在美国，有几种不同类型的蜱。蜱叮咬本身并不严重。蜱叮咬的主要问题是传播严重疾病：
蜱病往往主要发生在该国的某些地区。即使在这些地区，也并不是所有的蜱都携带疾病。不是每次被携带疾病的蜱叮咬都会让您生病。
鹿蜱
蜱叮咬有哪些症状？
蜱叮咬人
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有时候，您会看见蜱附在您的皮肤上吸您的血。如果您不清除，蜱通常会附着一两天。附着时间越长，吸入的血就越多。在蜱掉落或被您清除后，咬伤部位呈又小又红又痒的肿块。
我怎么知道我是否感染了蜱？
最大的问题是人们生病时却并不知道他们已经被蜱咬了。那么您的医生会很难知道您感染了蜱。
如果您知道您被蜱咬过，请联系您的医生。您的医生会做什么取决于携带疾病的蜱在您生活的地方有多常见。医生可能只会让您注意感染的迹象。迹象包括：
咬伤处周围的红色区域（有时直径有几英寸）
皮疹
感觉全身不舒服（肌肉酸痛、头痛、发烧、虚弱）
如果您一个月没有出现任何皮疹或症状，您可能没有被感染。但如果您生活在蜱感染很常见的地方，医生可能会对您进行检查并给予您单剂量的抗生素。
我如何治疗蜱咬伤？
需要做的事情：
用弯曲的镊子抓住蜱并把它拉出来，再立即取出蜱
在咬伤处涂抹抗菌药膏以防感染
如果咬伤处肿胀或咬伤处周围的皮肤变色，请服用抗组胺药，如苯海拉明
不要做的事情：
不要尝试用酒精、指甲油、凡士林或燃烧火柴来去除蜱，因为这些效果不好，可能会伤害您的皮肤或使蜱咬伤恶化
我怎样才能防止蜱叮咬？
为防止在户外时被蜱叮咬，尤其是在树木繁茂的地区：
走在小路的中央，避免接触灌木和杂草
不要坐在地上、树桩或石墙上
穿长袖衬衫和长裤，把裤子塞到靴子或袜子里
穿亮色衣服会更容易被蜱看到
在您的皮肤上使用含 DEET 的驱虫剂，并用含氯菊酯的驱虫剂喷洒您的衣服