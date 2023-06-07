深静脉血栓形成 (DVT) 是在大静脉内形成血栓。通常，形成血栓的静脉位于腿内深部，但骨盆区或手臂的静脉内也可能形成血栓。

受伤后，血凝块可在促进止血方面发挥积极作用。但若在未出血时形成血栓则是危险的。

血栓可在本不应该形成血凝块的时候而在深静脉中形成

血栓可能没有症状，或可能导致腿部或手臂肿胀和疼痛

血块可能会散开并蔓延到肺部（肺栓塞），这会导致呼吸困难并可能导致死亡

医生会做超声检查以判断您是否存在深静脉血栓形成

医生可能会给您开药，以帮助抑制血栓生长，并防止其进入肺部

如果药物不起作用或者您无法服药，医生可能会在静脉中放置一个小型过滤器，以防止脱落的血栓进入肺部

深静脉内的血栓比靠近皮肤的浅静脉中的血栓更危险。浅静脉内有血栓被称为浅静脉血栓形成。