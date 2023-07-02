不引起症状的胆结石通常不需要治疗。

医生可能会做手术切除胆囊，以治疗引起疼痛的胆结石。医生通常会使用腹腔镜进行手术。医生会在你的腹部打一个小孔，然后插入一个较硬的内视镜（腹腔镜）来查看体内状况。他们还会打一个或两个其他的孔用来插入切除胆囊的工具。然后通过小孔切除胆囊。

有时，当你的情况不是紧急情况并且手术会有风险时，医生可能会给你药物，试图分解并慢慢溶解胆结石。这些药物只在某些时侯起作用。