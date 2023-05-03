最大的问题是人们生病时却并不知道他们已经被蜱咬了。那么您的医生会很难知道您感染了蜱。

如果您知道您被蜱咬过，请联系您的医生。您的医生会做什么取决于携带疾病的蜱在您生活的地方有多常见。医生可能只会让您注意感染的迹象。迹象包括：

咬伤处周围的红色区域（有时直径有几英寸）

皮疹

感觉全身不舒服（肌肉酸痛、头痛、发烧、虚弱）

如果您一个月没有出现任何皮疹或症状，您可能没有被感染。但如果您生活在蜱感染很常见的地方，医生可能会对您进行检查并给予您单剂量的抗生素。