天花是一种由天花病毒引起的具有高度传染性的致命性疾病。该病目前被认为已得到根除。

自 1977 年以来未再出现新的病例。

人们可通过吸入被感染者呼出或咳出的飞沫污染的空气而获得感染。

患者会出现发热、头痛、皮疹，有时出现严重的腹痛及周身不适。

通过从皮疹处取得样本的检测来确诊。

在接触病毒后的前几天进行疫苗接种可以预防疾病或减低疾病的严重性。

治疗包括补液、缓解症状、维持血压及辅助呼吸。

（另见病毒感染概述。）

天花病毒仅存在于人中——在动物中不存在。

有两种主要形式：

重型天花（大天花）是最常见的类型，也是需要重视的类型。

另一类型（小天花）少见得多，也轻得多。

在整个历史上，天花已经导致数百万人死亡。200多年前天花疫苗（第一种疫苗）被研制出来。疫苗被证实非常有效，并已在全球范围内接种。最后一例天花病例报道于1977年。1980年世界卫生组织（WHO）宣布天花已经消灭，并建议停止疫苗注射。

该病毒的样本保留在两个高度安全的实验室（分别在美国和俄罗斯）。

由于疫苗的保护作用逐渐消失，因此几乎所有人（甚至以前接种过的人）都被认为对天花不同程度地易感。因为病毒样本仍被保存着，人们才担心缺乏保护，有人担心恐怖分子会获得病毒并将其释放到人群中。由此导致的流行暴发将是毁灭性的。

天花病毒直接在人与人之间传播，可通过吸入被感染者呼出或咳出的飞沫所污染的空气而传染。接触感染者的衣物或床上用品也可以感染疾病。天花通常传染给密切接触感染者的人。少数情况下，天花在封闭环境中通过空气传播，如建筑物，其中有人患有天花。学校或工作场所的大暴发并不常见。

病毒在自然环境中存活不会超过 2 天，若温度和湿度较高则会更短。

你知道吗……

天花的症状 大天花 大天花的症状始于感染后7～17天。感染者可出现发烧、头痛和腰背痛，并感到极度虚弱。他们可出现重度腹痛，并产生谵妄。 2或3天后，口腔和面部出现扁平的红色斑疹。此后不久，它蔓延至躯干和腿部，然后扩散到手脚上。患者仅在皮疹出现后才具有传染性，在皮疹出现后7～10天传染性最高。在1～2天之后，斑点变成充满脓液的水泡（脓疱）。8～9天后，脓疱结痂。 肺、脑和／或骨可能被感染。 约30%的天花患者死亡，通常出现在疾病的第二周。一些幸存者会遗留较大的毁容性瘢痕。 天花皮疹 图片 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 在少数重型患者中，初始症状出现得更快、更剧烈。一种罕见类型，称为出血性天花，可引起出血。几天后，皮肤、粘膜和胃肠道出血。几乎所有出血性天花患者在5或6天内死亡。 小天花 小天花的症状与大天花相似，但轻很多。皮疹范围更局限，且死亡率低于1%。

天花的诊断 取水疱液体样本检测天花DNA 当患者出现特征性的皮疹，尤其是在疾病的暴发期间，医师应高度怀疑天花病毒感染。 天花的诊断可以通过鉴定样本中的天花病毒来确定，该样本取自水疱或脓疱并经过测试以检测天花的遗传物质 (DNA)。 也可以在显微镜下检查样本，或者送到实验室进行病毒培育（培养）和分析。

天花的预防 预防是面对天花的威胁最好的选择。预防措施包括 疫苗接种

隔离 天花疫苗不是由天花病毒制成的。相反，这种疫苗含有活牛痘病毒，这种病毒与引起 Mpox 和天花的病毒同属一类。在美国有 2 种天花疫苗获得许可： ACAM2000 是活牛痘病毒，会在接受者中繁殖。接种牛痘病毒会引起轻微感染，并保护人们免受天花侵袭。

JYNNEOS 是一种活的但毒力减弱的（减毒的）牛痘病毒，不会在接受该疫苗的人中繁殖。它被批准用于预防天花和 Mpox。 采用浸在重组疫苗中的特殊类型的针头接种 ACAM2000 疫苗。在直径约 5 毫米的区域中用足够的力（吸入微量的血液）迅速反复刺入针头 15 次。如果疫苗接种成功，接种部位会在大约7天内出现一个水疱。疫苗接种部位用敷料覆盖，以防止疫苗病毒传播到其它身体部位或密切接触的其他人。疫苗接种后一周内，发烧、肌肉酸痛和全身不适是常见的。接触天花后最长 7 天内，ACAM2000 疫苗可能会有所帮助，但越早接种越有效。 接种 ACAM2000 很危险，对于某些人，尤其是有以下危险因素的人，不推荐接种： 免疫系统受损（如艾滋病患者或服用抑制免疫系统的药物的患者）

皮肤疾病（尤其是特应性皮炎 [湿疹])

眼睛发炎

心脏疾病

年龄小于 1 岁

妊娠 罕见情况下，即便某些健康人亦会出现对天花疫苗的不良反应。与从未接种疫苗的人相比，以前接种疫苗的人不良反应少见： 在先前未接种过疫苗的健康人中，由疫苗导致的严重并发症发生率约为万分之一，死亡率为百万分之一。

在先前接种过疫苗的健康人中，死亡率为四百万分之一。 如果患者对疫苗有非常严重的反应，医生可能会尝试给予抗病毒药物，如替韦立马、西多福韦或布林西多福韦。 JYNNEOS 间隔 4 周注射 2 次。它被批准用于 18 岁及以上人群，在使用 ACAM2000 有危险的患者（例如免疫系统较弱或特应性皮炎患者）的接种方面可能发挥特定作用。 仅建议对有高感染风险的人接种天花疫苗，主要是某些军事人员以及参与注射或处理疫苗及相关材料的实验室技术人员和医疗保健工作者。 出现怀疑天花的表现的患者应被隔离以避免病毒传播。接触感染者的人由于不会传播感染而不必隔离，除非他们也患病并出现皮疹。但是，当接触者出现感染的第一个信号时即应给予密切观察及隔离。