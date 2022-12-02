酒精（乙醇）是一种镇定剂（它能减缓脑和神经系统功能）。快速或定期大量摄入可导致健康问题，包括器官损伤、昏迷和死亡。
遗传学和个人特征可能与酒精相关疾病的发病相关。
过多饮酒可能会使人困倦或有攻击性，削弱协调能力和心理功能，并干扰工作、家庭关系和其他活动。
长时间过量饮酒可使人们对酒精产生依赖，并可损害肝脏、脑部及心脏。
医生可以使用问卷或确定血液中酒精含量，以帮助识别患有酒精相关疾病的人。
酒精过量的即刻治疗可能包括呼吸、补液、硫胺素，有时还包括其他维生素（纠正与长期喝酒相关的缺乏症），以及苯二氮卓类药物（戒断）。
脱瘾治疗和康复计划可以帮助患有重度酒精相关疾病的人。
（也可见药物使用与滥用 。）
在美国，大约有一半成人饮酒，20%的人曾饮酒，而30%到35%是终身戒酒者。大量饮酒（每天饮酒次数超过2～6次）一定时间后，多个器官可受到损害，尤其是肝脏、心脏及脑部。然而，适量饮酒可降低心血管疾病的死亡风险。尽管如此，也不建议出于这个目的去饮酒，尤其是当其他预防措施更安全、效果更好时。
酒精相关疾病
大多数人不会饮用大量酒精或经常饮酒以致危害健康或干涉他们的日常生活。但是，美国有14%的成人有饮酒问题（酒精使用障碍，也称为酗酒）。男性患酒精使用疾患的可能性是女性的2至4倍。如人们继续使用某种物质，即发生酒精和其他物质使用障碍，即使他们有因使用这些物质而引起的问题。
饮酒会导致许多破坏性行为和影响：
酒后驾车
跌倒、打架或机动车事故造成的人身伤害
暴力，包括家庭暴力
饮酒者可破坏家庭及社会关系。如果一方配偶酗酒，离婚率会高出50％。过度旷工会失去工作。
酒精相关疾病的分类
疾病
描述
高危饮酒
以饮酒量及次数进行定义：
狂饮
酒精使用障碍
*一杯等于12盎司啤酒，5盎司白酒或1½盎司烈酒（如威士忌）。
你知道吗……
特殊人群
幼龄孩子（通常是偶然）饮酒，极低血糖和昏迷的风险很高。
女性可能比男性对酒精影响更为敏感，即使按体重计算也是如此。
老年人可能比年轻人对酒精的影响更为敏感。
妊娠期间饮酒的女性生下胎儿酒精综合征的婴儿的风险增加。
尽管对酒精影响的敏感性可能随年龄而变化，但各年龄段的人都容易受到酒精使用疾患的影响。青少年中越来越多地使用毒品和物质以及滥用与特别严重的后果有关。那些年轻时（尤其是未成年人）开始饮酒的人更有可能像成人一样产生酒精依赖。
酒精使用障碍的病因
酒精使用疾患在一定程度上涉及遗传。酒精使用疾患患者的血亲比普通人更容易患有酒精使用疾患，酒精使用疾患患者的亲生孩子比被收养儿童更容易出现酒精使用疾患。
一些研究表明，与非酗酒的人相比，有酒精使用疾患风险的人不容易醉酒。也就是说，他们的脑部对酒精的作用较不敏感。酒精使用疾患患者的血亲会有这种特质。
某些因素和性格特征可能使人们容易出现酒精使用障碍。酒精使用障碍患者往往感到孤立、孤独、害羞、抑郁或充满敌意。他们可能会有自毁行为。这些特征究竟是酒精使用疾患的原因还是结果尚不确定。
酒精使用障碍的症状
酒精引起三个基本问题：
