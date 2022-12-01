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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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焦虑障碍概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2022
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什么是焦虑障碍？

焦虑是指非常担心或紧张。焦虑经常是正常的。例如，许多人在出现金钱问题、工作困难或家庭困难时都会焦虑。

但是，以下情况可能是焦虑障碍

  • 即使在没有问题或者问题不太糟糕的情况下，也会大部分时间感到焦虑

  • 焦虑严重影响您的生活

少许焦虑可以帮助您变得专注，但大量焦虑会导致很难顺利做事。

  • 除了焦虑，您可能会感到呼吸急促、头晕和出汗，并且心跳加快

  • 某些医学问题可导致焦虑（例如，心脏病、肺部问题或甲状腺功能亢进）

  • 许多药物和毒品可引起或加重焦虑（例如，安非他命、咖啡因、可卡因和皮质类固醇）

  • 焦虑的患者比其他人更易患抑郁症

  • 医生用药物和疗法治疗焦虑障碍

是什么导致了焦虑障碍？

医生不清楚具体是什么导致了焦虑，但下列情况使之更可能发生：

  • 焦虑家族史（有家族性）

  • 应激性生活事件，例如自然灾害或关系破裂

  • 某些健康问题，如哮喘

  • 使用某些物质，如酒精

焦虑障碍的症状有哪些？

症状包括：

  • 担心、恐惧或恐慌

  • 呼吸困难、头晕和心率加快

医生如何判断我是否患有焦虑障碍？

医生将进行检查并询问症状。医生会考虑征兆和症状与焦虑相似的其他疾病。如果没有找到其他原因，且焦虑满足以下情况，医生会诊断为焦虑障碍：

  • 令人痛苦

  • 干扰您进行日常任务和活动的能力

  • 持续很长时间或者反复出现

医生如何治疗焦虑障碍？

如果您的焦虑因医疗问题或物质使用而导致或恶化，医生将对此进行治疗。

医生用以下方法治疗焦虑障碍：

  • 治疗

  • 选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRI) 等药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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