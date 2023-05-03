肺栓塞通常由血凝块引起。并非所有血凝块都会造成伤害。例如，需要血凝块来止住伤口出血。然而，在不需要的情况下，血凝块也会在血管内形成，比如深静脉血栓。大多数情况下，这些多余的血凝块形成于腿部深处大静脉中。这些血栓可能会脱落并进入您的肺部或心脏。

某些情况会增加您患肺栓塞的几率，包括：

年龄较大（通常超过 60 岁）

既往有血凝块

癌症

下肢或髋部骨折

妊娠

近 3 个月内有过大手术

吸烟

服用雌激素或类似的药物

一般而言，当您无法大幅度移动腿部时，您的腿部就更容易出现血凝块。如果您的某一条腿骨折，您可能就无法移动。此外，当您接受手术或长期生病时，您可能需要在床上躺一段时间。即使是长途飞行也会有风险，因为这会让您无法充分地活动双腿。

有时其他物质也会导致肺栓塞。这些物质包括：