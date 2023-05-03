在哮喘发作期间，有几种情况会让您的呼吸道变窄。您呼吸道的内壁膨胀起来。您的气道充满粘稠的液体（黏液）。呼吸道周围的肌肉收紧，这会导致气道关闭。

哮喘通常在家族中遗传，从幼年开始发病，但它会在任何时候开始发病。

对于患有哮喘的人来说，很多东西都能引发发作。如果您没有哮喘，这些触发因素不会导致您哮喘。

常见的哮喘触发因素包括：

您过敏的东西（过敏原），如花粉、灰尘和动物毛发

累及您气道的感染，如感冒

锻炼

空气中的刺激物，如香烟烟雾和浓烟

其他的只是某些人群的触发因素：