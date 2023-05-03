什么是哮喘？
哮喘是肺部呼吸道（气道）变窄的一种情况。当气道变窄时，难以呼吸。呼吸经常发出吱吱刺耳的声音，称为喘息音。
哮喘发作反反复复
运动、家中的过敏原或吸入空气中的粉尘都可能引发哮喘发作
哮喘发作时，您会出现喘息和呼吸短促
哮喘发作有轻有重，甚至危及生命
在哮喘发作期间，您可以服用药物来迅速打开您的气道
为了预防哮喘发作，远离引发哮喘的事物
某些患者服药来帮助预防哮喘发作
肺和气道内部结构图
什么会导致哮喘？
在哮喘发作期间，有几种情况会让您的呼吸道变窄。您呼吸道的内壁膨胀起来。您的气道充满粘稠的液体（黏液）。呼吸道周围的肌肉收紧，这会导致气道关闭。
哮喘通常在家族中遗传，从幼年开始发病，但它会在任何时候开始发病。
对于患有哮喘的人来说，很多东西都能引发发作。如果您没有哮喘，这些触发因素不会导致您哮喘。
常见的哮喘触发因素包括：
其他的只是某些人群的触发因素：
冷空气
酸返流（GERD [胃食管反流病]），该疾病会让胃酸进入您的气道
阿司匹林——通常发生在患有严重哮喘的人中
亚硫酸盐（一些葡萄酒和食物中使用的防腐剂）
哮喘有哪些症状？
通常您会感觉良好，直到发作开始。发作可轻可重。
哮喘症状可持续数分钟、数小时或数天。即使是重度哮喘发作，大部分患者只要接受正确治疗都会恢复。但哮喘发作可能会致命。
常见的哮喘症状：
胸部紧绷感
哮鸣
气短
有时咳嗽是您的唯一症状。
严重哮喘发作的症状包括：
呼吸困难
感觉您无法将空气吸入或排出肺部
意识模糊
没有足够的空气中支撑走路或说话
嘴唇或手指发青（因血液中的氧气不足）
如果您有任何重度哮喘发作的症状，请立即呼叫紧急医疗帮助（在美国拨打 911）或前往医院急诊室。
严重的发作会危及生命。您需要快速、专业的治疗。如果您发生严重哮喘发作，请佩戴医疗报警腕带或项链。随时携带手机致电 911 寻求紧急帮助。
医生如何判断我是否患有哮喘？
医生如何治疗哮喘？
自行治疗轻度哮喘发作：
用药物吸入器（称为支气管扩张剂）打开您的气道：1 至 3 次抽吸——如果 1 次没有帮助，等待约 20 分钟，再次使用吸入器
呼吸新鲜空气
坐下休息，直到您可以更轻松地呼吸
对于严重哮喘发作，拨打 911 寻求紧急医疗救助，或立即前往医院。医生会用药物快速打开您的气道，也可能：
使用雾化器（一种专用装置）为您提供支气管扩张药物
给予您静脉注射皮质类固醇
如血氧水平低则予吸氧
让您住院，直到您呼吸情况好转
医生通常将沙丁胺醇用于支气管扩张剂，但有时他们将其与异丙托溴铵联合使用作为另一种支气管扩张剂。如果使用雾化器呼吸过于麻烦，医生可能会给您注射一针肾上腺素，这是一种速效支气管扩张剂。
如果哮喘发作非常严重，医生可能需要：
将一根导管通过您的口腔插入气管（称为插管），然后上呼吸机
医生使用许多不同的药物来治疗哮喘。他们可能会给予您使用以下装置的药物：
定量吸入器
雾化器
正确使用吸入器或雾化器非常重要，否则药物不会到达您的气道。您的医生或医护人员会教您使用这些装置的正确方法。
定量吸入器
定量吸入器是吸入哮喘药物的最常用方式。他们将一剂药物变成可以吸入的细小喷雾。
最好使用储雾罐或储雾器将适量的药物送入肺部。吸入器足够小，可以放在钱包或背包里。
如何使用带储雾罐的定量吸入器
雾化器
雾化器是电动或电池驱动的装置，可将液体药物变成您可吸入的细小喷雾。
您如何预防哮喘？
为了帮助预防哮喘发作：
尽可能避免接触触发因素，特别是香烟烟雾
使用医生开具的预防药物
如果运动会引发哮喘，请在您运动之前使用您的支气管扩张剂吸入器
有时，您可以通过移走地毯、枕头、窗帘和其他可能容尘的织物将触发因素带到屋外。保持您的房屋非常干净，并使用除湿器。如果您对您的宠物过敏，您可能需要为它找到一个新家。