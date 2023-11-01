放射性核素扫描是一种医学影像学检查，在给予放射性物质后通过检测辐射来产生图像。
在放射性核素扫描过程中，通常通过注射方式给予少量放射性核素以与另一种物质结合（统称为放射性示踪剂）。放射性核素产生少量辐射，在扫描期间测量辐射，以创建图像。与其他类型的医学影像学检查不同，放射性核素扫描有时可以提供有关组织功能如何的信息，以及组织的外观。
（另请参见影像学检查概述。）
放射性核素扫描程序
用放射性核素标记
扫描需要使用一种放射性核素来标记体内特定部位积聚的某种物质。应用不同物质取决于待评估身体部位。
因为身体利用（代谢）某物质，该物质就会蓄积，其情况如下：
碘用于生成甲状腺素，所以积聚于甲状腺。
当骨骼修补或重建时，二磷酸盐积聚。
或一种物质可以异常积聚在特殊区域如下：
当肠道快速出血时，红细胞积聚在肠道。
白细胞积聚于炎症或感染区。
追踪放射性核素
放射性核素与所标记物质的化合物称为放射活性示踪剂。特殊扫描仪或摄像机（如γ摄像机）可探测到其活动踪迹，借助于影像，医生能够看到示踪子浓集和发出射线的部位。摄像机生成示踪子聚集的平面影像。有时，计算机分析射线，从而生成似机体断面的系列2维图像。
通常，示踪子注射如静脉，但是对于一些检查而言，示踪子经吞咽、吸入，或者注射入皮肤（皮下）或关节。在示踪子充分进入靶组织（几乎立即或花费几个小时）后，进行摄像。
程序前、程序中、程序后
进行某些检查之前（如胆囊扫描），要求受检者禁食水几个小时。通常不需脱去衣物。
扫描期间，受检者必须静躺，通常花费15分钟。然而，有时，一次扫描需要间隔一段时间重复进行，这常常在几个小时后。
检查完毕后，推荐饮额外液体帮助机体排除放射性核素。可很快恢复日常活动。
体内的放射性核素有时会引发安检放射性探测器报警。警察或交通运输中心周围和其他高安保地区会使用探测器。放射性核素能引起探测器报警的情况会持续多久因放射性核素而异，但通常是几天以内。为了防止安全方面的问题，医生通常会给患者开具证明，以示他们接受过放射性核素扫描。
放射性核素扫描的应用
放射性核素扫描可以用于评估身体多处：甲状腺，肝脏和胆囊，肺，泌尿道，骨骼，大脑，和一些血管。
由于机体代谢所用的许多物质（比如碘）都会标记放射性核素，所以，放射性核素扫描能提供组织运作方式及组织外观信息。
各种放射性核素用于拍摄身体不同部位或不同疾病类型的影像，如下所述：
回心血流：铊用于显示通过动脉的血液流动，这些动脉将血液输送到心脏。所以它能帮助医生评价冠状动脉疾病。为检测负荷状态下心脏如何工作，负荷试验中，医生有时用铊来检测跑步机上步行或跑步的患者。这个测试也可提示心脏泵血的情况。心脏病发作后进行负荷试验有助于医生评价预后。
骨： 因为锝聚集于骨骼，常用于骨骼成像。用来检查癌症骨转移和骨感染。
炎症： 锝或其他放射性核素用于标记白细胞，聚集于炎症或感染部位。该试验帮助医生鉴别炎症和感染。
出血： 锝用于标记红细胞。这益于医生定位肠道出血部位。
胆囊和胆管： 标记亚氨基二乙酸。肝脏处理此放射性核素时，会分泌胆汁。所以，亚氨基二乙酸会聚在胆汁积聚的地方。这种检查，用于检查胆管阻塞、胆漏和胆囊疾病。
放射性核素扫描的分类
单光子发射计算机断层成像（SPECT）
SPECT 类似于计算机断层成像，但使用放射性核素 γ 射线，而非 X 线。
使用SPECT检查时，患者卧于机动化检查台。转动γ摄像机从多角度照相（断层照片），一副机体切面，计算机构建成二维或三维图像。这帮助医生更精确地定位结构和异常。
依赖评价部位，检查前要求人们限制食水。该试验通常花费30～90分钟。
放射性核素扫描的缺点
放射性核素扫描的射线暴露量取决于所用的核素以及用量。例如，在进行肺扫描时，该剂量与约 100 次单视图胸部 X 线检查所用剂量相似。其他扫描涉及或多或少的辐射。
放射性核素扫描需要数小时之久，因为注射放射性核素后，要待其到达靶组织才能进行扫描。
放射性核素扫描影像不如 X 线、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI) 和其他许多影像学检查精确。
由于辐射会影响胎儿，因此已怀孕或可能已怀孕的女性应告知医生。