蜱，如同螨虫一样，与蜘蛛密切相关。作为人和动物身上的寄生虫，这些小生物有时可能会将疾病传染给人。

（另见咬伤和螫伤介绍。）

蜱携带有很多疾病。例如，鹿蜱可携带有引起莱姆病的细菌或是可导致焦虫病的原生动物。其他类型蜱的可携带能引起落基山斑疹热 或 埃里希体病的细菌。

肩突硬蜱（莱姆病） 图片 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。

皮革钝缘蜱（见于墨西哥和美国西南部）咬伤后可产生充满脓液的水疱，水疱破溃后形成疮口，进而结厚黑痂（焦痂）。

蜱叮咬人 图片 © Springer Science+Business Media

大多数蜱咬伤不会传播疾病并且不痛。但是，通常会在咬伤处形成一个红肿并且瘙痒，而且有的人会出现过敏性皮肤反应。

蜱麻痹 在北美，某些种类的蜱分泌毒素可引起蜱麻痹。蜱麻痹患者会感到虚弱和疲乏。有些患者可出现烦躁不安、乏力和易怒。几天后，出现进行性麻痹，通常从下肢开始向上发展。控制呼吸的肌肉也可出现麻痹。 找到并且除掉咬人的蜱，麻痹可以很快治愈。如果呼吸受损，可能需要给予吸氧治疗或机械呼吸机来辅助呼吸。