人们在某时刻由于过度饮酒迅速产生的问题（中毒或过量）
人们由于经常过量摄入酒精而产生的长期问题
长期大量使用者突然停止（戒断）时发生
即刻效应
酒精大多产生快速效应，这是因为与体内加工（新陈代谢）和处理相比，它吸收的更快。结果，血液中酒精水平迅速升高。饮酒几分钟内即可引起相应的效应。
酒精产生的效应因人而异。比如，与基本不饮酒或仅在社交场合中饮酒者相比，规律饮酒者（每天两杯以上者）更不容易受特定酒量的影响，这种现象叫做耐受。对酒精产生耐受性的人也可能耐受其他会使脑部功能减慢的药物，例如巴比妥类药物和苯二氮卓类药物。
其作用因血液中酒精的水平而异，在美国通常以毫克/分升（1/10升血液），缩写mg/dL表示，在世界其他地区以毫摩尔/升表示，缩写mmol/L。 产生特定症状所需的实际血液水平随耐受性而有很大差异，但在通常未产生耐受性的使用者中，以下症状为典型症状：
20至50 mg/dL（4.3至10.9 mmol/L）：安静，淡淡的睡意，有些人表现为骑摩托车不平稳，有些人表现为驾驶能力下降
50至100 mg/dL（10.9至21.7 mmol/L）：判断力障碍，协调性进一步下降
100至150 mg/dL（21.7至32.6 mmol/L）：步态不稳，语言含糊，行为不能自制，记忆缺失
150至300 mg/dL（32.6至65.1 mmol/L）：谵妄和昏睡（有可能）
300至400 mg/dL（65.1至86.8 mmol/L）：常常无意识
≥ 400 mg/dL （≥ 86.8 mmol/L）：可能致命
呕吐常见于中度至重度酒精中毒。由于人们可能很困，呕出的物质可能进入肺部（被吸入），有时会导致肺炎和死亡。
在美国，所有州将血酒精含量 （BAC） 等于或高于 80 mg/dL （17.4 mmol/L； 0.08%） 的驾驶定义为犯罪，但具体的州法律和处罚各不相同。
过量
长期效应
长期过量使用酒精会损害身体的许多器官，尤其是肝脏（酒精性肝病）。由于人们不适当饮食，他们也会出现严重的维生素及其他营养物质的缺乏。
酒精性肝病包括肝脏炎症（肝炎）、脂肪肝和肝脏瘢痕（肝硬化）。被酒精损坏的肝脏不太可能清除体内有毒废物，而这些废物可能导致脑功能障碍（肝性脑病）。得肝性脑病的人表现为木讷、困倦、昏睡、神智错乱，甚至昏迷。肝性脑病是威胁生命的并急需处理的疾病。
通常，肝功能衰竭患者也会出现肝性扑翼（扑翼样震颤）。手臂伸展时，双手突然落下，然后恢复到原先的位置。扑翼样震颤类似于震颤但并不是震颤。
肝硬化会导致肝脏周围血管压力增加（门静脉高压）。这些血管中积聚的压力会导致胃和食管血管肿胀（静脉曲张）。这些肿胀的血管会破裂并严重出血，导致人们呕血。这种出血比较特殊，这是因为此时肝脏不能产生足够的凝血物质促进凝血块的形成。
过量饮酒可引起胰腺炎症（胰腺炎）。患者会出现严重腹痛及呕吐。
过量饮酒也会导致神经和脑部部分受损。当手臂和腿部的神经（外周神经）受到影响时，患者可能出现感觉丧失或手脚有针刺感。患者可出现慢性震颤。脑部掌管协调性运动的部分（小脑）受到损害时，四肢将不能很好的控制运动，并会影响平衡。长期大量饮酒会导致不可逆转的脑损伤和精神病。它还会损害脑神经的内部结构（髓鞘），导致一种叫做原发性胼胝体变性的罕见疾病。该病患者会变得有躁动、神智错乱、失智。有些病人或进展为震颤或昏迷，随后死亡。
