什么是深静脉血栓形成？
深静脉血栓形成 (DVT) 是在大静脉内形成血栓。通常，形成血栓的静脉位于腿内深部，但骨盆区或手臂的静脉内也可能形成血栓。
受伤后，血凝块可在促进止血方面发挥积极作用。但若在未出血时形成血栓则是危险的。
血栓可在本不应该形成血凝块的时候而在深静脉中形成
血栓可能没有症状，或可能导致腿部或手臂肿胀和疼痛
血块可能会散开并蔓延到肺部（肺栓塞），这会导致呼吸困难并可能导致死亡
医生会做超声检查以判断您是否存在深静脉血栓形成
医生可能会给您开药，以帮助抑制血栓生长，并防止其进入肺部
如果药物不起作用或者您无法服药，医生可能会在静脉中放置一个小型过滤器，以防止脱落的血栓进入肺部
深静脉内的血栓比靠近皮肤的浅静脉中的血栓更危险。浅静脉内有血栓被称为浅静脉血栓形成。
是什么原因导致了深静脉血栓形成？
引起深静脉血栓形成的主要原因包括：
静脉损伤：静脉损伤，例如在一次事故中受伤
血液疾病：患有一种导致凝血增加的疾病
卧床休息：卧床休息（例如手术或中风后）导致静脉血流太慢
石膏或夹板固定：石膏或夹板使您的腿不能动
腿部手术：接受了腿部手术，如髋关节或膝关节置换
如果您出现以下情况，则更有可能形成血栓：
癌症患者
有家族遗传性凝血障碍
服用某些药物，如避孕药
吸烟者
最近生了孩子或做了手术
脱水（体内水分或其他液体太少），尤其是老年人
长时间坐着，比如乘坐飞机时
深静脉血栓形成的症状有哪些？
半数深静脉血栓形成患者没有症状。
如果血栓位于腿部深静脉内（最常见的发病部位），那么小腿肚或腿部可能：
肿胀
疼痛
发红
触痛
发热
血栓可能脱落并进入肺部。这种危及生命的状况被称为肺栓塞。如果发生这种状况，您可能会：
气短
胸痛
感觉虚弱和头晕（由低血压引起）
深静脉血栓形成的并发症有哪些？
医生如何判断我是否存在深静脉血栓形成？
医生会做一些检查寻找血栓，例如：
超声检查
血液检查，以检测血栓释放的一种物质
医生如何治疗深静脉血栓形成？
治疗方法通常包括：
使用血液稀释剂，预防形成更多血栓
如果血液稀释剂不起作用或因某种原因无法服用，医生在罕见情况下可能会：
在通向心脏的主要静脉内置入一个阻挡血栓式过滤器，这可帮助预防肺栓塞
罕见情况下，如果体内有一个非常大的血栓，医生可能会在静脉内使用溶栓药。但是，医生通常不会这样做，因为溶栓药可引起危及生命的出血。
进行体力活动并不会增加肺栓塞的风险，也不会使血栓更容易脱落。
我如何预防深静脉血栓形成？
如果采取以下措施，您可以降低发生深静脉血栓形成的概率：
坐着时抬高双脚，每半小时屈伸脚踝 10 次，每两小时走动一会儿或做一次伸展运动，这可促进血液流动并减轻腿部肿胀
服用医生给您开的任何血液稀释剂
如果您的发病风险较高，请在白天穿上特殊的紧身袜（弹力袜），或使用充气绑腿并将其连接至可不时挤压腿部的机器（间歇充气加压装置）。