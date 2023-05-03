什么是肺栓塞？
肺栓塞是一团物体（通常是血栓）在血液中移动时被卡住并阻塞肺部血管。
肺栓塞会阻塞肺部血管，导致血液难以流过肺部并获得氧气
小的肺栓塞可能并不危险，但栓塞越大，其造成的危害就越大
最常见的症状是呼吸困难
大的肺栓塞可能会立即导致死亡
医生用血液稀释剂治疗肺栓塞数月
如果您一直有肺栓塞，您的余生可能都需要服用血液稀释剂
什么会导致肺栓塞？
肺栓塞通常由血凝块引起。并非所有血凝块都会造成伤害。例如，需要血凝块来止住伤口出血。然而，在不需要的情况下，血凝块也会在血管内形成，比如深静脉血栓。大多数情况下，这些多余的血凝块形成于腿部深处大静脉中。这些血栓可能会脱落并进入您的肺部或心脏。
某些情况会增加您患肺栓塞的几率，包括：
年龄较大（通常超过 60 岁）
既往有血凝块
癌症
下肢或髋部骨折
妊娠
近 3 个月内有过大手术
吸烟
服用雌激素或类似的药物
一般而言，当您无法大幅度移动腿部时，您的腿部就更容易出现血凝块。如果您的某一条腿骨折，您可能就无法移动。此外，当您接受手术或长期生病时，您可能需要在床上躺一段时间。即使是长途飞行也会有风险，因为这会让您无法充分地活动双腿。
有时其他物质也会导致肺栓塞。这些物质包括：
从骨折块或对骨骼进行手术（骨科手术）期间释放的脂肪
难产时，子宫里胎儿周围的液体（羊水）释放到血液
潜水产生的气泡
在注射违禁药物时混入的异物
肺栓塞有哪些症状？
小的肺栓塞可能不会导致任何症状。如果您确实出现症状，通常包括：
气短
胸痛
头晕或昏厥
如果肺栓塞来自腿部的血凝块，那么腿部可能会肿胀而疼痛。有时您的腿部可能没有任何症状。
医生如何判断我是否有肺栓塞？
肺栓塞对于医生来说很难识别。您的医生会询问您的症状以及您的风险因素。
由于肺栓塞的症状可能与其他类型心脏和肺部疾病的相似，因此医生通常从一般检查开始，例如：
如果您的症状或检查结果表明您可能患有肺栓塞，那么您的医生可能会：
少数情况下，您的医生可能会行肺扫描。肺扫描时，医生会在您的静脉中注入少量放射性液体。然后，医生用检测辐射的摄像机拍摄您胸部的照片。肺扫描可显示血液是否流向肺部的所有部分。
医生如何治疗肺栓塞？
根据栓塞的严重程度，医生使用不同的治疗方法。
您会：
在医院里得到护理
获得血液稀释药物（抗凝剂）以防止形成更多的血块
血液稀释剂可以通过口服、直接静脉注射 (IV)，或通过皮下注射给药。您回家时，需要服用几个月的血液稀释剂。如果您有严重的风险因素或曾经有过几次肺栓塞，您可能需要终生服用血液稀释剂。
如果您的肺部有一大块危险的血块可能会致命，医生可能会：
给予溶栓药静脉注射以溶解血块
少数情况下，使用专用的静脉导管或做手术来清除血块
如果您不能服用血液稀释剂，或者尽管服用血液稀释剂仍然存在血块，医生可能会：
将一个金属丝网过滤器置于腹部的大静脉中，以防止腿部血块进入肺部
下腔静脉滤器：预防肺栓塞的方法之一
为了防止肺栓塞，医生通常使用限制血液凝固的药物。但是，对于某些患者，医生会推荐在下腔静脉内临时或永久植入滤器（正式名称为伞型滤器）。通常在无法使用抗凝血药时（比如患者还在出血时），会推荐该滤器。滤器可在栓子抵达心脏前捕获栓子，但血流可自由通过。被捕获的栓子有时可自溶。
我如何预防肺栓塞？
在下列情况下，您通常需要采取预防措施：
您既往有过肺栓塞或腿部血栓
您将进行某些类型的手术，尤其是对您的髋部和腿部进行骨科手术
您患了癌症或某种疾病，会使您的血凝块过多
您要在医院病床上躺很长一段时间，无法站立
医生会根据您的情况建议不同的措施。他们可能让你：
手术后立即服用血液稀释剂
如果您既往有过肺栓塞或血凝块，请长期服用血液稀释剂
穿长而紧的长筒袜（弹力袜）或充气靴，可以不时地挤压小腿肌肉，以保持血液畅通
手术后尽快下床并四处走动
您可以通过以下方法预防飞行过程中导致的血栓：
做腿部练习
多运动——例如，至少每 2 小时就要站立、伸展和走动