长期大量摄入酒精可能会导致硫胺素（一类维生素B）重度缺乏。这种缺乏会导致韦尼克脑病（一种以神智错乱、走路时无法协调或无法协调眼球运动为特征的疾病），如果不及时治疗，可能会导致科尔萨科夫综合征、昏迷甚至死亡。
饮酒可能会使现有的抑郁症恶化，而且与无酒精使用障碍的人相比，酒精使用障碍者更容易变得抑郁。由于与酒精相关疾病，特别是狂饮，通常会在非饮酒时期引起强烈自责感，因此，即使不饮酒，酒精使用疾患者也容易自杀。
孕妇饮酒可能会导致胎儿发育期的重度问题，包括低出生体重、身长短、小头、心脏损伤、肌肉损伤以及智力低下或智力残障。这些效应称为胎儿酒精综合征。因此，建议孕妇避免饮酒。
长期饮酒的后果
问题类别
后果
营养方面
贫血（疲劳，虚弱，头晕目眩）
出生缺陷
神经系统损害、痴呆、行走困难和控制眼球运动困难
贫血
糙皮病（皮肤损害、腹泻、抑郁）
胃肠方面的
食管
炎症（食管炎）
胃
炎症（胃炎）
溃疡
肝脏
出血倾向（凝血障碍）
炎症（肝炎）
重度瘢痕（肝硬化）
胰腺
炎症（胰腺炎）
血糖低（低血糖）
心血管方面
心
心脏节律紊乱（心律不齐）
血管
神经系统方面
脑
意识模糊
短期记忆力降低（对最近的事情回想困难）
精神紊乱（与现实生活脱轨）
协调性下降
神经
控制运动（行走能力降低）和感觉的手臂和腿部神经退化。
泌尿生殖系统
生殖器官
男性中，乳房增大、皮肤光滑和睾丸萎缩
戒断症状
如果长期持续饮酒者突然戒酒，很可能出现戒断症状。比如，戒断症状可能发生在住院期间（如择期手术），因为这段时间他们不能饮酒。
戒断症状有轻重之分。严重的不能治疗的戒断症状是致命的。
轻度至中度戒断通常在停止饮酒后6小时内开始。轻微的戒断症状包括震颤、头痛、虚弱、出汗、恶心。有些人会癫痫发作（称为酒精性癫痫或朗姆酒发作）。
重度饮酒者戒酒可产生酒精中毒性幻觉症。他们听到的声音是控告或恐吓的，引起惊吓与恐怖。酒精中毒性幻觉症会持续数日，可服用抗精神病药（如氯丙嗪或硫利达嗪）加以控制。
震颤性谵妄（DT）是最严重的一种戒断症状。一般情况下，震颤性谵妄不会立刻出现。而是会出现在停止饮酒后48～72小时。开始，患者会感到焦虑。然后，他们会越来越神智错乱，睡眠差，做噩梦，过度出汗，并且变得非常抑郁。脉率会加快，血压会上升。体温一般会上升。发作慢慢上升至转瞬即逝的幻觉，唤起恐惧与不安的错觉，以及伴随恐怖性幻视的定向障碍。在昏暗灯光下看到的物体可能尤其令人恐惧，患者变得极度神智错乱。他们平衡失调，有时会认为屋顶在移动，墙壁在下沉，或者认为屋子在飘动。随着谵妄状态的进展手会不停地抖动，有时会扩展到头或身体。多数人会变得不协调。震颤性谵妄可能是致命的，尤其是在未接受治疗的情况下。
酒精使用障碍的筛查
有的人不能不知道自己的饮酒量可能存在问题。另外一些人知道这种情况但不愿承认自己存在相关问题。因此，健康保健工作者不要等待人们寻求帮助。他们可能会怀疑行为无法解释或行为具有自我毁灭性的人出现酒精使用疾患。当医学问题（例如高血压或胃部炎症（胃炎））在常规治疗后无效时，他们也可能怀疑酒精使用疾患。
许多健康保健医师通过询问人们的饮酒史来了解他们有关饮酒方面的问题。包括以下问题：
