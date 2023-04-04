Mpox 是由猴痘病毒引起的感染。猴痘病毒与引起天花的病毒属于同一病毒属。但 Mpox 没有天花严重。Mpox 与水痘无关。

Mpox 可引起皮疹，看起来像丘疹或水疱

症状通常持续 2 至 4 周

Mpox 可通过人与人密切的接触传播

大多数 Mpox 病例不需要特殊治疗，但有些病例需要用药

预防 Mpox 的疫苗已上市

Mpox 很少致命

在 2022 年，在通常没有 Mpox 感染的国家报告了 Mpox 病例，但自 2022 年 8 月达到高峰以来，美国的新增病例数量急剧下降。在 2022 年之前，Mpox 最常在中非和西非传播。