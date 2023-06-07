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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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深静脉血栓形成 (DVT)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2023
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什么是深静脉血栓形成？

深静脉血栓形成 (DVT) 是在大静脉内形成血栓。通常，形成血栓的静脉位于腿内深部，但骨盆区或手臂的静脉内也可能形成血栓。

受伤后，血凝块可在促进止血方面发挥积极作用。但若在未出血时形成血栓则是危险的。

  • 血栓可在本不应该形成血凝块的时候而在深静脉中形成

  • 血栓可能没有症状，或可能导致腿部或手臂肿胀和疼痛

  • 血块可能会散开并蔓延到肺部（肺栓塞），这会导致呼吸困难并可能导致死亡

  • 医生会做超声检查以判断您是否存在深静脉血栓形成

  • 医生可能会给您开药，以帮助抑制血栓生长，并防止其进入肺部

  • 如果药物不起作用或者您无法服药，医生可能会在静脉中放置一个小型过滤器，以防止脱落的血栓进入肺部

深静脉内的血栓比靠近皮肤的浅静脉中的血栓更危险。浅静脉内有血栓被称为浅静脉血栓形成

是什么原因导致了深静脉血栓形成？

引起深静脉血栓形成的主要原因包括：

  • 静脉损伤：静脉损伤，例如在一次事故中受伤

  • 血液疾病：患有一种导致凝血增加的疾病

  • 卧床休息：卧床休息（例如手术或中风后）导致静脉血流太慢

  • 石膏或夹板固定：石膏或夹板使您的腿不能动

  • 腿部手术：接受了腿部手术，如髋关节或膝关节置换

如果您出现以下情况，则更有可能形成血栓：

  • 癌症患者

  • 有家族遗传性凝血障碍

  • 服用某些药物，如避孕药

  • 吸烟者

  • 最近生了孩子或做了手术

  • 脱水（体内水分或其他液体太少），尤其是老年人

  • 长时间坐着，比如乘坐飞机时

深静脉血栓形成的症状有哪些？

半数深静脉血栓形成患者没有症状。

如果血栓位于腿部深静脉内（最常见的发病部位），那么小腿肚或腿部可能：

  • 肿胀

  • 疼痛

  • 发红

  • 触痛

  • 发热

血栓可能脱落并进入肺部。这种危及生命的状况被称为肺栓塞。如果发生这种状况，您可能会：

  • 气短

  • 胸痛

  • 感觉虚弱和头晕（由低血压引起）

深静脉血栓形成的并发症有哪些？

深静脉血栓形成的并发症主要有两种：

肺栓塞可能引起：

  • 气短

  • 胸痛

  • 虚弱和头晕

  • 死亡

慢性静脉功能不全使血液不能顺畅通过受损静脉。它可能引起患腿或患臂出现永久性肿胀和不适。

医生如何判断我是否存在深静脉血栓形成？

医生会做一些检查寻找血栓，例如：

  • 超声检查

  • 血液检查，以检测血栓释放的一种物质

医生如何治疗深静脉血栓形成？

治疗方法通常包括：

  • 使用血液稀释剂，预防形成更多血栓

如果血液稀释剂不起作用或因某种原因无法服用，医生在罕见情况下可能会：

  • 在通向心脏的主要静脉内置入一个阻挡血栓式过滤器，这可帮助预防肺栓塞

罕见情况下，如果体内有一个非常大的血栓，医生可能会在静脉内使用溶栓药。但是，医生通常不会这样做，因为溶栓药可引起危及生命的出血。

进行体力活动并不会增加肺栓塞的风险，也不会使血栓更容易脱落。

我如何预防深静脉血栓形成？

如果采取以下措施，您可以降低发生深静脉血栓形成的概率：

  • 坐着时抬高双脚，每半小时屈伸脚踝 10 次，每两小时走动一会儿或做一次伸展运动，这可促进血液流动并减轻腿部肿胀

  • 服用医生给您开的任何血液稀释剂

  • 如果您的发病风险较高，请在白天穿上特殊的紧身袜（弹力袜），或使用充气绑腿并将其连接至可不时挤压腿部的机器（间歇充气加压装置）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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