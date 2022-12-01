焦虑是指非常担心或紧张。焦虑经常是正常的。例如，许多人在出现金钱问题、工作困难或家庭困难时都会焦虑。

但是，以下情况可能是焦虑障碍：

即使在没有问题或者问题不太糟糕的情况下，也会大部分时间感到焦虑

焦虑严重影响您的生活

少许焦虑可以帮助您变得专注，但大量焦虑会导致很难顺利做事。