胆囊炎最常见的病因为胆结石。胆结石是胆囊内形成的固态物质。当胆结石阻塞胆囊管时，会出现胆囊炎发作。胆囊管是将胆汁从胆囊运送至肠道的管道。当管道阻塞时，胆汁无法排出胆囊。胆汁会刺激胆囊，使其肿胀并受损。

有时胆结石会排入肠道或回到胆囊，从而解除梗阻。这可以让胆囊排出胆汁，疼痛消失。但是，同一胆结石或其他胆结石可能会阻塞胆囊，导致再次发作。

胆囊炎也可能由胆囊感染或肿瘤引起，但这些并不常见。