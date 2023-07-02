什么是胆囊炎？
胆囊炎是胆囊的炎症。胆囊在肝脏下方，是身体储存胆汁的囊。胆汁是一种消化液，有助于分解食物中的脂肪。
如果患有胆囊炎，可能会有持续超过 6 小时的腹部疼痛、发烧，并且感到胃部不适
医生通常通过做胆囊超声来检查是否有胆囊炎
医生通过手术切除胆囊来治疗胆囊炎
如果突发胆囊炎并持续很短的时间，则胆囊炎为急性
在急性胆囊炎若干次发作后，胆囊炎会变成慢性
在慢性胆囊炎中，胆囊出现瘢痕形成，并且不能发挥正常功能，但仍会引起疼痛
什么导致胆囊炎？
胆囊炎最常见的病因为胆结石。胆结石是胆囊内形成的固态物质。当胆结石阻塞胆囊管时，会出现胆囊炎发作。胆囊管是将胆汁从胆囊运送至肠道的管道。当管道阻塞时，胆汁无法排出胆囊。胆汁会刺激胆囊，使其肿胀并受损。
有时胆结石会排入肠道或回到胆囊，从而解除梗阻。这可以让胆囊排出胆汁，疼痛消失。但是，同一胆结石或其他胆结石可能会阻塞胆囊，导致再次发作。
胆囊炎也可能由胆囊感染或肿瘤引起，但这些并不常见。
无胆石性胆囊炎
胆囊炎的症状有哪些？
胆囊炎可以突然（急性）发生或随着时间的推移反复（慢性）发生。
急性胆囊炎的症状：
右上腹部持续疼痛持续 6 小时以上，按压或深呼吸会使疼痛加重——疼痛可能会蔓延至右肩胛骨和背部
呕吐并感到胃部不适
发热和发冷
发作通常持续约 30 分钟到 2 或 3 天。但发作可能会很严重，持续时间更长。
老年人（55 岁以上）可能有不同的急性胆囊炎症状。它们可能包括：
无饥饿感
感到疲惫或乏力
呕吐
老年人可能没有发烧。
如果你的症状持续超过几个小时或者你有任何以下症状，请咨询医生：
越来越严重的疼痛
高烧
眼睛或皮肤发黄
深色的尿液或浅色的粪便（大便）
慢性胆囊炎的症状：
急性胆囊炎反复发作
疼痛可能不那么严重，可能不会持续与急性胆囊炎一样长的时间
医生如何判断我是否患有胆囊炎？
医生通过下列检查查看你的症状是否由胆囊炎引起：
胆囊超声——一种使用声波创建动态图像的检查
胆管闪烁显像——将一种物质注入静脉并让医生查看是否有东西堵塞了胆囊的检查
血液化验
计算机断层扫描 (CT)，一种特殊的 X 射线检查，可以创建器官的详细图像
医生如何治疗胆囊炎？
医生通常会做手术来切除胆囊。
你会住院。你不能进食或喝水。医生还会给你：
静脉输液
抗生素
止痛药
在以下情况下，医生通常会迅速（在出现症状后 24 至 48 小时内）切除胆囊：
确诊为急性胆囊炎且手术危险性很小
老年人
患有糖尿病
可能会有严重的并发症
有无胆石性胆囊炎
有时医生为你进行静脉输液、输注抗生素和使用止痛药，并等待几周或更长时间才能做手术。但在大多数情况下，尽早做手术对你更好。
医生通常会使用腹腔镜来进行胆囊手术。医生会在你的腹部打一个小孔，然后插入一个较硬的内视镜（腹腔镜）来查看体内状况。他们还会打一个或两个其他的孔用来插入切除胆囊的工具。然后通过小孔切除胆囊。