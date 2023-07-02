提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

胆结石

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是胆结石？

胆结石是胆囊内形成的固态物质。胆囊是身体储存胆汁的器官。胆汁是一种消化液，有助于分解食物中的脂肪，胆汁会排入肠道。

  • 胆结石通常只是停留在胆囊里，并不会造成问题

  • 有时，胆结石会刺激胆囊（称为胆囊炎）或阻塞从胆囊到肠道的管道，并引起持续数小时的上腹部疼痛

  • 医生使用超声（一种使用声波创建图像的检查），以找出胆结石

  • 胆结石很常见，在女性和老年人中更常见

  • 如果胆结石引起疼痛或者引发了其他的问题，那么医生可能会切除胆囊

什么导致胆结石?

胆结石是由胆囊中某些物质在胆汁中聚集并形成团块引起的。

如果胆囊动力不足，并且不能正常排空胆汁，这些物质更容易形成胆结石。

胆结石的危险因素是什么？

如果你有以下情况，则有较高的几率形成胆结石：

  • 女性

  • 超过 65 岁

  • 美国印第安人

  • 肥胖

  • 体重快速大幅下降

  • 有胆结石的家庭成员

  • 饮食中脂肪和胆固醇含量尤其高

胆结石的症状是什么？

大部分胆结石不引起症状。

如果胆结石刺激胆囊或者阻塞从胆囊到肠道的管道，则可能会出现症状。这些症状包括：

  • 上腹部区域（通常在右侧）严重疼痛

  • 感觉胃部不适，呕吐

  • 发热

  • 黄疸（皮肤和眼白发黄）

吃了大餐后症状可能会更糟。

这种疼痛通常非常剧烈，严重到必须送患者去急诊科求医。但它也可能会消失，可能会或可能不会复发。

如果疼痛没有消失，你可能会出现更严重的问题，例如：

  • 胆囊炎或需要手术的胆管阻塞

  • 胆囊壁穿孔

  • 腹部的肝脏、胰腺或其他器官出现问题

医生怎么知道我是否患有胆结石？

为找出胆结石，医生会：

  • 在你的腹部区域进行超声检查，以创建胆囊和其他器官的图像

  • 有时候，做 MRI（磁共振成像），这是一项特殊的检查，以创建更详细的器官图像

  • 做血液检查，以查看肝脏功能（肝脏检测

医生如何治疗胆结石？

不引起症状的胆结石通常不需要治疗。

医生可能会做手术切除胆囊，以治疗引起疼痛的胆结石。医生通常会使用腹腔镜进行手术。医生会在你的腹部打一个小孔，然后插入一个较硬的内视镜（腹腔镜）来查看体内状况。他们还会打一个或两个其他的孔用来插入切除胆囊的工具。然后通过小孔切除胆囊。

有时，当你的情况不是紧急情况并且手术会有风险时，医生可能会给你药物，试图分解并慢慢溶解胆结石。这些药物只在某些时侯起作用。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。