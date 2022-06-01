蜱，如同螨虫一样，与蜘蛛密切相关。作为人和动物身上的寄生虫，这些小生物有时可能会将疾病传染给人。
（另见咬伤和螫伤介绍。）
蜱携带有很多疾病。例如，鹿蜱可携带有引起莱姆病的细菌或是可导致焦虫病的原生动物。其他类型蜱的可携带能引起落基山斑疹热 或 埃里希体病的细菌。
James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。
皮革钝缘蜱（见于墨西哥和美国西南部）咬伤后可产生充满脓液的水疱，水疱破溃后形成疮口，进而结厚黑痂（焦痂）。
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大多数蜱咬伤不会传播疾病并且不痛。但是，通常会在咬伤处形成一个红肿并且瘙痒，而且有的人会出现过敏性皮肤反应。
蜱麻痹
蜱咬伤的治疗
除蜱
使用杀菌剂
有时可口服抗生素以预防莱姆病。
在蜱常见的地方采取防范措施有时能够预防蜱咬伤。
防止蜱叮咬
人们可通过如下方式减少接触或被蜱叮咬：
莱姆病常由鹿蜱的幼虫（蛹）传播，该幼虫甚至比犬蜱还小得多。当人们可能暴露时应该每天进行仔细的全身检查，尤其是有毛发的部位。仔细检查身体是有效的预防措施，因为蜱必须在身体上附着一天半以上才可能传播莱姆病。
为摘除附着的蜱，人们应该使用尖镊子准确夹住叮入皮肤的蜱的头部或口器，并逐渐将其垂直拉出。不能抓住或挤压蜱的躯体。凡士林油、酒精、点燃火柴或其他刺激方法都不可取。
应该尽快将蜱除掉。最好是用弯镊子尽可能贴近皮肤将蜱夹住，直接拔出。蜱的头部可能未随体部一起拔出，也要设法移除，因为留在体内可引起长期的炎症。大多数民间使用的除掉蜱的方法，如涂酒精、用指甲磨，用凡士林或火烤都是无效的，还可导致皮肤损伤或蜱在咬伤的部位排出唾液，引起感染。
你知道吗……
除掉蜱后，应使用抗菌剂。如果出现肿胀或变色，口服抗组胺药可能有所帮助。如果蜱像是附着在皮肤上有很长时间（蜱显得非常肿大）或者在莱姆病在当地流行，需要给予抗生素来预防莱姆病。
如果蜱咬伤，如皮革钝缘蜱咬伤，引起严重皮肤损伤，医生会做大面积清理，并清除伤口上的任何死皮。医生可在该部位涂抹皮质类固醇和杀菌剂，以防进一步的皮肤损伤和感染。