什么是 Mpox？
Mpox 是由猴痘病毒引起的感染。猴痘病毒与引起天花的病毒属于同一病毒属。但 Mpox 没有天花严重。Mpox 与水痘无关。
Mpox 可引起皮疹，看起来像丘疹或水疱
症状通常持续 2 至 4 周
Mpox 可通过人与人密切的接触传播
大多数 Mpox 病例不需要特殊治疗，但有些病例需要用药
预防 Mpox 的疫苗已上市
Mpox 很少致命
在 2022 年，在通常没有 Mpox 感染的国家报告了 Mpox 病例，但自 2022 年 8 月达到高峰以来，美国的新增病例数量急剧下降。在 2022 年之前，Mpox 最常在中非和西非传播。
Mpox 的症状有哪些？
Mpox 最常见的症状是皮疹。Mpox 皮疹：
可能疼痛或发痒
一开始表现为扁平的红色斑点
后期发展为凸起的水疱，看起来像丘疹
通常开始于生殖器上或其周围，或口腔内
也可能开始于手部、足部、胸部、面部或口腔
愈合前结痂
其他症状可能发生在皮疹出现之前、期间或之后：
发热
寒战
头痛
肌肉疼痛
背痛
倍感疲惫
淋巴结肿大（有时称作“腺体肿大”）
症状可能在感染后 1 至 3 周开始出现。从症状开始出现，病毒便可传播给他人。一旦所有皮损结痂、结痂脱落并且结痂处皮肤健康，病毒就会停止传播。这通常需要 2 至 4 周的时间。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
RICHARD USATINE 医学博士/科学图库
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自英国卫生安全局。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。
Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。
在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。
RICHARD USATINE 医学博士/科学图库
医生如何诊断 Mpox？
如果您出现皮疹，且看起来像 Mpox 皮疹，医生会进行 Mpox 检测。
该检测使用皮疹样本进行。
您也可能需进行血液检查。
医生如何治疗 Mpox？
我如何预防 Mpox？
预防 Mpox 的疫苗已上市。
如果您曾暴露于 Mpox，应接种疫苗。
有些人比其他人患 Mpox 的风险更高。高危人群应接种疫苗，包括：
被公共卫生部门确定为 Mpox 患者的接触者
在过去 2 周内曾与 Mpox 患者发生过性关系
在过去 2 周内在已知爆发 Mpox 的地区有多个性伴侣
因工作可能会接触 Mpox 的人，例如某些实验室工作人员或医护人员
如果您应接种疫苗，请咨询您的医生或当地卫生部门您可以在哪里接种。
如果您患 Mpox，您应该：
待在家中并远离他人，直至结痂的地方形成一层新的皮肤
避免与他人和动物直接身体接触
不共用个人物品，如床单、毛巾、衣服、水杯或餐具
清洁并消毒经常接触的表面和物品
如果需要与其他人密切接触，请佩戴口罩