样，将一直保留在体内（主要是白细胞中），持续终生。感染者定期释放病毒于唾液中。在释放病毒期间可以感染他人，不会引起任何症状。

少数情况下，E-B 病毒可引发多发性硬化和某些类型的癌症，如伯基特淋巴瘤及鼻腔和咽喉的某些癌症（鼻咽癌）。人们认为是特定的病毒基因改变了被感染细胞的生长周期从而导致其成为肿瘤细胞。E-B病毒不导致慢性疲劳综合征，虽然曾被怀疑可导致。

传染性单核细胞增多症的症状 在大多数5岁以下儿童中，感染并无症状。在青少年和成人中，它可能会或不会引起传染性单核细胞增多症。 从受感染到出现症状的时间通常认为是30～50天。这个时期被称为潜伏期。 E-B 病毒传染性单核细胞增多症的 4 个主要症状是 极度疲乏

发热

喉咙痛

淋巴结肿大 累及喉的传染性单核细胞增多症 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库 但并非每例病人都具有这 4 大症状。通常情况下，感染首先是全身感觉不适（不舒服）和低热，随后是咽喉痛和／或淋巴结肿大。疲劳通常是严重的，在最初2～3周内通常最严重，但可能持续数月。发烧通常在下午或傍晚时升至最高峰，约达 39.5°C（约 103°F）。咽喉往往非常疼痛，咽后壁可出现脓样物质。淋巴结肿大可发生在任何部位，最常见的是颈部淋巴结肿大。在某些患者中，唯一的症状是淋巴结肿大（有时被误认为“腺体肿胀”）。 传染性单核细胞增多症引起的皮疹 图片 MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/科学图片库 50％以上的传染性单核细胞增多症患者出现脾脏肿大。对于大多数感染者，肿大的脾脏不会引起任何症状，但在受外伤时可能发生脾破裂。脾破裂可危及生命。肝脏也可轻度肿大。有时眼周区域肿胀。 皮疹并不常见。然而，服用抗生素氨苄青霉素的 E-B病毒感染者可能更容易出皮疹。 其他很少见的并发症包括癫痫发作、神经损害、行为异常和脑部炎症（脑炎）或覆盖脑部的组织炎症（脑膜炎）、贫血和由淋巴结肿大引起的气道阻塞。 病程长短不一。大约2周后症状缓解，此后大多数人可恢复正常生活。然而疲乏症状可持续数周，有时甚至数月。不到 1% 的患者会死亡，通常是因为脑炎、脾破裂或气道堵塞等并发症。

传染性单核细胞增多症的诊断 血液化验 传染性单核细胞增多症的症状也可出现于其它病毒和细菌感染。因此该病较难以辨认。不过，淋巴结肿大，特别是在颈部，高度提示传染性单核细胞增多症。 通常，会进行简单的血液化验，即所谓的嗜异性抗体测试或单点测试来确认诊断。在青少年和成人疾病早期，这种检查有时可能为阴性，如果医生强烈怀疑感染，他们可以在大约一周后重复检查。在患有传染性单核细胞增多症的幼儿中，该检查的可靠度低得多，且通常为阴性。另一种确诊的测试是针对 EBV 的特异性抗体血液检查。（抗体是免疫系统产生的，有助于保护身体免受特定攻击物，如 E-B病毒的攻击。） 通常，也需要做全血细胞计数。通常进行全血细胞计数，发现血液中许多特征性单核白细胞（特异淋巴细胞）是诊断传染性单核细胞增多症的首要线索。