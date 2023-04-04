Mpox 由猴痘病毒引起，猴痘病毒与天花病毒是同一类病毒，会引起类似但通常较轻的疾病。

Mpox 由猴痘病毒引起，猴痘病毒与天花病毒是同一类病毒。

皮疹是最明显的症状。

Mpox 的诊断通常通过从皮肤病变处取样，并检测病毒的遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA]）来进行。

预防 Mpox 的疫苗已上市。

Mpox 的治疗主要为缓解症状，抗病毒药物可能有帮助。

（另见病毒感染概述。）

猴痘和天花属于一组称为正痘病毒的病毒。它们与水痘无关，水痘是由水痘-带状疱疹病毒引起，属于另一个病毒群。

尽管它的名字叫猴痘病毒，但它并非来源于猴子体内。虽然贮主（感染源动物）不明，但最有可能的动物来源是非洲雨林中的小啮齿类动物（例如松鼠），主要分布在非洲西部和中部。猴痘病毒引起的疾病最初也称为“猴痘”，但在 2022 年 11 月，世界卫生组织针对该病毒引起的疾病引入了“Mpox”一词（参见世界卫生组织 (WHO) 宣布猴痘新名称）。

在 2022 年，大约 70 个国家/地区报告了 Mpox 病例，这些国家/地区通常没有 Mpox 感染病例，包括几个欧洲国家和美国。这是一种新情况，因为此前人与人之间的持续性 Mpox 传播主要发生在非洲。世界卫生组织 (WHO) 宣布 2022 年 Mpox 爆发是国际关注的公共卫生紧急情况（参见WHO：2022 年猴痘爆发）。自 2022 年 8 月达到高峰以来，美国新增病例数急剧下降。

医学组织正在调查在 2022 年爆发期间人们是如何暴露于此感染的以及感染是如何传播的。许多病例发生在与男性发生性关系的男性中，但尚不清楚这种模式是否会继续存在，以及感染是否通过性活动传播。

历史上，Mpox 感染主要见于非洲的零星病例和偶尔的流行病。大多数病例发生在刚果民主共和国的儿童中。

从 21 世纪初开始，非洲的病例数逐渐增加。原因可能包括：

人们不再接种有助于保护其预防 Mpox 感染的天花疫苗。

人们正在逐步进入携带病毒的动物生活的地区。

在 2022 年之前，非洲以外的病例与前往非洲西部和中部旅行或从该地区进口的动物直接相关。在美国，2003 年暴发了 Mpox 疫情，当时从非洲进口了被感染的啮齿类动物作为宠物。这些啮齿类动物将病毒传播给宠物草原土拨鼠，然后在中西部感染人类。

Mpox 以几种方式传播（另见美国疾病控制与预防中心 (CDC)：2022 年美国 Mpox 爆发）。它通过以下方式在人与人之间传播

直接接触感染性皮疹、结痂或体液

长时间的面对面接触或亲密的身体接触（如亲吻、拥抱或性交）时的呼吸道分泌物

接触曾经接触过感染性皮疹或体液的物品（如衣服或床单）

胎盘，母婴传播

当人们接触感染的动物时，Mpox 可能会传播，可能是通过动物咬伤或动物划伤，或准备和食用感染的动物肉。

Mpox 的症状 Mpox 会引起类似于天花的症状。像天花一样，Mpox 皮疹开始时呈平坦的红色斑点。这些斑点会变成水疱，充满脓液（形成脓疱）。几天后，脓疱结痂。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。然而，在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 症状可能还包括发热、寒战、头痛、肌肉酸痛、背痛、极度疲劳，并且出现淋巴结明显肿大。这些症状可能发生在皮疹出现之前、期间或之后。 Mpox 会使人更容易患上其他感染。某些患有 Mpox 的人皮肤和肺部会发生细菌感染。 这种疾病通常比天花温和，但可能会导致死亡。美国2003年疫情暴发期间没有发生死亡事件。在 2022 年的爆发中，数以千计的病例中有少数人死亡。 症状可能在患者感染后 1 至 2 周开始出现，但症状也可能需要长达 3 周才会出现。从症状开始到所有病变结痂并且结痂脱落而显露健康的皮肤期间，患者都具有传染性（这意味着他们可以将病毒传播给其他人）。这通常持续 2 至 4 周。 Mpox Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 RICHARD USATINE 医学博士/科学图库 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自英国卫生安全局。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 图片来自 NHS 英格兰严重传染病网络。 Mpox Mpox 皮疹与天花类似。在 2022 年爆发之前，皮疹通常会从面部开始扩散到身体的其他部位，包括手掌和脚底。特定身体部位的皮损相似且聚集在一起。 在 2022 年全球爆发期间，皮疹通常开始于生殖器上或其附近，或口腔内，通常疼痛，可能不会在典型阶段扩散或进展。 ... 阅读更多 RICHARD USATINE 医学博士/科学图库

Mpox 的诊断 医生认为，若患者出现的任何皮疹看起来像典型 Mpox 皮损，都可能为 Mpox 引起的症状。 Mpox 的诊断通常通过从皮肤病变处取样，并检测病毒的遗传物质（脱氧核糖核酸 [DNA]）来进行。 人们可能需要进行其他检查来检测猴痘，包括将感染组织样本送到实验室进行病毒培育（培养）和分析；通过血液检查检测猴痘病毒抗体；在显微镜下检查感染组织样本。

Mpox 的治疗 Mpox 的治疗主要是缓解症状。尚无针对 Mpox 感染的经证实的安全治疗。抗病毒药物替韦立马、西多福韦或布林西多福韦可能有帮助，但尚未作为 Mpox 的治疗进行研究。