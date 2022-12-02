酒精大多产生快速效应，这是因为与体内加工（新陈代谢）和处理相比，它吸收的更快。结果，血液中酒精水平迅速升高。饮酒几分钟内即可引起相应的效应。

酒精产生的效应因人而异。比如，与基本不饮酒或仅在社交场合中饮酒者相比，规律饮酒者（每天两杯以上者）更不容易受特定酒量的影响，这种现象叫做耐受。对酒精产生耐受性的人也可能耐受其他会使脑部功能减慢的药物，例如巴比妥类药物和苯二氮卓类药物。

其作用因血液中酒精的水平而异，在美国通常以毫克/分升（1/10升血液），缩写mg/dL表示，在世界其他地区以毫摩尔/升表示，缩写mmol/L。 产生特定症状所需的实际血液水平随耐受性而有很大差异，但在通常未产生耐受性的使用者中，以下症状为典型症状：

20至50 mg/dL（4.3至10.9 mmol/L）：安静，淡淡的睡意，有些人表现为骑摩托车不平稳，有些人表现为驾驶能力下降

50至100 mg/dL（10.9至21.7 mmol/L）：判断力障碍，协调性进一步下降

100至150 mg/dL（21.7至32.6 mmol/L）：步态不稳，语言含糊，行为不能自制，记忆缺失

150至300 mg/dL（32.6至65.1 mmol/L）：谵妄和昏睡（有可能）

300至400 mg/dL（65.1至86.8 mmol/L）：常常无意识

≥ 400 mg/dL （≥ 86.8 mmol/L）：可能致命

呕吐常见于中度至重度酒精中毒。由于人们可能很困，呕出的物质可能进入肺部（被吸入），有时会导致肺炎和死亡。

在美国，所有州将血酒精含量 （BAC） 等于或高于 80 mg/dL （17.4 mmol/L； 0.08%） 的驾驶定义为犯罪，但具体的州法律和处罚各不相同。