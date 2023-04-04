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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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Mpox（猴痘）

(MPX)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是 Mpox？

Mpox 是由猴痘病毒引起的感染。猴痘病毒与引起天花的病毒属于同一病毒属。但 Mpox 没有天花严重。Mpox 与水痘无关。

  • Mpox 可引起皮疹，看起来像丘疹或水疱

  • 症状通常持续 2 至 4 周

  • Mpox 可通过人与人密切的接触传播

  • 大多数 Mpox 病例不需要特殊治疗，但有些病例需要用药

  • 预防 Mpox 的疫苗已上市

  • Mpox 很少致命

在 2022 年，在通常没有 Mpox 感染的国家报告了 Mpox 病例，但自 2022 年 8 月达到高峰以来，美国的新增病例数量急剧下降。在 2022 年之前，Mpox 最常在中非和西非传播。

Mpox 的症状有哪些？

Mpox 最常见的症状是皮疹。Mpox 皮疹：

  • 可能疼痛或发痒

  • 一开始表现为扁平的红色斑点

  • 后期发展为凸起的水疱，看起来像丘疹

  • 通常开始于生殖器上或其周围，或口腔内

  • 也可能开始于手部、足部、胸部、面部或口腔

  • 愈合前结痂

其他症状可能发生在皮疹出现之前、期间或之后：

  • 发热

  • 寒战

  • 头痛

  • 肌肉疼痛

  • 背痛

  • 倍感疲惫

  • 淋巴结肿大（有时称作“腺体肿大”）

症状可能在感染后 1 至 3 周开始出现。从症状开始出现，病毒便可传播给他人。一旦所有皮损结痂、结痂脱落并且结痂处皮肤健康，病毒就会停止传播。这通常需要 2 至 4 周的时间。

Mpox
Mpox
Mpox

Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

Mpox
Mpox

Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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RICHARD USATINE 医学博士/科学图库

Mpox
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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

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在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自英国卫生安全局。

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在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。

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Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。

Mpox
Mpox

Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。

在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。

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RICHARD USATINE 医学博士/科学图库

医生如何诊断 Mpox？

如果您出现皮疹，且看起来像 Mpox 皮疹，医生会进行 Mpox 检测。

该检测使用皮疹样本进行。

您也可能需进行血液检查。

医生如何治疗 Mpox？

大多数病人不需治疗，2 至 4个月可自行恢复。

医生可能会使用止痛药、补液和伤口护理来缓解您的症状，让您感觉更舒适。

对于 Mpox 致严重疾病风险较高的人群，可能会使用治疗天花的药物。例如，免疫系统薄弱的患者可以使用此类药物。

我如何预防 Mpox？

预防 Mpox 的疫苗已上市。

如果您曾暴露于 Mpox，应接种疫苗。

有些人比其他人患 Mpox 的风险更高。高危人群应接种疫苗，包括：

  • 被公共卫生部门确定为 Mpox 患者的接触者

  • 在过去 2 周内曾与 Mpox 患者发生过性关系

  • 在过去 2 周内在已知爆发 Mpox 的地区有多个性伴侣

  • 因工作可能会接触 Mpox 的人，例如某些实验室工作人员或医护人员

如果您应接种疫苗，请咨询您的医生或当地卫生部门您可以在哪里接种。

如果您患 Mpox，您应该：

  • 待在家中并远离他人，直至结痂的地方形成一层新的皮肤

  • 避免与他人和动物直接身体接触

  • 不共用个人物品，如床单、毛巾、衣服、水杯或餐具

  • 清洁并消毒经常接触的表面和物品

  • 如果需要与其他人密切接触，请佩戴口罩

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