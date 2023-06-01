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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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急性肾衰竭

（急性肾损伤）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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肾脏是两个豆形的器官，可以生成尿液。它们的大小与您的拳头大小相似，位于您的背侧腹部，靠近您的脊椎。肾脏平衡您身体的水分和矿物质水平，并滤除血液中的废物。

什么是急性肾衰竭？

急性问题是指刚刚开始出现的问题且可能不会持续太长时间。所以，急性肾衰竭是指您的一个或两个肾脏突然停止工作，持续数天或数周。如果您的肾脏长时间停止工作，您可能会患有慢性肾脏疾病

医生现在使用术语“急性肾损伤”来指称急性肾衰竭。但肾衰竭仍是大多数人所知的术语。

  • 只要您的另一个肾脏能有效工作，对一个肾脏的损害就不会造成严重问题——只有您的两个肾脏都停止工作，您才会出现严重问题

  • 您的脚、脚踝或脸部可能肿胀，感觉不舒服、疲倦、全身瘙痒、呼吸困难或排尿（小便）少于平时

  • 急性肾衰竭可导致严重的问题，如心力衰竭

  • 您可能需要肾透析

泌尿道

急性肾衰竭的病因是什么？

急性肾衰竭可因下列原因引起：

  • 没有足够的血液进入您的肾脏

  • 阻止尿液排出肾脏的东西

  • 某些肾脏疾病

  • 某些药物或毒药

您的肾脏需要大量的血液。如果您大量出血、严重脱水或心脏泵出的血液不足，您的肾脏可能得不到足够的血液。

如果癌症或肾结石阻塞尿液流动，肾脏内会产生压力。如果较高的压力持续很长时间，肾脏就会受损。

许多药物和其他物质会损伤肾脏，例如：

  • 某些抗生素

  • 某些 X 线检查使用的造影剂

造影剂是通过静脉给予的液体，使血管和器官更易于在 X 线下看到。

医生往往找不到一个人出现急性肾衰竭的病因。

急性肾衰竭的症状是什么？

您的症状取决于：

  • 您的肾脏受伤多严重

  • 急性肾衰竭的病因

  • 您的肾脏问题恶化的速度有多快

首先，您可能有以下症状：

  • 体重增加

  • 您的脚和脚踝肿胀

  • 您的脸和手的浮肿

  • 小便量少或完全无尿——大多数健康成人每天排尿 3 杯至 2 夸脱

随后出现的症状：

  • 感到胃部不适、疲倦且有饱腹感

  • 难于集中精力

  • 发痒或皮疹

您也可能有导致您的肾衰竭的问题症状。

医生如何知道我是否患有急性肾衰竭？

您的医生会这样做：

医生如何治疗急性肾衰竭？

医生会治疗导致急性肾衰竭的问题。您的医生还可以：

  • 规定您摄入特殊的饮食，即限制您摄入多少液体、盐、磷和钾

  • 嘱您每天称量体重以明确自己体内是否有液体残留

  • 给您药物来平衡血液中的钾或磷水平

  • 嘱您接受透析来帮助清除血液中的废物和多余的水分

有些肾脏损伤严重且危及生命，需要在医院的特殊护理部门接受治疗。例如，如果您的肾脏和尿路被阻塞，您可能需要手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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