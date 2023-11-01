放射性核素与所标记物质的化合物称为放射活性示踪剂。特殊扫描仪或摄像机（如γ摄像机）可探测到其活动踪迹，借助于影像，医生能够看到示踪子浓集和发出射线的部位。摄像机生成示踪子聚集的平面影像。有时，计算机分析射线，从而生成似机体断面的系列2维图像。

通常，示踪子注射如静脉，但是对于一些检查而言，示踪子经吞咽、吸入，或者注射入皮肤（皮下）或关节。在示踪子充分进入靶组织（几乎立即或花费几个小时）后，进行摄像。