什么是焦虑障碍？
焦虑是指非常担心或紧张。焦虑经常是正常的。例如，许多人在出现金钱问题、工作困难或家庭困难时都会焦虑。
但是，以下情况可能是焦虑障碍：
即使在没有问题或者问题不太糟糕的情况下，也会大部分时间感到焦虑
焦虑严重影响您的生活
少许焦虑可以帮助您变得专注，但大量焦虑会导致很难顺利做事。
除了焦虑，您可能会感到呼吸急促、头晕和出汗，并且心跳加快
某些医学问题可导致焦虑（例如，心脏病、肺部问题或甲状腺功能亢进）
许多药物和毒品可引起或加重焦虑（例如，安非他命、咖啡因、可卡因和皮质类固醇）
焦虑的患者比其他人更易患抑郁症
医生用药物和疗法治疗焦虑障碍
是什么导致了焦虑障碍？
焦虑障碍的症状有哪些？
症状包括：
担心、恐惧或恐慌
呼吸困难、头晕和心率加快
医生如何判断我是否患有焦虑障碍？
医生将进行检查并询问症状。医生会考虑征兆和症状与焦虑相似的其他疾病。如果没有找到其他原因，且焦虑满足以下情况，医生会诊断为焦虑障碍：
令人痛苦
干扰您进行日常任务和活动的能力
持续很长时间或者反复出现
医生如何治疗焦虑障碍？
如果您的焦虑因医疗问题或物质使用而导致或恶化，医生将对此进行治疗。
医生用以下方法治疗焦虑障碍：
治疗
选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRI) 等药物