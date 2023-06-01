急性肾衰竭的病因是什么？

急性肾衰竭的病因是什么？

急性肾衰竭可因下列原因引起：

没有足够的血液进入您的肾脏

阻止尿液排出肾脏的东西

某些肾脏疾病

某些药物或毒药

您的肾脏需要大量的血液。如果您大量出血、严重脱水或心脏泵出的血液不足，您的肾脏可能得不到足够的血液。

如果癌症或肾结石阻塞尿液流动，肾脏内会产生压力。如果较高的压力持续很长时间，肾脏就会受损。

许多药物和其他物质会损伤肾脏，例如：

某些抗生素

某些 X 线检查使用的造影剂

造影剂是通过静脉给予的液体，使血管和器官更易于在 X 线下看到。

医生往往找不到一个人出现急性肾衰竭的病因。