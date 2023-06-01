肾脏是两个豆形的器官，可以生成尿液。它们的大小与您的拳头大小相似，位于您的背侧腹部，靠近您的脊椎。肾脏平衡您身体的水分和矿物质水平，并滤除血液中的废物。
什么是急性肾衰竭？
急性肾衰竭的病因是什么？
急性肾衰竭可因下列原因引起：
没有足够的血液进入您的肾脏
阻止尿液排出肾脏的东西
某些肾脏疾病
某些药物或毒药
您的肾脏需要大量的血液。如果您大量出血、严重脱水或心脏泵出的血液不足，您的肾脏可能得不到足够的血液。
如果癌症或肾结石阻塞尿液流动，肾脏内会产生压力。如果较高的压力持续很长时间，肾脏就会受损。
许多药物和其他物质会损伤肾脏，例如：
某些抗生素
某些 X 线检查使用的造影剂
造影剂是通过静脉给予的液体，使血管和器官更易于在 X 线下看到。
医生往往找不到一个人出现急性肾衰竭的病因。
急性肾衰竭的症状是什么？
您的症状取决于：
您的肾脏受伤多严重
急性肾衰竭的病因
您的肾脏问题恶化的速度有多快
首先，您可能有以下症状：
体重增加
您的脚和脚踝肿胀
您的脸和手的浮肿
小便量少或完全无尿——大多数健康成人每天排尿 3 杯至 2 夸脱
随后出现的症状：
感到胃部不适、疲倦且有饱腹感
难于集中精力
发痒或皮疹
您也可能有导致您的肾衰竭的问题症状。
医生如何知道我是否患有急性肾衰竭？
您的医生会这样做：
通过血液测试来测量废物是否积聚在您的血液中
尿液化验
影像学检查，例如超声检查或 CT 扫描（计算机断层扫描）
医生如何治疗急性肾衰竭？
医生会治疗导致急性肾衰竭的问题。您的医生还可以：
规定您摄入特殊的饮食，即限制您摄入多少液体、盐、磷和钾
嘱您每天称量体重以明确自己体内是否有液体残留
给您药物来平衡血液中的钾或磷水平
嘱您接受透析来帮助清除血液中的废物和多余的水分
有些肾脏损伤严重且危及生命，需要在医院的特殊护理部门接受治疗。例如，如果您的肾脏和尿路被阻塞，您可能需要手术。