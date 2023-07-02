什么是胆结石？
胆结石是胆囊内形成的固态物质。胆囊是身体储存胆汁的器官。胆汁是一种消化液，有助于分解食物中的脂肪，胆汁会排入肠道。
胆结石通常只是停留在胆囊里，并不会造成问题
有时，胆结石会刺激胆囊（称为胆囊炎）或阻塞从胆囊到肠道的管道，并引起持续数小时的上腹部疼痛
医生使用超声（一种使用声波创建图像的检查），以找出胆结石
胆结石很常见，在女性和老年人中更常见
如果胆结石引起疼痛或者引发了其他的问题，那么医生可能会切除胆囊
胆囊和胆管
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什么导致胆结石?
胆结石是由胆囊中某些物质在胆汁中聚集并形成团块引起的。
如果胆囊动力不足，并且不能正常排空胆汁，这些物质更容易形成胆结石。
胆结石的危险因素是什么？
如果你有以下情况，则有较高的几率形成胆结石：
女性
超过 65 岁
美国印第安人
肥胖
体重快速大幅下降
有胆结石的家庭成员
饮食中脂肪和胆固醇含量尤其高
胆结石的症状是什么？
医生怎么知道我是否患有胆结石？
为找出胆结石，医生会：
在你的腹部区域进行超声检查，以创建胆囊和其他器官的图像
有时候，做 MRI（磁共振成像），这是一项特殊的检查，以创建更详细的器官图像
做血液检查，以查看肝脏功能（肝脏检测）
医生如何治疗胆结石？
不引起症状的胆结石通常不需要治疗。
医生可能会做手术切除胆囊，以治疗引起疼痛的胆结石。医生通常会使用腹腔镜进行手术。医生会在你的腹部打一个小孔，然后插入一个较硬的内视镜（腹腔镜）来查看体内状况。他们还会打一个或两个其他的孔用来插入切除胆囊的工具。然后通过小孔切除胆囊。
有时，当你的情况不是紧急情况并且手术会有风险时，医生可能会给你药物，试图分解并慢慢溶解胆结石。这些药物只在某些时侯起作用。