你认为平均每周多少天在饮酒？
在一般有饮酒的一天里，你会饮多少杯？
在过去的一个月中，你在特定场合中最多能饮多少杯？
如果医生怀疑酒精使用疾患，他们可能会问有关饮酒后果的更具体的问题，例如：
你有没有觉得你应该少饮酒？
批评你饮酒会惹恼你吗？
曾经为饮酒感到过内疚吗？
有没有晓晨之饮（早上第一件事是饮一杯酒）来稳定紧张的情绪或消除宿醉的经历？
对这些问题的两个或更多个答案为“是”表明可能是酒精使用疾患。
酒精使用障碍的诊断
酒精中毒的自我报告
血液化验
筛查问卷
急性酒精中毒一般情况下是明显的，可以在人们或其朋友将情况告诉医生及一些体格检查之后做出诊断。如果不清楚一个人行为异常的原因，医生可能会进行一些测试以排除症状的其他可能原因，比如低血糖或头部损伤。
检查可包括测量血液中酒精含量及血糖水平、尿液检查特定的毒性物质，并行计算机断层扫描（CT）检查脑部。医生不能认为仅仅因为呼吸中有酒精就断定不会出错。
出于法律原因（比如，人们发生交通事故后工作表现不正常），可以测量血液中酒精含量或估测呼气样本的酒精含量。
对于长期饮酒的人，可以进行血液检查以检查肝功能是否异常以及其他器官损害的证据。如果症状比较明显，像CT类的成像检查可以排除脑部损伤或感染。
酒精使用障碍的治疗
以下情况需要治疗：
血液中酒精水平过高而表现出症状的人群。
来者具有不可忍受的戒断症状。然而，有酒精戒断症状的人通常会通过饮酒来治疗自己。
来者不想继续饮酒。
紧急治疗
当大量饮酒或戒酒导致中度至重度症状时，需要紧急治疗。
没有针对急性中毒的特异性解毒剂：
观察和监测，直到患者清醒
咖啡或其他的家庭疗法不会抵消酒精效果。
如果人们处于昏迷状态或呼吸受抑制，则可能需要在呼吸道中插入一根导管，以防止其因呕吐物和分泌物而窒息，并帮助其呼吸。
可疑长期饮酒者应服用硫胺素以预防韦尼克脑病。医生们还常常在液体中加入镁离子（协助机体处理硫胺素）及复合维生素（防治维生素缺乏症）。
对于酒精戒断症状，医生通常会开几天苯二氮卓类处方（一种轻度镇静剂）。它可平息患者的攻击性，并可阻止一些戒断症状、惊厥及震颤性谵妄的发生。因为人们可对苯二氮䓬类药物产生依赖性，所以这些药物只能短期应用。有时给酒精性幻觉症患者服用抗精神病药。
震颤性谵妄可能危及生命，并需要积极治疗以控制高烧和剧烈躁动。如果可能的话，需予以加强看护。通常的治疗措施包括以下几点：
有了这些治疗，震颤性谵妄常出现于饮酒症状开始出现的12～24小时，但严重的危险事件可能持续5～7天。治疗后，大多数人不记得严重戒断期间发生的事情。
在任何紧急医学问题好转后，进一步的治疗取决于饮酒严重程度以及患者的其他医学和精神健康状况。如果人们不再依赖酒精，医生可能会与他们讨论饮酒的严重后果，建议减少或停止饮酒的方法，并安排随访，以检查他们的状况如何。
对于饮酒情况较严重的人，尤其是那些同时患有医学疾病和精神健康障碍的人，建议进行脱瘾治疗和康复计划。
你知道吗……
脱瘾及康复疗法
在脱瘾治疗和康复的第一阶段，患者完全戒断酒精，需要治疗每一个戒断症状。然后，酒精使用疾患者需学习改善自己行为的方式。许多酗酒者在没有帮助的情况下只能持续几天或几周后就复发。复原计划联合医学观察方面的心理疗法是有帮助的。我们警告人们戒酒是很困难的。我们也会教他们增加动力戒酒并避免再次饮酒的可能的方法。治疗方法需个体化。这些计划也需要家人与朋友的参与。像戒酒无名会这样的自助团体也是有帮助的。
有时某些药物（像双硫仑、纳曲酮、阿坎酸和可乐定）可有助酒精使用障碍患者戒酒。然而，药物一般只能帮助那些想戒酒或比较配合的人，并且还应用作持续强化咨询方案的一部分时才能有所帮助。效果是不同的。
双硫仑可阻止饮酒，因为它会干扰酒精代谢，从而导致乙醛（一种由酒精分解产生的物质）在血液中聚积。乙醛使人们感觉不适。服用双硫仑的人饮酒后5至15分钟内，乙醛累积会导致
脸部潮红
搏动性头痛
心率较快
呼吸加快
出汗
恶心、呕吐会在30～60分钟内出现。这些不舒服的症状及潜在的危险反应会持续1～3小时。
这些服用戒酒硫后饮酒引起的不舒服症状非常强烈，以致很少人会冒险喝酒——甚至某些非处方类止咳及感冒药或某些食物中小量的酒精。
必须每天服用双硫仑，才能有效戒酒。
以下人群不宜使用双硫仑：
孕妇
患有严重疾病，如心力衰竭的人
老年人
纳曲酮会改变酒精对脑部产生的某些化学物质（内啡肽）的影响，这可能与酒精渴望和消耗有关。连续使用该药对多数人而言是有效的。一月注射一次可达到长期效果。与双硫仑不同，纳曲酮不会让人感到不适。因此，服用纳曲酮的人可以继续饮酒。患有肝炎或某些其他肝脏疾病的人不应服用纳曲酮。
可乐定是一种会影响大脑某些部位的药物，通常用于高血压，但可以帮助缓解戒酒产生的某些影响。
匿名戒酒互助社：恢复之路
没有一项机构能像匿名戒酒互助社（AA）那样使那么多酒精使用疾患者有效获益。酗酒者解救互助社是戒酒者结成的国际间的伙伴关系。这里不需要任何费用。戒酒计划的实施根据“12步”，这给酗酒者提供了一种没有酒精的新的生活方式。戒酒会的成员一般与提供保护与支持的赞助者——戒酒成员共事。
匿名戒酒互助社以精神背景为支撑，与具体的理论体系或宗教或教义没什么联系。然而，像重获救生圈（非宗教而使人冷静的组织）这样的替代组织是为那些寻求更为冷静的方法而设的组织。
匿名戒酒互助社也以其他方式帮助其会员。它提供一个地方，在这里醒酒者可以远离酒馆，与不饮酒的朋友及总是在饮酒的欲望变得非常强烈时提供有效的帮助的朋友待在一起。在聚会中，酒精使用疾患者听他人向整个小组叙述自己每天是如何努力戒酒。通过提供各种方式帮助他人，匿名戒酒互助社建立了一个仅在在饮酒方面正式发现的自重与自信。多数大都市地区有很多有帮助的匿名戒酒互助社会议，一周7天，一天24小时都有。我们鼓励酒精使用疾患者多参加几个不同的会议，并去那些让他们感觉最舒服的会议。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
Al-Anon家属团体：为酗酒的成人、成长过程中有酒精使用障碍的成人、受其他人饮酒问题影响的青少年提供支持服务。
匿名戒酒互助社：饮酒问题患者的国际协会，开创了 12 步法，帮助其成员克服他们对酒精的成瘾，并帮助其他人也这样做。
LifeRing：通过促进分享实际经验和节制支持，作为传统 12 步项目的替代，为有药物和酒精使用问题的人提供支持。
国立酒精滥用和酒精中毒研究所(NIAAA)：支持并开展有关酒精使用如何影响人类健康和福祉的研究。